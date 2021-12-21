تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211221/إسرائيل-عدم-اغتيال-الناشطين-الفلسطينيين-يرتبط-بوقف-التصعيد-في-الضفة-الغربية-1054397014.html
إسرائيل: عدم اغتيال الناشطين الفلسطينيين يرتبط بوقف التصعيد في الضفة الغربية
إسرائيل: عدم اغتيال الناشطين الفلسطينيين يرتبط بوقف التصعيد في الضفة الغربية
نقلت إسرائيل، عبر الوفد الأمني المصري، الذي وصل إلى قطاع غزة، أمس الاثنين، رسالة إلى الفصائل الفلسطينية، مفادها أن وقف التصعيد الأخير في الضفة الغربية، مقابل... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T08:44+0000
2021-12-21T08:44+0000
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050604600_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_2ab5cd2c6525821e768a3c342746fb2e.jpg
القدس - سبوتنيك. وذكرت مصادر فلسطينية لقناة "مكان" الإسرائيلية، أن "الوفد الأمني المصري الذي زار غزة، حمل معه طلبا إسرائيليا من الفصائل الفلسطينية، بمنع التصعيد في الضفة الغربية".وبحسب القناة، حذرت إسرائيل من أن استمرار العمليات في المنطقة، سيؤدي إلى عودة سياسة التصفيات في غزة والخارج؛ خصوصا ضد المعروفين بأنهم أصحاب علاقة بالعمليات في الضفة الغربية.وفي سياق متصل، أفادت القناة بأن "الوفد المصري غادر، الليلة الماضية، إلى تل أبيب، لنقل ردود حماس في قضية [تبادل] الأسرى، وعملية إعادة الإعمار".وأشارت المصادر إلى أن حركة حماس أبلغت المصريين رفضها محاولات ربط عملية إعادة الإعمار، بصفقة الأسرى، لافتة إلى أن "حماس ترى أن الحل يكمن بدفع الثمن المطلوب، لتنفيذ صفقة التبادل، وفق الرؤية التي قدمتها".وأوضحت المصادر ذاتها، أن الوضع في غزة يشهد غليانا بشكل متسارع، "وقد تكون أمام خطوات تصعيدية، خلال وقت قصير".ونوهت إلى أن "حماس" أبلغت المصريين، أن استمرار سياسة المماطلة الإسرائيلية، ستؤدي إلى تفجير الأوضاع.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/فلسطين-تطالب-المجتمع-الدولي-بتحرك-عاجل-لوقف-إرهاب-المستوطنين-1054281424.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050604600_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_edd985f271173c76a513622f96d00a69.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل: عدم اغتيال الناشطين الفلسطينيين يرتبط بوقف التصعيد في الضفة الغربية

08:44 GMT 21.12.2021
© REUTERS / SPUTNIKرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / SPUTNIK
تابعنا عبر
نقلت إسرائيل، عبر الوفد الأمني المصري، الذي وصل إلى قطاع غزة، أمس الاثنين، رسالة إلى الفصائل الفلسطينية، مفادها أن وقف التصعيد الأخير في الضفة الغربية، مقابل عدم العودة إلى سياسة التصفيات بحق ناشطين فلسطينيين، تتهمهم بالتورط في تنفيذ عمليات ضدها، والتحريض عليها.
القدس - سبوتنيك. وذكرت مصادر فلسطينية لقناة "مكان" الإسرائيلية، أن "الوفد الأمني المصري الذي زار غزة، حمل معه طلبا إسرائيليا من الفصائل الفلسطينية، بمنع التصعيد في الضفة الغربية".

وبحسب القناة، حذرت إسرائيل من أن استمرار العمليات في المنطقة، سيؤدي إلى عودة سياسة التصفيات في غزة والخارج؛ خصوصا ضد المعروفين بأنهم أصحاب علاقة بالعمليات في الضفة الغربية.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف "إرهاب المستوطنين"
17 ديسمبر, 19:05 GMT

وفي سياق متصل، أفادت القناة بأن "الوفد المصري غادر، الليلة الماضية، إلى تل أبيب، لنقل ردود حماس في قضية [تبادل] الأسرى، وعملية إعادة الإعمار".

وأشارت المصادر إلى أن حركة حماس أبلغت المصريين رفضها محاولات ربط عملية إعادة الإعمار، بصفقة الأسرى، لافتة إلى أن "حماس ترى أن الحل يكمن بدفع الثمن المطلوب، لتنفيذ صفقة التبادل، وفق الرؤية التي قدمتها".

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الوضع في غزة يشهد غليانا بشكل متسارع، "وقد تكون أمام خطوات تصعيدية، خلال وقت قصير".
ونوهت إلى أن "حماس" أبلغت المصريين، أن استمرار سياسة المماطلة الإسرائيلية، ستؤدي إلى تفجير الأوضاع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:33 GMTثلاثة عصور... عرض قدرات "تي-34" و"تي-90" و"أرماتا"... فيديو
09:26 GMTالصحة العالمية تصدر تحذيرا مع بداية العطلات: بدلا من إلغاء حياة بأكلمها
09:22 GMTرغم تأكيد "كاف" إقامتها في موعدها... أزمة جديدة تهدد بطولة كأس أمم أفريقيا
09:10 GMTكاسحة الجليد الروسية "سيبيريا" التي تعمل بالطاقة النووية تجتاز الاختبارات
09:00 GMTالجزائر العاصمة تتعرض لهزة أرضية
08:49 GMTعادة واحدة يمكنها خفض الكوليسترول في الدم بعد سن الـ 50
08:45 GMTالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعيد فتح موانئها بعد إغلاقها مؤقتا بسبب الطقس
08:44 GMTإسرائيل: عدم اغتيال الناشطين الفلسطينيين يرتبط بوقف التصعيد في الضفة الغربية
08:42 GMTأطول رجل في العالم يصل إلى روسيا بحثا عن عروس... فيديو
08:35 GMTروسيا تستعد لإطلاق أقوى قاذفة قنابل في العالم
08:34 GMTماليزيا... مهاتير يغادر المستشفى خلال أيام بعد فحص طبي شامل
08:26 GMTحيلة لتنظيف المرحاض بمنتج لا يخطر على بال... فيديو
08:24 GMTالحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير أهداف بحرية وبرية بواسطة طائرات مسيرة هجومية
08:17 GMT"المركزي" التركي يضيف الدرهم الإماراتي للتداول الرسمي
07:45 GMTما هي فوائد القهوة التركية... لماذا من الجيد تناول فنجان كل يوم؟
07:37 GMTأمريكا تعلق لأول مرة على انسحاب جبهة تيغراي في شمال إثيوبيا
07:33 GMTسفير واشنطن لدى الأردن: اتفاق المياه مع إسرائيل تجاري وليس سياديا
07:28 GMTدبلوماسي روسي: هناك احتمال للتوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية
07:18 GMTأمريكا تصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم بداية 2022
07:03 GMTليبيا... لقاء بين 3 مرشحين للرئاسة لبحث مصير الانتخابات