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أطول رجل في العالم يصل إلى روسيا بحثا عن عروس... فيديو
أطول رجل في العالم يصل إلى روسيا بحثا عن عروس... فيديو
جاء سلطان كوسين، أطول رجل في العالم، إلى روسيا من أجل البحث عن فتاة أحلامه. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T08:42+0000
2021-12-21T08:54+0000
روسيا
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وقال العريس البالغ من العمر 38 عامًا، للقناة الأولى الروسية، يوم أمس الاثنين: "إذا وقعت الفتاة الروسية في الحب، فستحب للأبد".ويبلغ طول هذا المواطن التركي 251 سنتمترًا، وبدأ نموه يتجاوز الحدود الطبيعية في سن المراهقة، وحاول الأطباء إيقاف ذلك وأجروا له عملية جراحية خطيرة وهو في سن الخامسة عشر، ولكنها ساعدت جزئيا فقط.ويعترف كوسين أنه معتاد بالفعل على حجمه، لكن الناس يسخرون منه ويسببون له الإزعاج.وتزوج كوسين بالفعل من امرأة طولها 175 سم، لكن الزوجين انفصلا مؤخرًا.وقال كوسين على الهواء في البرنامج عن مواصفات العروس المنشودة: "يجب أن تكون فاتحة اللون، ولقد سمعت أن الروسيات يحبون الرجال الجذابين، ولكن يجب أن يكونوا مهذبين أيضا".وسأل المذيع كوسين عن طول العروس التي يبحث عنها، فأجاب: "يجب أن يكون طولها على الأقل مترين، يجب أن تكون طويلة قليلًا".
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أطول رجل في العالم يصل إلى روسيا بحثا عن عروس... فيديو

08:42 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 08:54 GMT 21.12.2021)
© AFP 2021 / Stringerالتقاء أطول رجل في العالم - التركي سلطان كوسين، وأقصر امرأة في العالم - الهندية جيوتي أمجي في مصر، 26 يناير/ كانون الثاني 2018
التقاء أطول رجل في العالم - التركي سلطان كوسين، وأقصر امرأة في العالم - الهندية جيوتي أمجي في مصر، 26 يناير/ كانون الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021 / Stringer
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جاء سلطان كوسين، أطول رجل في العالم، إلى روسيا من أجل البحث عن فتاة أحلامه.
وقال العريس البالغ من العمر 38 عامًا، للقناة الأولى الروسية، يوم أمس الاثنين: "إذا وقعت الفتاة الروسية في الحب، فستحب للأبد".
ويبلغ طول هذا المواطن التركي 251 سنتمترًا، وبدأ نموه يتجاوز الحدود الطبيعية في سن المراهقة، وحاول الأطباء إيقاف ذلك وأجروا له عملية جراحية خطيرة وهو في سن الخامسة عشر، ولكنها ساعدت جزئيا فقط.
ويعترف كوسين أنه معتاد بالفعل على حجمه، لكن الناس يسخرون منه ويسببون له الإزعاج.
وتزوج كوسين بالفعل من امرأة طولها 175 سم، لكن الزوجين انفصلا مؤخرًا.
وقال كوسين على الهواء في البرنامج عن مواصفات العروس المنشودة: "يجب أن تكون فاتحة اللون، ولقد سمعت أن الروسيات يحبون الرجال الجذابين، ولكن يجب أن يكونوا مهذبين أيضا".
وسأل المذيع كوسين عن طول العروس التي يبحث عنها، فأجاب: "يجب أن يكون طولها على الأقل مترين، يجب أن تكون طويلة قليلًا".
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