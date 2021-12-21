‏"أمازون" تلغي قرار منع استخدام الهواتف الذكية داخل مخازنها "حتى إشعار آخر"‏

وقالت في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية إنها أخبرت موظفيها أنها تتراجع عن قرارها الخاص بحظر الهواتف الشخصية في المستودعات في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، "حتى إشعار آخر"، بحسب قولها.وظلت شركة "أمازون" تحظر استخدام الهواتف الذكية داخل المستودعات لسنوات، لكنها خففت من نهجها مع انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد.ولم توضح "أمازون" السبب وراء قرارها بإلغاء منع موظفيها من استخدام هواتفهم داخل مخازنها، لكنه يأتي بعد أن ضرب إعصار أحد مستودعاتها في إدواردسفيل، بورية إلينوي، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وكذلك واقعة تهديد أحد المديرين في الشركة لسائقة بالفصل من عملها في حال عدم توصيل شحناتها خلال الإعصار.كما يأتي إعلان "أمازون" الأخير بعد ارتفاع في حالات الإصابة بـ(كوفيد-19)، ومطالب موظفي المستودعات بالوصول إلى هواتفهم من أجل تنبيهات السلامة، والبقاء على اتصال في حالات الطوارئ.
ولم توضح "أمازون" السبب وراء قرارها بإلغاء منع موظفيها من استخدام هواتفهم داخل مخازنها، لكنه يأتي بعد أن ضرب إعصار أحد مستودعاتها في إدواردسفيل، بورية إلينوي، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وكذلك واقعة تهديد أحد المديرين في الشركة لسائقة بالفصل من عملها في حال عدم توصيل شحناتها خلال الإعصار.
كما يأتي إعلان "أمازون" الأخير بعد ارتفاع في حالات الإصابة بـ(كوفيد-19)، ومطالب موظفي المستودعات بالوصول إلى هواتفهم من أجل تنبيهات السلامة، والبقاء على اتصال في حالات الطوارئ.