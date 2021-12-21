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أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم تبدأ الإنتاج لأول مرة
أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم تبدأ الإنتاج لأول مرة
قالت شركة الطاقة الدنماركية "أورستد"، اليوم الثلاثاء، إن مزرعة الرياح البحرية "هورنسي 2" بدأت إنتاجها لأول مرة، في إعلان يمثل علامة بارزة في تطوير المنشأة. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T21:38+0000
2021-12-21T21:38+0000
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تقع "هورنسي 2" في المياه على بعد نحو 89 كيلومترا من الساحل الشرقي للمملكة المتحدة، وتمتد على مساحة 462 كيلومترا مربعا، وتستخدم 165 توربينا من شركة "سيمنز جاميسا" ولها سعة تزيد على 1.3 غيغاواط.تقول الشركة إنها ستعمل على تزويد أكثر من 1.3 مليون منزل بالطاقة عند الاكتمال، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن بي سي". ولد المشروع أول طاقة له في وقت متأخر من مساء يوم السبت.وفقا للشركة، ستحظى المحطة بلقب "أكبر مزرعة رياح بحرية تعمل في العالم" بمجرد تشغيلها بالكامل في عام 2022، وهو لقب كان يطلق على مشروع "هورنسي 1" الشقيق. معا، سيكون المشروعان قادرين على توفير طاقة كافية لأكثر من 2.3 مليون منزل.
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اقتصاد, العالم, طاقة

أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم تبدأ الإنتاج لأول مرة

21:38 GMT 21.12.2021
© AFP 2021 / LINDSEY PARNABYمزرعة رياح بحرية في إنجلترا
مزرعة رياح بحرية في إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021 / LINDSEY PARNABY
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قالت شركة الطاقة الدنماركية "أورستد"، اليوم الثلاثاء، إن مزرعة الرياح البحرية "هورنسي 2" بدأت إنتاجها لأول مرة، في إعلان يمثل علامة بارزة في تطوير المنشأة.
تقع "هورنسي 2" في المياه على بعد نحو 89 كيلومترا من الساحل الشرقي للمملكة المتحدة، وتمتد على مساحة 462 كيلومترا مربعا، وتستخدم 165 توربينا من شركة "سيمنز جاميسا" ولها سعة تزيد على 1.3 غيغاواط.
تقول الشركة إنها ستعمل على تزويد أكثر من 1.3 مليون منزل بالطاقة عند الاكتمال، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن بي سي". ولد المشروع أول طاقة له في وقت متأخر من مساء يوم السبت.
وفقا للشركة، ستحظى المحطة بلقب "أكبر مزرعة رياح بحرية تعمل في العالم" بمجرد تشغيلها بالكامل في عام 2022، وهو لقب كان يطلق على مشروع "هورنسي 1" الشقيق. معا، سيكون المشروعان قادرين على توفير طاقة كافية لأكثر من 2.3 مليون منزل.
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