أمريكا تعلن القبض على "إرهابي سعودي محتمل"... والسعودية تصدر بيانا

وأكدت السفارة السعودية في بيان لها، أن الشخص ليس مواطنا سعوديا، مشيرة إلى أنها "تواصلت مع السلطات الأمريكية ذات الصلة بهذا الشأن".وكانت دوريات الحدود الأمريكية أعلنت القبض على "إرهابي محتمل"، وذكرت أنه سعودي الجنسية، في ولاية أريزونا أواخر الأسبوع الماضي، له صلات بـ"أشخاص يمنيين" تتابعهم السلطات.
أصدرت السفارة السعودية في أمريكا، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن الشخص الذي قبضت عليه السلطات الأمريكية، في ولاية أريزونا، أواخر الأسبوع الماضي، ووصفته بالإرهابي المحتمل.
وأكدت السفارة السعودية في بيان لها، أن الشخص ليس مواطنا سعوديا، مشيرة إلى أنها "تواصلت مع السلطات الأمريكية ذات الصلة بهذا الشأن".
وأضاف البيان، أن "السفارة ستواصل التنسيق مع الحكومة الأمريكية وستقدم أي حقائق حول هذا الموضوع".
Based on the engagement with the relevant U.S authorities on this matter, the Embassy confirms that the individual mentioned here is not a Saudi citizen. We will continue to coordinate with the US govt and bring forward any facts on this matter. https://t.co/u81j7Bisa4