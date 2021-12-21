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https://arabic.sputniknews.com/20211221/إسرائيل-تقرر-جرعة-معززة-رابعة-من-لقاح-كورونا-1054430332.html
إسرائيل تقرر جرعة معززة رابعة من لقاح كورونا
إسرائيل تقرر جرعة معززة رابعة من لقاح كورونا
أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أنها ستقدم جرعة رابعة من لقاح كوفيد -19 لمن تخطت أعمارهم 60 عاما وسط مخاوف من انتشار متحورة أوميكرون. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T22:07+0000
2021-12-21T22:07+0000
2021-12-21T22:11+0000
إسرائيل
أوميكرون
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ورحب رئيس الوزراء نفتالي بينيت بتوصية لجنة خبراء في وزارة الصحة الإسرائيلية بالجرعة الرابعة، معتبرا القرار "خبرًا رائعًا سيساعدنا في التغلب على موجة أوميكرون التي تنتشر في جميع أنحاء العالم". وحث بينيت الإسرائيليين على الحصول على الجرعة في أسرع وقت ممكن، قائلاً: "رسالتي هي: لا تضيعوا الوقت، اذهبوا لتلقيح".وجاء القرار في أعقاب تأكيد أول حالة وفاة في إسرائيل لرجل في الستينيات من عمره بعد أسبوعين من دخوله عنبر فيروس كورونا إثر الإصابة بمتغير أوميكرون.وكانت إسرائيل قد أدرجت ما يزيد عن 50 دولة معظمها من القارة الأفريقية على لائحة الدول الحمراء، إضافة إلى المملكة المتحدة والدنمارك.وتشهد إسرائيل زيادة يومية في عدد الإصابات بمتحور أوميكرون الأكثر عدوى، وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الصحة الإسرائيلية وجود ما لا يقل عن 340 حالة إصابة معروفة بـ"أوميكرون" داخل إسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/أول-حالة-وفاة-بـأوميكرون-في-إسرائيل-1054421628.html
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إسرائيل, أوميكرون
إسرائيل تقرر جرعة معززة رابعة من لقاح كورونا 22:07 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 22:11 GMT 21.12.2021)
أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أنها ستقدم جرعة رابعة من لقاح كوفيد -19 لمن تخطت أعمارهم 60 عاما وسط مخاوف من انتشار متحورة أوميكرون.
ورحب رئيس الوزراء نفتالي بينيت بتوصية لجنة خبراء في وزارة الصحة الإسرائيلية بالجرعة الرابعة، معتبرا القرار "خبرًا رائعًا سيساعدنا في التغلب على موجة أوميكرون التي تنتشر في جميع أنحاء العالم".
وحث بينيت الإسرائيليين على الحصول على الجرعة في أسرع وقت ممكن، قائلاً: "رسالتي هي: لا تضيعوا الوقت، اذهبوا لتلقيح".
وجاء القرار في أعقاب
تأكيد أول حالة وفاة في إسرائيل
لرجل في الستينيات من عمره بعد أسبوعين من دخوله عنبر فيروس كورونا إثر الإصابة بمتغير أوميكرون.
وكانت إسرائيل قد أدرجت ما يزيد عن 50 دولة معظمها من القارة الأفريقية على لائحة الدول الحمراء، إضافة إلى المملكة المتحدة والدنمارك.
وتشهد إسرائيل زيادة يومية في عدد الإصابات بمتحور
أوميكرون
الأكثر عدوى، وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الصحة الإسرائيلية وجود ما لا يقل عن 340 حالة إصابة معروفة بـ"أوميكرون" داخل إسرائيل.