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https://arabic.sputniknews.com/20211221/أمريكا-تصبح-أكبر-مصدر-للغاز-الطبيعي-في-العالم-بداية-2022-1054394733.html
أمريكا تصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم بداية 2022
أمريكا تصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم بداية 2022
من المقرر أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وذلك مع بداية 2022. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T07:18+0000
2021-12-21T07:18+0000
2021-12-21T07:18+0000
أخبار أمريكا اليوم
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وحسب وكالة "رويترز"، تتجاوز أمريكا كل من قطر وأستراليا، وهما أكبر مصدرين للغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن. وتصل صادرات أمريكا إلى 11.5 مليار قدم مكعب يوميا، مع بداية العام الجديد، وهي تمثل 22 % من حجم الطلب العالمي على الغاز.وتستحوذ أمريكا على مخزون ضخم من الإمدادات، في حين تعاني دول كبرى مثل الصين من الحصول على ما يكفيها للتدفئة وتوليد الطاقة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أمريكا اليوم
أمريكا تصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم بداية 2022
من المقرر أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وذلك مع بداية 2022.
وحسب وكالة "رويترز"، تتجاوز أمريكا كل من قطر وأستراليا، وهما أكبر مصدرين للغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن.
وتصل صادرات أمريكا إلى 11.5 مليار قدم مكعب يوميا، مع بداية العام الجديد، وهي تمثل 22 % من حجم الطلب العالمي على
الغاز
.
وتستحوذ أمريكا على مخزون ضخم من الإمدادات، في حين تعاني دول كبرى مثل الصين من الحصول على ما يكفيها للتدفئة وتوليد الطاقة.