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أمريكا تصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم بداية 2022
أمريكا تصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم بداية 2022
من المقرر أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وذلك مع بداية 2022. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T07:18+0000
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أخبار أمريكا اليوم
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وحسب وكالة "رويترز"، تتجاوز أمريكا كل من قطر وأستراليا، وهما أكبر مصدرين للغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن. وتصل صادرات أمريكا إلى 11.5 مليار قدم مكعب يوميا، مع بداية العام الجديد، وهي تمثل 22 % من حجم الطلب العالمي على الغاز.وتستحوذ أمريكا على مخزون ضخم من الإمدادات، في حين تعاني دول كبرى مثل الصين من الحصول على ما يكفيها للتدفئة وتوليد الطاقة.
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أخبار أمريكا اليوم

أمريكا تصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم بداية 2022

07:18 GMT 21.12.2021
© AFP 2021 / KARIM JAAFARموقع خاص بإنتاج الغاز الطبيعي المسال تابع لشركة قطر للبترول
موقع خاص بإنتاج الغاز الطبيعي المسال تابع لشركة قطر للبترول - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021 / KARIM JAAFAR
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من المقرر أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وذلك مع بداية 2022.
وحسب وكالة "رويترز"، تتجاوز أمريكا كل من قطر وأستراليا، وهما أكبر مصدرين للغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن.
وتصل صادرات أمريكا إلى 11.5 مليار قدم مكعب يوميا، مع بداية العام الجديد، وهي تمثل 22 % من حجم الطلب العالمي على الغاز.
وتستحوذ أمريكا على مخزون ضخم من الإمدادات، في حين تعاني دول كبرى مثل الصين من الحصول على ما يكفيها للتدفئة وتوليد الطاقة.
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