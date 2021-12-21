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https://arabic.sputniknews.com/20211221/أهم-5-منتجات-جديدة-للتكنولوجيا-الروسية-في-عام-2021-فيديو-وصور-للتدقيق-دون-نشر-1054406037.html
أهم 5 منتجات جديدة للتكنولوجيا الروسية في عام 2021... فيديو وصور
أهم 5 منتجات جديدة للتكنولوجيا الروسية في عام 2021... فيديو وصور
في العقود الأخيرة، أظهرت روسيا تقدمًا كبيرًا في تصميم وإنشاء منتجات مبتكرة لمختلف مجالات حياة الإنسان وأنشطته. لم يكن عام 2021 الذي يوشك على الانتهاء، والذي... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T13:41+0000
2021-12-21T13:57+0000
روسيا
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من المؤكد أن نجاح عرض أحدث طائرة مقاتلة أحادية المحرك من الجيل الخامس "Checkmate" في "ماكس-2021" والظهور الأول للطائرة في الخارج في معرض دبي للطيران 2021، سيبقى في الأذهان لفترة طويلة. تابعت روستيخ تحديات وتوجهات عصرنا ولم تنفذ مشاريع عسكرية فحسب، بل نفذت أيضًا مشاريع رقمية وذات أهمية اجتماعية. نستذكر أبرز الابتكارات التي حدثت هذا العام.الباص المائي كاماز-6282في عام 2021، قامت كاماز، متبعة التوجهات العالمية في تطوير وسائل نقل الركاب الصديقة للبيئة، ووسعت نطاق طرازها باستخدام حافلة الهيدروجين. تم تجهيز نموذج خلية وقود الهيدروجين بـ6 أسطوانات هيدروجين مضغوطة مثبتة على السطح لأسباب تتعلق بالسلامة.يبلغ الوزن الإجمالي للحافلة المائية 19 طنًا، وقدرة محطة توليد الطاقة الهيدروجينية 45 كيلو واط على الأقل. أثناء التشغيل، ينبعث منها البخار والحرارة فقط، ويتم إعادة التزود بالوقود مرة واحدة فقط في اليوم. يمكن استخدامها للتنقل بين المدن - يمكن للحافلة أن تقطع مسافة تصل إلى 250 كيلو متر. تم تكييف الباص المائي للعمل في درجات حرارة تتراوح من -40 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية.في العام المقبل، من المخطط اختبار نموذجها الأولي في ظروف الحياة الواقعية في شوارع موسكو. سيؤدي استخدام الباص المائي إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المدينة بأكثر من عشر مرات.المنظومة المضادة للطائرات المسيرة "زاشيتا"إن ابتكار شركة "روس إلكترونيكا" غير مرئي للرادارات الأخرى ويمكنه التعرف على الطائرات في نطاق 360 درجة وتحديد نوع الطائرة المسيرة على مسافة تصل إلى 12 كيلو مترا.يكتشف المجمع ويزيل الطائرات المسيرة على أساس قطاعي. هذا يسمح باستخدام النظام المضاد للطائرات المسيرة للقمع المستهدف لطائرات محددة.نظرًا لقابليته للتنقل، يتناسب النظام مع العديد من الحقائب المحمولة ويتم تشغيله في غضون 30 دقيقة.المروحية المسيرة باس-200أصبح ابتكار شركة "مروحيات روسيا"، باس-200، أول طائرة مسيرة في التاريخ تشارك في برنامج طيران معرض ماكس الجوي في يوليو/تموز من هذا العام.الطائرة قادرة على الوصول إلى سرعة 160 كم / ساعة مع أقصى وزن للإقلاع 200 كيلو غرام. وتقوم برحلات على ارتفاعات تصل إلى 3900 متر. يمكن لـ باس-200 البقاء في الجو لمدة تصل إلى 4 ساعات وتحمل ما يصل إلى 50 كيلو غرام من البضائع.تم تصميم باس-200 لمراقبة التضاريس، وتسليم البضائع، وكذلك لعمليات البحث والإنقاذ والزراعة. الطائرة المسيرة حاليا في مرحلة اختبارات الطيران.نظارات لمحاربة الأرق "بلو سكاي برو"يسهل الجهاز الفريد التكيف بسرعة عند الطيران من منطقة زمنية إلى أخرى، كما يساعد في التخلص من الأرق ويزيد من الكفاءة أثناء النهار.يسقط الضوء المنبعث من النظارات على شبكية العين وينشط عمل خلايا الدماغ، وبالتالي يؤثر على الساعة البيولوجية الداخلية. الابتكار قادر على استعادة النظم الحيوية اليومية في غضون يوم أو يومين. تم تصميم "بلو سكاي برو" للاستخدام الواسع النطاق.سيبدأ الإنتاج التسلسلي للنظارة في عام 2022 في مصنع سامارا الكهروميكانيكي التابع لشركة "تيخنوديناميكا" القابضة.فلاشة ذاتية التدميرتوجد شريحة الذاكرة والبطاريات وأدوات التحكم في علبة جهاز USB واحدة. يقوم المستخدم بتنشيط مفجر كهربائي ينبعث منه نفثًا تراكميًا لإتلاف لوحة الدوائر المطبوعة من خلال الضغط على زر على الفلاشة. ولكن الفلاشة التي طورتها شركة "تيخنوديناميكا" لا تحترق، فقط تصبح استعادة البيانات الرقمية مستحيلة.يمكن للشركات والمؤسسات الحكومية، وكذلك المستهلكين العاديين، طلب الفلاشة. يمكن تخصيص حجم الذاكرة والمظهر والتصميم لمحرك USB وفقًا لتفضيلات العميل.لا شك أن عام 2021 كان عامًا مثمرًا للمؤسسة من حيث عدد وتنوع المنتجات الجديدة، والتي تم عرض معظمها لأول مرة وستكون متاحة قريبًا للمستهلك. بطبيعة الحال، فإن الضغط المتزايد من الخارج يجبر الشركات المحلية على العمل بشكل أكثر، وتحسين التطورات الحالية وإنتاج منتجات جديدة بشكل أساسي.
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أهم 5 منتجات جديدة للتكنولوجيا الروسية في عام 2021... فيديو وصور

13:41 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 13:57 GMT 21.12.2021)
© REUTERS / IMAD CREIDIنموذج طائرة "تشيك ميت" (كش ملك) في معرض دبي للطيران، 14 نوفمبر 2021
نموذج طائرة تشيك ميت (كش ملك) في معرض دبي للطيران، 14 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / IMAD CREIDI
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في العقود الأخيرة، أظهرت روسيا تقدمًا كبيرًا في تصميم وإنشاء منتجات مبتكرة لمختلف مجالات حياة الإنسان وأنشطته. لم يكن عام 2021 الذي يوشك على الانتهاء، والذي كان عامًا ثوريا لمنتجات "روستيخ" الجديدة، استثناءً.
من المؤكد أن نجاح عرض أحدث طائرة مقاتلة أحادية المحرك من الجيل الخامس "Checkmate" في "ماكس-2021" والظهور الأول للطائرة في الخارج في معرض دبي للطيران 2021، سيبقى في الأذهان لفترة طويلة. تابعت روستيخ تحديات وتوجهات عصرنا ولم تنفذ مشاريع عسكرية فحسب، بل نفذت أيضًا مشاريع رقمية وذات أهمية اجتماعية. نستذكر أبرز الابتكارات التي حدثت هذا العام.

الباص المائي كاماز-6282

في عام 2021، قامت كاماز، متبعة التوجهات العالمية في تطوير وسائل نقل الركاب الصديقة للبيئة، ووسعت نطاق طرازها باستخدام حافلة الهيدروجين. تم تجهيز نموذج خلية وقود الهيدروجين بـ6 أسطوانات هيدروجين مضغوطة مثبتة على السطح لأسباب تتعلق بالسلامة.
يبلغ الوزن الإجمالي للحافلة المائية 19 طنًا، وقدرة محطة توليد الطاقة الهيدروجينية 45 كيلو واط على الأقل. أثناء التشغيل، ينبعث منها البخار والحرارة فقط، ويتم إعادة التزود بالوقود مرة واحدة فقط في اليوم. يمكن استخدامها للتنقل بين المدن - يمكن للحافلة أن تقطع مسافة تصل إلى 250 كيلو متر. تم تكييف الباص المائي للعمل في درجات حرارة تتراوح من -40 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية.
في العام المقبل، من المخطط اختبار نموذجها الأولي في ظروف الحياة الواقعية في شوارع موسكو. سيؤدي استخدام الباص المائي إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المدينة بأكثر من عشر مرات.

المنظومة المضادة للطائرات المسيرة "زاشيتا"

إن ابتكار شركة "روس إلكترونيكا" غير مرئي للرادارات الأخرى ويمكنه التعرف على الطائرات في نطاق 360 درجة وتحديد نوع الطائرة المسيرة على مسافة تصل إلى 12 كيلو مترا.
يكتشف المجمع ويزيل الطائرات المسيرة على أساس قطاعي. هذا يسمح باستخدام النظام المضاد للطائرات المسيرة للقمع المستهدف لطائرات محددة.
نظرًا لقابليته للتنقل، يتناسب النظام مع العديد من الحقائب المحمولة ويتم تشغيله في غضون 30 دقيقة.
© Photo / Ruselectronicsالمنظومة المضادة للطائرات المسيرة "زاشيتا"
المنظومة المضادة للطائرات المسيرة زاشيتا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
المنظومة المضادة للطائرات المسيرة "زاشيتا"
© Photo / Ruselectronics

المروحية المسيرة باس-200

أصبح ابتكار شركة "مروحيات روسيا"، باس-200، أول طائرة مسيرة في التاريخ تشارك في برنامج طيران معرض ماكس الجوي في يوليو/تموز من هذا العام.
© Photo / Russian Helicoptersمروحية "باس-200"
مروحية باس-200 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
مروحية "باس-200"
© Photo / Russian Helicopters
الطائرة قادرة على الوصول إلى سرعة 160 كم / ساعة مع أقصى وزن للإقلاع 200 كيلو غرام. وتقوم برحلات على ارتفاعات تصل إلى 3900 متر. يمكن لـ باس-200 البقاء في الجو لمدة تصل إلى 4 ساعات وتحمل ما يصل إلى 50 كيلو غرام من البضائع.
تم تصميم باس-200 لمراقبة التضاريس، وتسليم البضائع، وكذلك لعمليات البحث والإنقاذ والزراعة. الطائرة المسيرة حاليا في مرحلة اختبارات الطيران.

نظارات لمحاربة الأرق "بلو سكاي برو"

يسهل الجهاز الفريد التكيف بسرعة عند الطيران من منطقة زمنية إلى أخرى، كما يساعد في التخلص من الأرق ويزيد من الكفاءة أثناء النهار.
يسقط الضوء المنبعث من النظارات على شبكية العين وينشط عمل خلايا الدماغ، وبالتالي يؤثر على الساعة البيولوجية الداخلية. الابتكار قادر على استعادة النظم الحيوية اليومية في غضون يوم أو يومين. تم تصميم "بلو سكاي برو" للاستخدام الواسع النطاق.
سيبدأ الإنتاج التسلسلي للنظارة في عام 2022 في مصنع سامارا الكهروميكانيكي التابع لشركة "تيخنوديناميكا" القابضة.

فلاشة ذاتية التدمير

توجد شريحة الذاكرة والبطاريات وأدوات التحكم في علبة جهاز USB واحدة. يقوم المستخدم بتنشيط مفجر كهربائي ينبعث منه نفثًا تراكميًا لإتلاف لوحة الدوائر المطبوعة من خلال الضغط على زر على الفلاشة. ولكن الفلاشة التي طورتها شركة "تيخنوديناميكا" لا تحترق، فقط تصبح استعادة البيانات الرقمية مستحيلة.
يمكن للشركات والمؤسسات الحكومية، وكذلك المستهلكين العاديين، طلب الفلاشة. يمكن تخصيص حجم الذاكرة والمظهر والتصميم لمحرك USB وفقًا لتفضيلات العميل.
لا شك أن عام 2021 كان عامًا مثمرًا للمؤسسة من حيث عدد وتنوع المنتجات الجديدة، والتي تم عرض معظمها لأول مرة وستكون متاحة قريبًا للمستهلك. بطبيعة الحال، فإن الضغط المتزايد من الخارج يجبر الشركات المحلية على العمل بشكل أكثر، وتحسين التطورات الحالية وإنتاج منتجات جديدة بشكل أساسي.
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