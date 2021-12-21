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إزاحة الستار عن أول محرك ديزل بحري إيراني... هذا ما يفعله في السفن الحربية
إزاحة الستار عن أول محرك ديزل بحري إيراني... هذا ما يفعله في السفن الحربية
أزاح الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، الستار عن "مكران"، أول محرك بحري إيراني الصنع بقوة 3600 حصان، في قاعدة آذر السابعة التابعة للبحرية الإيرانية. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-21T12:15+0000
أخبار إيران
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وقال قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، إن "سرعة السفن الحربية ستتضاعف بعد تصنيع محركات ديزل ثقيلة من قبل خبراء البلاد"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وأوضح أن هذا المحرك يحظى بمميزات خاصة ومناسبة لديمومة مهمات القوة البحرية ومكنت البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج محركات الديزل، مشيرا إلى أن هناك 5 دول فقط في العالم قادرة على تصنيع محركات الديزل البحرية.يأتي ذلك بعد يوم من إطلاق الحرس الثوري الإيراني، مناورات عسكرية جنوبي البلاد، لمحاكاة إحدى أحدث الخطط الهجومية في الحروب، وسط مخاوف من هجمات إسرائيلية.وقال مساعد القائد العام للحرس الثوري لشؤون العمليات العامة، العميد نيلفروشان، إن هذه المناورات جارية في سياق رفع مستوى الاستعداد القتالي للحرس الثوري، وفقا لوكالة فارس الإيرانية.والمناورات المسماة "النبي الأعظم" تجري في منطقة سواحل هرمزكان وبوشهر وجزء من خوزستان، الواقعة جنوبي وجنوب غربي البلاد.وصرح نيلفروشان بأن رسالة هذه المناورات هي الدفاع وصون أمن إيران القومي "ولجيراننا السلام والصداقة والأمن".
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أخبار إيران

إزاحة الستار عن أول محرك ديزل بحري إيراني... هذا ما يفعله في السفن الحربية

12:15 GMT 21.12.2021
© AFP 2021 / Iranian Army office مناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021
مناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021 / Iranian Army office
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أزاح الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، الستار عن "مكران"، أول محرك بحري إيراني الصنع بقوة 3600 حصان، في قاعدة آذر السابعة التابعة للبحرية الإيرانية.
وقال قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، إن "سرعة السفن الحربية ستتضاعف بعد تصنيع محركات ديزل ثقيلة من قبل خبراء البلاد"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.
وأوضح أن هذا المحرك يحظى بمميزات خاصة ومناسبة لديمومة مهمات القوة البحرية ومكنت البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج محركات الديزل، مشيرا إلى أن هناك 5 دول فقط في العالم قادرة على تصنيع محركات الديزل البحرية.
يأتي ذلك بعد يوم من إطلاق الحرس الثوري الإيراني، مناورات عسكرية جنوبي البلاد، لمحاكاة إحدى أحدث الخطط الهجومية في الحروب، وسط مخاوف من هجمات إسرائيلية.
وقال مساعد القائد العام للحرس الثوري لشؤون العمليات العامة، العميد نيلفروشان، إن هذه المناورات جارية في سياق رفع مستوى الاستعداد القتالي للحرس الثوري، وفقا لوكالة فارس الإيرانية.
والمناورات المسماة "النبي الأعظم" تجري في منطقة سواحل هرمزكان وبوشهر وجزء من خوزستان، الواقعة جنوبي وجنوب غربي البلاد.
وصرح نيلفروشان بأن رسالة هذه المناورات هي الدفاع وصون أمن إيران القومي "ولجيراننا السلام والصداقة والأمن".
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