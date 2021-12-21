https://arabic.sputniknews.com/20211221/أنصار-الله-تعلن-تعليق-رحلات-الأمم-المتحدة-عبر-مطار-صنعاء-حتى-إشعار-آخر-1054409327.html

"أنصار الله" تعلن تعليق رحلات الأمم المتحدة عبر مطار صنعاء حتى إشعار آخر

"أنصار الله" تعلن تعليق رحلات الأمم المتحدة عبر مطار صنعاء حتى إشعار آخر

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية أمام الأمم المتحدة عبر مطار صنعاء الدولي إلى أجل غير مسمى، بعد ساعات من غارات شنها... 21.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-21T13:06+0000

2021-12-21T13:06+0000

2021-12-21T13:06+0000

أخبار اليمن الأن

أخبار السعودية اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101390/26/1013902626_0:0:1969:1108_1920x0_80_0_0_7205726ed70ddc2e36bd2e1b4779a7d1.jpg

وقال وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة "أنصار الله"، رائد طالب، في مؤتمر صحفي في مطار صنعاء، إن "طيران تحالف العدوان استهدف مساء أمس معهد الطيران المدني للأرصاد ومبنى الحجر الصحي وهناجر الشحن وبوزرات تموين وقود الطائرات"، وذلك حسب قناة المسيرة.وكشف عن تلقي الجماعة ضمانات من الأمم المتحدة بعدم استهداف مطار صنعاء، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة قدمت الشهر الماضي ضمانات بالعمل على عدم استهداف مطار صنعاء الدولي خلال الفترة المقبلة وما جرى مخالف تماماً.وأعلنت جماعة "أنصار الله" أمس الاثنين، خروج مطار صنعاء الدولي الذي تديره الجماعة وتقتصر رحلاته على المنظمات الدولية والإنسانية، عن الجاهزية، عقب تعرضه إلى غارات جوية نفذها التحالف العربي بقيادة السعودية.واعتبرت الاستهداف يهدف إلى إعاقة المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني، وعرقلة رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، متهمة التحالف بـ "تجاهل كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تجرم استهداف المطارات المدنية وفي مقدمتها اتفاقية شيكاغو.وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "تنفيذ عملية عسكرية محدودة لأهداف عسكرية مشروعة في مطار صنعاء، بعد استخدامه عسكريا من قبل الحوثيين ومساهمته في العمل العسكري".واتهم المالكي، الجماعة بـ "استغلال الحماية الخاصة للمطار في إدارة وإطلاق العمليات العدائية والعابرة للحدود باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والمفخخة، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن".ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض

https://arabic.sputniknews.com/20211220/بعد-غارات-التحالف-أنصار-الله-تعلن-خروج-مطار-صنعاء-عن-الجاهزية--1054390339.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم