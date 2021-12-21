تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
وكالة: رئيس الوزراء السوداني ينوي الاستقالة خلال ساعات
https://arabic.sputniknews.com/20211221/إصابة-فلسطيني-بعد-محاولته-تنفيذ-عملية-دهس-على-حاجز-عسكري-إسرائيلي--1054424012.html
إصابة فلسطيني بعد محاولته تنفيذ عملية دهس على حاجز عسكري إسرائيلي
إصابة فلسطيني بعد محاولته تنفيذ عملية دهس على حاجز عسكري إسرائيلي
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس على حاجز عسكري، شمالي الضفة الغربية. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T18:45+0000
2021-12-21T18:47+0000
الضفة الغربية
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104580/63/1045806372_0:123:2378:1461_1920x0_80_0_0_741cd88c2ac7517becdd8bbf1227667e.jpg
وذكرت القناة العبرية الـ13، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي قام بإطلاق النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس بسيارته على مجموعة من الجنود الإسرائيليين يقفون على حاجز عسكري في الضفة الغربية.وأكدت هيئة البث الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن قوات الشرطة والجيش الإسرائيليين تمكنا من "تحييد إرهابي" فلسطيني أو إصابته بجروح متوسطة، حينما حاول إلحاق إصابات في صفوف بعض المجندين يقفون على أحد الحواجز العسكرية بالقرب من إحدى المستوطنات الإسرائيلية شمالي الضفة الغربية.من جهتها، أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إحدى السيارات هاجمت حاجز دوتان، شمالي الضفة الغربية، ولكن الجيش الإسرائيلي قد قام بإطلاق النيران على قائدها، في وقت تم تفجير سيارة "الإرهابي" ـ على حد قول الصحيفة ـ دون وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بـ "تدخل عاجل" لوقف ما أسمته بـ "الإرهاب اليهودي ضد المدنيين الفلسطينيين العُزل"، في إشارة إلى اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.وقالت الخارجية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن اعتداءات المستوطنين تثبت "مجموعة من الحقائق التي طالما حذرنا منها ومن نتائجها ومخاطرها، ولم يعد بإمكان المجتمع الدولي التغاضي عنها، الصمت عليها، والاكتفاء بالاختباء خلف بعض الإدانات الدولية الشكلية لما ينتج عنها من انتهاكات وجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين العزل الآمنين في منازلهم".ويقول الفلسطينيون إن اعتداءات المستوطنيين تزايدت خلال الآونة الأخيرة بدعم وتشجيع من الجيش الإسرائيلي.
الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104580/63/1045806372_133:0:2246:1585_1920x0_80_0_0_6c62354f23071cbedcb5e8240f9a0721.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الضفة الغربية, إسرائيل

إصابة فلسطيني بعد محاولته تنفيذ عملية دهس على حاجز عسكري إسرائيلي

18:45 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 18:47 GMT 21.12.2021)
© REUTERS / AMMAR AWADجثة فلسطيني مغطاة عند نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية بالقرب من بلدة أبو ديس في الضفة الغربية المحتلة قالت الشرطة الإسرائيلية إنه حاول دهس ضابط بسيارته
جثة فلسطيني مغطاة عند نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية بالقرب من بلدة أبو ديس في الضفة الغربية المحتلة قالت الشرطة الإسرائيلية إنه حاول دهس ضابط بسيارته - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / AMMAR AWAD
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس على حاجز عسكري، شمالي الضفة الغربية.
وذكرت القناة العبرية الـ13، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي قام بإطلاق النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس بسيارته على مجموعة من الجنود الإسرائيليين يقفون على حاجز عسكري في الضفة الغربية.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن قوات الشرطة والجيش الإسرائيليين تمكنا من "تحييد إرهابي" فلسطيني أو إصابته بجروح متوسطة، حينما حاول إلحاق إصابات في صفوف بعض المجندين يقفون على أحد الحواجز العسكرية بالقرب من إحدى المستوطنات الإسرائيلية شمالي الضفة الغربية.
من جهتها، أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إحدى السيارات هاجمت حاجز دوتان، شمالي الضفة الغربية، ولكن الجيش الإسرائيلي قد قام بإطلاق النيران على قائدها، في وقت تم تفجير سيارة "الإرهابي" ـ على حد قول الصحيفة ـ دون وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بـ "تدخل عاجل" لوقف ما أسمته بـ "الإرهاب اليهودي ضد المدنيين الفلسطينيين العُزل"، في إشارة إلى اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الخارجية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن اعتداءات المستوطنين تثبت "مجموعة من الحقائق التي طالما حذرنا منها ومن نتائجها ومخاطرها، ولم يعد بإمكان المجتمع الدولي التغاضي عنها، الصمت عليها، والاكتفاء بالاختباء خلف بعض الإدانات الدولية الشكلية لما ينتج عنها من انتهاكات وجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين العزل الآمنين في منازلهم".
ويقول الفلسطينيون إن اعتداءات المستوطنيين تزايدت خلال الآونة الأخيرة بدعم وتشجيع من الجيش الإسرائيلي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:17 GMTمركز التنبؤ بالفيضان المصري يتوقع سقوط أمطار على بعض المناطق
20:12 GMTمصر تفرض رسوم "مكافحة إغراق" على الواردات التركية
20:05 GMTمقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
19:58 GMTإسرائيل تبيع بريطانيا معدات رؤية ليلية متطورة
19:50 GMTوكالة: رئيس الوزراء السوداني ينوي الاستقالة خلال ساعات
19:49 GMTبايدن يستقبل كلبا جديدا في البيت الأبيض وينتظر قطة... فيديو
19:42 GMT335 مليون دولار... ما أهمية الدعم المالي المقدم من صندوق النقد للأردن؟
19:30 GMTمقتل مدنيين بينهم نساء بقصف تركي عنيف على ريف الحسكة شرقي سوريا... صور
19:20 GMTألمانيا... تشديد الإجراءات للحد من تفشي "أوميكرون" عقب أعياد الميلاد
19:08 GMTكيف تحمي نفسك من الإصابة بارتفاع ضغط الدم؟
18:55 GMTالغموض يحيط بالمشهد في السودان بعد إصرار الفرقاء السياسيين على مواقفهم
18:49 GMT"كاف": بطولة أمم أفريقيا ستكون ناجحة مثل كأس العرب
18:45 GMTإصابة فلسطيني بعد محاولته تنفيذ عملية دهس على حاجز عسكري إسرائيلي
18:38 GMTهل يتجه الرئيس التونسي نحو اعتماد نظام الحكم القاعدي؟
18:33 GMTما هي تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية سمية الألفي؟
18:31 GMTبيع أول رسالة نصية للجوال في التاريخ مقابل 120 ألف دولار
18:23 GMTميريام فارس تحسم حقيقة الخلاف مع شيرين عبد الوهاب
18:20 GMTغوتيريش: لا يحق للمسؤولين اللبنانيين تعطيل العمل
18:14 GMTالخارجية الإسبانية تستدعي القائم بأعمال سفارة المغرب
18:07 GMTزيلينسكي يعلن أنه مستعد للاتصال ببوتين لحل المشاكل المعقدة بين موسكو وكييف