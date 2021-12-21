إسرائيل تبيع بريطانيا معدات رؤية ليلية متطورة

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري ماكو، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجيش البريطاني استلم معدات رؤية ليلية متطورة من إنتاج شركة "البيت" الإسرائيلية، من طراز XACT، ضمن صفقة عسكرية تم التوقيع عليها في شهر يونيو/ حزيران الماضي، بقيمة إجمالية 11.5 مليون جنيه استرليني.ويستخدم الجيش الإسرائيلي معدات الرؤية الليلية بأنواع مختلفة، في سياق الخدمة العملياتية، وهي طرز عسكرية بيعت من قبل للجيش الأمريكي، والذي حصل على أنظمة متطورة من طراز Night Squad، وهو النوع نفسه الذي باعته إسرائيل للجيش والشرطة الألمانيين، وكذلك لجيوش دول أوروبية وآسيوية، من بينها الجيش الهولندي.وأكد الموقع أنه تم تسليم معدات الرؤية الليلية الإسرائيلية للجيش البريطاني في وقت تسليم قصير، بعد عدة أشهر فقط من توقيع الاتفاق الثنائي، التي تقدر بـ 11.5 جنية إسترليني، كما أن الصفقة تتضمن معدات رؤية ليلية مدمجة وخفيفة الوزن من نوع XACT ، والتي تتميز بتوفير قدرة رؤية ليلية بمستوى دقة عال، خاصة في الظروف الجوية الصعبة.ويذكر أن بريطانيا وقعت العام الماضي عددا كبيرا من الصفقات الأمنية مع الشركات الإسرائيلية، أهمها شركة الصناعات العسكرية "البيت"، من بينها توفير منظومات لتدريب طواقم غواصات الأسطول البريطاني.
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل باعت الجيش البريطاني معدات رؤية ليلية متطورة.
وأفاد الموقع الإلكتروني العبري ماكو، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجيش البريطاني استلم معدات رؤية ليلية متطورة من إنتاج شركة "البيت" الإسرائيلية، من طراز XACT، ضمن صفقة عسكرية تم التوقيع عليها في شهر يونيو/ حزيران الماضي، بقيمة إجمالية 11.5 مليون جنيه استرليني.
وأكد الموقع أنه تم تسليم معدات الرؤية الليلية الإسرائيلية للجيش البريطاني في وقت تسليم قصير، بعد عدة أشهر فقط من توقيع الاتفاق الثنائي، التي تقدر بـ 11.5 جنية إسترليني، كما أن الصفقة تتضمن معدات رؤية ليلية مدمجة وخفيفة الوزن من نوع XACT ، والتي تتميز بتوفير قدرة رؤية ليلية بمستوى دقة عال، خاصة في الظروف الجوية الصعبة.
ويذكر أن بريطانيا وقعت العام الماضي عددا كبيرا من الصفقات الأمنية مع الشركات الإسرائيلية، أهمها شركة الصناعات العسكرية "البيت"، من بينها توفير منظومات لتدريب طواقم غواصات الأسطول البريطاني.