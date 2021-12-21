إصابة فلسطيني بعد محاولته تنفيذ عملية دهس على حاجز عسكري إسرائيلي
18:45 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 18:47 GMT 21.12.2021)
© REUTERS / AMMAR AWADجثة فلسطيني مغطاة عند نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية بالقرب من بلدة أبو ديس في الضفة الغربية المحتلة قالت الشرطة الإسرائيلية إنه حاول دهس ضابط بسيارته
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس على حاجز عسكري، شمالي الضفة الغربية.
وذكرت القناة العبرية الـ13، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي قام بإطلاق النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس بسيارته على مجموعة من الجنود الإسرائيليين يقفون على حاجز عسكري في الضفة الغربية.
ניסיון פיגוע דריסה בצפון השומרון: המחבל ניסה לדרוס חיילים סמוך להתנחלות מבוא דותן, ונוטרל על ידי הכוח במקום. אין נפגעים בקרב החיילים@carmeldangor @ItayBlumental— כאן חדשות (@kann_news) December 21, 2021
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن قوات الشرطة والجيش الإسرائيليين تمكنا من "تحييد إرهابي" فلسطيني أو إصابته بجروح متوسطة، حينما حاول إلحاق إصابات في صفوف بعض المجندين يقفون على أحد الحواجز العسكرية بالقرب من إحدى المستوطنات الإسرائيلية شمالي الضفة الغربية.
ניסיון פיגוע בשומרון: המחבל נורה, לא ידוע על נפגעים ישראלים— חדשות 13 (@newsisrael13) December 21, 2021
לידיעה המלאה - https://t.co/egGC61xZ8g@OrHeller
(צילום: Shutterstock) pic.twitter.com/xnTMu7E8Zx
من جهتها، أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إحدى السيارات هاجمت حاجز دوتان، شمالي الضفة الغربية، ولكن الجيش الإسرائيلي قد قام بإطلاق النيران على قائدها، في وقت تم تفجير سيارة "الإرهابي" ـ على حد قول الصحيفة ـ دون وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.
ניסיון פיגוע דריסה סמוך ליישוב עינב שבמרחב החטיבה המרחבית "מנשה". אין נפגעים לכוחותינו, המחבל נוטרל. @LilachShoval— ישראל היום - הדף הרשמי (@IsraelHayomHeb) December 21, 2021
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بـ "تدخل عاجل" لوقف ما أسمته بـ "الإرهاب اليهودي ضد المدنيين الفلسطينيين العُزل"، في إشارة إلى اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
שני רכבים עולים באש בזירה. כנראה רכב צבאי ורכב המחבל pic.twitter.com/5Upa5v58ns— שחר גליק (@glick_sh) December 21, 2021
وقالت الخارجية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن اعتداءات المستوطنين تثبت "مجموعة من الحقائق التي طالما حذرنا منها ومن نتائجها ومخاطرها، ولم يعد بإمكان المجتمع الدولي التغاضي عنها، الصمت عليها، والاكتفاء بالاختباء خلف بعض الإدانات الدولية الشكلية لما ينتج عنها من انتهاكات وجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين العزل الآمنين في منازلهم".
ويقول الفلسطينيون إن اعتداءات المستوطنيين تزايدت خلال الآونة الأخيرة بدعم وتشجيع من الجيش الإسرائيلي.