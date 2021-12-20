https://arabic.sputniknews.com/20211220/-ما-انعكاس-التظاهرات-على-المشهد-السياسي-في-السودان؟-1054374919.html

ما انعكاس التظاهرات على المشهد السياسي في السودان؟

ما انعكاس التظاهرات على المشهد السياسي في السودان؟

أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين، بالقرب من القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، للمطالبة بحكم مدني في ذكرى ثورة 2018. 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T13:57+0000

2021-12-20T13:57+0000

2021-12-20T13:57+0000

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بوضوح

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ما انعكاس التظاهرات على المشهد السياسي في السودان؟ ما انعكاس التظاهرات على المشهد السياسي في السودان؟

وتظاهر آلاف السودانيين في شوارع الخرطوم وبحري وأم درمان، للمطالبة بحكم مدني ديمقراطي احتجاجا على الاتفاق السياسي بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء.ودعت لجان المقاومة بالأحياء السكنية وتجمع المهنيين السودانيين، وقوى إعلان الحرية والتغيير، التي قادت الاحتجاجات ضد البشير، إلى تظاهرة في وسط الخرطوم تتجه نحو القصر الرئاسي للمطالبة بتنحي الجيش عن السلطة وتسليمها إلى المدنيين بمناسبة الذكرى الثالثة للثورة على البشيروعشية تظاهرات الأحد، حذر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، من "انزلاق البلاد نحو الهاوية"، وقال في بيان بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر 2018، إن "توقيعي على الاتفاق السياسي في نوفمبر لم يأت استجابةً لتقديرات ذاتية غير ناضجة أو تحت ضغط من أحد، إنما جاء عن قناعة تامة مني بأن هذا الاتفاق في حده الأدنى سيؤدي إلى حقن دماء شبابنا.وأضاف أن "المردود من الشراكة أقل كثيرا من طموحات السودانيين، كما أن التظاهرات تهدف لبناء وضع جديد للفترة الانتقالية يقوم على معادلة جديدة لا تعتمد على الوثيقة الدستورية السابقة وتستند إلى حكم مدني خالص، معربا عن اعتقاده أن السيناريوهات المتوقعة تتمثل في استقالة رئيس الوزراء إذا وجدت شخصية يمكن أن يتمحور حولها الشارع السوداني أو أن يتجه الوضع لمزيد من التشظي والفوضى".من جانبه قال الخبير الاستراتيجي العميد السابق ساتي محمد، إن "المتظاهرين لا يمثلون جهة واحدة والوضع ضبابي جدا حيث إن هناك طرفا ثالثا يحرك الأحداث لصناعة حالة فوضى لذلك فإن التظاهرات لا تتسم بالموضوعية وإن قلة من المتظاهرين لديهم رأي منطقي".أما رئيس المؤسسة العربية للدراسات سمير راغب، فرأى أن "هناك تطورا خطيرا في الأزمة السودانية خصوصا أن عدد المتظاهرين هو الأكبر منذ الإطاحة بعمر البشير".كما شدد على أنه لا انتقال بدون مكون عسكري لأنه غير تابع لأي حزب ويقف على مسافة واحدة من كل التيارات، معربا عن اعتقاده أنه لو حدث صدام بين المكونين فالبقاء للمكون العسكري مع تغيير المكون المدني بآخر.للمزيد تابعوا برنامج بوضوح عبر راديو سبوتنيك.إعداد وتقديم: دعاء ثابت

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