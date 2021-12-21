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https://arabic.sputniknews.com/20211221/أمازون-تلغي-قرار-منع-استخدام-الهواتف-الذكية-داخل-مخازنها-حتى-إشعار-آخر-1054399613.html
‏"أمازون" تلغي قرار منع استخدام الهواتف الذكية داخل مخازنها "حتى إشعار آخر"‏
‏"أمازون" تلغي قرار منع استخدام الهواتف الذكية داخل مخازنها "حتى إشعار آخر"‏
ألغت شركة "أمازون" الأمريكية قرارها الخاص بمنع عمالها من استخدام هواتفهم الذكية داخل مخازنها.‏ 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T09:54+0000
2021-12-21T09:54+0000
مجتمع
منوعات
شركة أمازون
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وقالت في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية إنها أخبرت موظفيها أنها تتراجع عن قرارها الخاص بحظر الهواتف الشخصية في المستودعات في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، "حتى إشعار آخر"، بحسب قولها.وظلت شركة "أمازون" تحظر استخدام الهواتف الذكية داخل المستودعات لسنوات، لكنها خففت من نهجها مع انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد.ولم توضح "أمازون" السبب وراء قرارها بإلغاء منع موظفيها من استخدام هواتفهم داخل مخازنها، لكنه يأتي بعد أن ضرب إعصار أحد مستودعاتها في إدواردسفيل، بورية إلينوي، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وكذلك واقعة تهديد أحد المديرين في الشركة لسائقة بالفصل من عملها في حال عدم توصيل شحناتها خلال الإعصار.كما يأتي إعلان "أمازون" الأخير بعد ارتفاع في حالات الإصابة بـ(كوفيد-19)، ومطالب موظفي المستودعات بالوصول إلى هواتفهم من أجل تنبيهات السلامة، والبقاء على اتصال في حالات الطوارئ.
https://arabic.sputniknews.com/20211218/إخلاء-مستودع-تابع-لـأمازون-في-نيو-مكسيكو-بعد-تهديدات-بوجود-قنبلة-1054297980.html
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مجتمع, منوعات, شركة أمازون

‏"أمازون" تلغي قرار منع استخدام الهواتف الذكية داخل مخازنها "حتى إشعار آخر"‏

09:54 GMT 21.12.2021
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNANDأمازون
أمازون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
أمازون
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND
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ألغت شركة "أمازون" الأمريكية قرارها الخاص بمنع عمالها من استخدام هواتفهم الذكية داخل مخازنها.‏
وقالت في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية إنها أخبرت موظفيها أنها تتراجع عن قرارها الخاص بحظر الهواتف الشخصية في المستودعات في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، "حتى إشعار آخر"، بحسب قولها.
وظلت شركة "أمازون" تحظر استخدام الهواتف الذكية داخل المستودعات لسنوات، لكنها خففت من نهجها مع انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
شركة أمازون الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
إخلاء مستودع تابع لـ"أمازون" في نيو مكسيكو بعد تهديدات بوجود قنبلة
18 ديسمبر, 11:24 GMT
ولم توضح "أمازون" السبب وراء قرارها بإلغاء منع موظفيها من استخدام هواتفهم داخل مخازنها، لكنه يأتي بعد أن ضرب إعصار أحد مستودعاتها في إدواردسفيل، بورية إلينوي، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وكذلك واقعة تهديد أحد المديرين في الشركة لسائقة بالفصل من عملها في حال عدم توصيل شحناتها خلال الإعصار.
كما يأتي إعلان "أمازون" الأخير بعد ارتفاع في حالات الإصابة بـ(كوفيد-19)، ومطالب موظفي المستودعات بالوصول إلى هواتفهم من أجل تنبيهات السلامة، والبقاء على اتصال في حالات الطوارئ.
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