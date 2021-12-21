تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
وكالة: رئيس الوزراء السوداني ينوي الاستقالة خلال ساعات
https://arabic.sputniknews.com/20211221/إسرائيل-تبيع-بريطانيا-معدات-رؤية-ليلية-متطورة--1054426398.html
إسرائيل تبيع بريطانيا معدات رؤية ليلية متطورة
إسرائيل تبيع بريطانيا معدات رؤية ليلية متطورة
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل باعت الجيش البريطاني معدات رؤية ليلية متطورة. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T19:58+0000
2021-12-21T20:01+0000
بريطانيا
ألمانيا
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103554/07/1035540733_0:50:5184:2966_1920x0_80_0_0_223507a6e72c7e9983e50f594e240dfa.jpg
وأفاد الموقع الإلكتروني العبري ماكو، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجيش البريطاني استلم معدات رؤية ليلية متطورة من إنتاج شركة "البيت" الإسرائيلية، من طراز XACT، ضمن صفقة عسكرية تم التوقيع عليها في شهر يونيو/ حزيران الماضي، بقيمة إجمالية 11.5 مليون جنيه استرليني.ويستخدم الجيش الإسرائيلي معدات الرؤية الليلية بأنواع مختلفة، في سياق الخدمة العملياتية، وهي طرز عسكرية بيعت من قبل للجيش الأمريكي، والذي حصل على أنظمة متطورة من طراز Night Squad، وهو النوع نفسه الذي باعته إسرائيل للجيش والشرطة الألمانيين، وكذلك لجيوش دول أوروبية وآسيوية، من بينها الجيش الهولندي.وأكد الموقع أنه تم تسليم معدات الرؤية الليلية الإسرائيلية للجيش البريطاني في وقت تسليم قصير، بعد عدة أشهر فقط من توقيع الاتفاق الثنائي، التي تقدر بـ 11.5 جنية إسترليني، كما أن الصفقة تتضمن معدات رؤية ليلية مدمجة وخفيفة الوزن من نوع XACT ، والتي تتميز بتوفير قدرة رؤية ليلية بمستوى دقة عال، خاصة في الظروف الجوية الصعبة.ويذكر أن بريطانيا وقعت العام الماضي عددا كبيرا من الصفقات الأمنية مع الشركات الإسرائيلية، أهمها شركة الصناعات العسكرية "البيت"، من بينها توفير منظومات لتدريب طواقم غواصات الأسطول البريطاني.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/إعلام-إسرائيل-تسعى-لبناء-منظومة-عسكرية-لمواجهة-إيران-في-الخليج-1054325844.html
بريطانيا
ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103554/07/1035540733_582:0:4602:3015_1920x0_80_0_0_2f2a5c633ab03847619bb97b811b06ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, ألمانيا, إسرائيل

إسرائيل تبيع بريطانيا معدات رؤية ليلية متطورة

19:58 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 20:01 GMT 21.12.2021)
© AFP 2021 / JACK GUEZ المقاتلات الإسرائيلية "إف-16"
المقاتلات الإسرائيلية إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZ
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل باعت الجيش البريطاني معدات رؤية ليلية متطورة.
وأفاد الموقع الإلكتروني العبري ماكو، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجيش البريطاني استلم معدات رؤية ليلية متطورة من إنتاج شركة "البيت" الإسرائيلية، من طراز XACT، ضمن صفقة عسكرية تم التوقيع عليها في شهر يونيو/ حزيران الماضي، بقيمة إجمالية 11.5 مليون جنيه استرليني.
القبة الحديدية الإسرائيليةِ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
إعلام: إسرائيل تسعى لبناء منظومة عسكرية لمواجهة إيران في الخليج
19 ديسمبر, 07:23 GMT
ويستخدم الجيش الإسرائيلي معدات الرؤية الليلية بأنواع مختلفة، في سياق الخدمة العملياتية، وهي طرز عسكرية بيعت من قبل للجيش الأمريكي، والذي حصل على أنظمة متطورة من طراز Night Squad، وهو النوع نفسه الذي باعته إسرائيل للجيش والشرطة الألمانيين، وكذلك لجيوش دول أوروبية وآسيوية، من بينها الجيش الهولندي.
وأكد الموقع أنه تم تسليم معدات الرؤية الليلية الإسرائيلية للجيش البريطاني في وقت تسليم قصير، بعد عدة أشهر فقط من توقيع الاتفاق الثنائي، التي تقدر بـ 11.5 جنية إسترليني، كما أن الصفقة تتضمن معدات رؤية ليلية مدمجة وخفيفة الوزن من نوع XACT ، والتي تتميز بتوفير قدرة رؤية ليلية بمستوى دقة عال، خاصة في الظروف الجوية الصعبة.
ويذكر أن بريطانيا وقعت العام الماضي عددا كبيرا من الصفقات الأمنية مع الشركات الإسرائيلية، أهمها شركة الصناعات العسكرية "البيت"، من بينها توفير منظومات لتدريب طواقم غواصات الأسطول البريطاني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:17 GMTمركز التنبؤ بالفيضان المصري يتوقع سقوط أمطار على بعض المناطق
20:12 GMTمصر تفرض رسوم "مكافحة إغراق" على الواردات التركية
20:05 GMTمقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
19:58 GMTإسرائيل تبيع بريطانيا معدات رؤية ليلية متطورة
19:50 GMTوكالة: رئيس الوزراء السوداني ينوي الاستقالة خلال ساعات
19:49 GMTبايدن يستقبل كلبا جديدا في البيت الأبيض وينتظر قطة... فيديو
19:42 GMT335 مليون دولار... ما أهمية الدعم المالي المقدم من صندوق النقد للأردن؟
19:30 GMTمقتل مدنيين بينهم نساء بقصف تركي عنيف على ريف الحسكة شرقي سوريا... صور
19:20 GMTألمانيا... تشديد الإجراءات للحد من تفشي "أوميكرون" عقب أعياد الميلاد
19:08 GMTكيف تحمي نفسك من الإصابة بارتفاع ضغط الدم؟
18:55 GMTالغموض يحيط بالمشهد في السودان بعد إصرار الفرقاء السياسيين على مواقفهم
18:49 GMT"كاف": بطولة أمم أفريقيا ستكون ناجحة مثل كأس العرب
18:45 GMTإصابة فلسطيني بعد محاولته تنفيذ عملية دهس على حاجز عسكري إسرائيلي
18:38 GMTهل يتجه الرئيس التونسي نحو اعتماد نظام الحكم القاعدي؟
18:33 GMTما هي تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية سمية الألفي؟
18:31 GMTبيع أول رسالة نصية للجوال في التاريخ مقابل 120 ألف دولار
18:23 GMTميريام فارس تحسم حقيقة الخلاف مع شيرين عبد الوهاب
18:20 GMTغوتيريش: لا يحق للمسؤولين اللبنانيين تعطيل العمل
18:14 GMTالخارجية الإسبانية تستدعي القائم بأعمال سفارة المغرب
18:07 GMTزيلينسكي يعلن أنه مستعد للاتصال ببوتين لحل المشاكل المعقدة بين موسكو وكييف