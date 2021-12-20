ما انعكاس التظاهرات على المشهد السياسي في السودان؟
ما انعكاس التظاهرات على المشهد السياسي في السودان؟
وتظاهر آلاف السودانيين في شوارع الخرطوم وبحري وأم درمان، للمطالبة بحكم مدني ديمقراطي احتجاجا على الاتفاق السياسي بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء.ودعت لجان المقاومة بالأحياء السكنية وتجمع المهنيين السودانيين، وقوى إعلان الحرية والتغيير، التي قادت الاحتجاجات ضد البشير، إلى تظاهرة في وسط الخرطوم تتجه نحو القصر الرئاسي للمطالبة بتنحي الجيش عن السلطة وتسليمها إلى المدنيين بمناسبة الذكرى الثالثة للثورة على البشيروعشية تظاهرات الأحد، حذر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، من "انزلاق البلاد نحو الهاوية"، وقال في بيان بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر 2018، إن "توقيعي على الاتفاق السياسي في نوفمبر لم يأت استجابةً لتقديرات ذاتية غير ناضجة أو تحت ضغط من أحد، إنما جاء عن قناعة تامة مني بأن هذا الاتفاق في حده الأدنى سيؤدي إلى حقن دماء شبابنا.وأضاف أن "المردود من الشراكة أقل كثيرا من طموحات السودانيين، كما أن التظاهرات تهدف لبناء وضع جديد للفترة الانتقالية يقوم على معادلة جديدة لا تعتمد على الوثيقة الدستورية السابقة وتستند إلى حكم مدني خالص، معربا عن اعتقاده أن السيناريوهات المتوقعة تتمثل في استقالة رئيس الوزراء إذا وجدت شخصية يمكن أن يتمحور حولها الشارع السوداني أو أن يتجه الوضع لمزيد من التشظي والفوضى".من جانبه قال الخبير الاستراتيجي العميد السابق ساتي محمد، إن "المتظاهرين لا يمثلون جهة واحدة والوضع ضبابي جدا حيث إن هناك طرفا ثالثا يحرك الأحداث لصناعة حالة فوضى لذلك فإن التظاهرات لا تتسم بالموضوعية وإن قلة من المتظاهرين لديهم رأي منطقي".أما رئيس المؤسسة العربية للدراسات سمير راغب، فرأى أن "هناك تطورا خطيرا في الأزمة السودانية خصوصا أن عدد المتظاهرين هو الأكبر منذ الإطاحة بعمر البشير".كما شدد على أنه لا انتقال بدون مكون عسكري لأنه غير تابع لأي حزب ويقف على مسافة واحدة من كل التيارات، معربا عن اعتقاده أنه لو حدث صدام بين المكونين فالبقاء للمكون العسكري مع تغيير المكون المدني بآخر.للمزيد تابعوا برنامج بوضوح عبر راديو سبوتنيك.إعداد وتقديم: دعاء ثابت
ما انعكاس التظاهرات على المشهد السياسي في السودان؟
تابعنا عبر
أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين، بالقرب من القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، للمطالبة بحكم مدني في ذكرى ثورة 2018.
وتظاهر آلاف السودانيين في شوارع الخرطوم وبحري وأم درمان، للمطالبة بحكم مدني ديمقراطي احتجاجا على الاتفاق السياسي بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء.
ودعت لجان المقاومة بالأحياء السكنية وتجمع المهنيين السودانيين، وقوى إعلان الحرية والتغيير، التي قادت الاحتجاجات ضد البشير، إلى تظاهرة في وسط الخرطوم تتجه نحو القصر الرئاسي للمطالبة بتنحي الجيش عن السلطة وتسليمها إلى المدنيين بمناسبة الذكرى الثالثة للثورة على البشير
وعشية تظاهرات الأحد، حذر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، من "انزلاق البلاد نحو الهاوية"، وقال في بيان بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر 2018، إن "توقيعي على الاتفاق السياسي في نوفمبر لم يأت استجابةً لتقديرات ذاتية غير ناضجة أو تحت ضغط من أحد، إنما جاء عن قناعة تامة مني بأن هذا الاتفاق في حده الأدنى سيؤدي إلى حقن دماء شبابنا.
وتعليقا على هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي، عثمان ميرغني إن "التظاهرات هي تعبير عن خيبة الأمل في الفترة الانتقالية خاصة الجانب السياسي منها، والذي أدى إلى في النهاية إلى وضع متأزم، مشيرا إلى أن مطالب المتظاهرين منذ فترة وحتى الآن هي فك الشراكة بين المكونين المدني والعسكري باعتبار أن الأخير انقلب على هذه الشراكة".
وأضاف أن "المردود من الشراكة أقل كثيرا من طموحات السودانيين، كما أن التظاهرات تهدف لبناء وضع جديد للفترة الانتقالية يقوم على معادلة جديدة لا تعتمد على الوثيقة الدستورية السابقة وتستند إلى حكم مدني خالص، معربا عن اعتقاده أن السيناريوهات المتوقعة تتمثل في استقالة رئيس الوزراء إذا وجدت شخصية يمكن أن يتمحور حولها الشارع السوداني أو أن يتجه الوضع لمزيد من التشظي والفوضى".
من جانبه قال الخبير الاستراتيجي العميد السابق ساتي محمد، إن "المتظاهرين لا يمثلون جهة واحدة والوضع ضبابي جدا حيث إن هناك طرفا ثالثا يحرك الأحداث لصناعة حالة فوضى لذلك فإن التظاهرات لا تتسم بالموضوعية وإن قلة من المتظاهرين لديهم رأي منطقي".
وشدد على أهمية دور القوات المسلحة في المرحلة الانتقالية لأنها الضامن لها، كما أن المكون العسكري سبق أن قدم تنازلات وسلم زمام الأمور للمدنيين ونتج عن ذلك تجاوزات كبيرة وقد كان ينبغي أن يتولى الحكم كاملا للوصول لمرحلة الانتخابات "على حد قوله"، كما اتهم جهات أجنبية بتحريك الجزء الأكبر من المشهد السياسي السوداني.
أما رئيس المؤسسة العربية للدراسات سمير راغب، فرأى أن "هناك تطورا خطيرا في الأزمة السودانية خصوصا أن عدد المتظاهرين هو الأكبر منذ الإطاحة بعمر البشير".
ولفت إلى أن الخطر الأكبر يكمن في أن الحراك غير مسيطر عليه من جهة واحدة يمكن التفاوض معها، فهناك تحركات منها مطلبية وأخرى لا ترغب في استمرار المسار الحالي الذي أطاح بعمر البشير.
كما شدد على أنه لا انتقال بدون مكون عسكري لأنه غير تابع لأي حزب ويقف على مسافة واحدة من كل التيارات، معربا عن اعتقاده أنه لو حدث صدام بين المكونين فالبقاء للمكون العسكري مع تغيير المكون المدني بآخر.