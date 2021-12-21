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إيران تطالب مجلس الأمن بإرغام إسرائيل على إيقاف قصف سوريا فورا وإنهاء احتلال الجولان
إيران تطالب مجلس الأمن بإرغام إسرائيل على إيقاف قصف سوريا فورا وإنهاء احتلال الجولان
دعت المندوبة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة زهراء إرشادي، مجلس الأمن الدولي إلى "إرغام الكيان الإسرائيلي على إنهاء احتلاله للجولان السوري ووقف اعتداءاته... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T12:59+0000
2021-12-21T12:59+0000
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وقالت إرشادي في كلمتها خلال اجتماع المجلس، أمس الاثنين، بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط وسوريا "نحن ندين بشدة كل الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ونؤكد حق سوريا الذاتي في الدفاع عن نفسها والرد في الزمان والمكان اللذين تختارهما".وشددت المسؤولة الإيرانية على ضرورة "إنهاء الاحتلال المستمر لأجزاء من الأراضي السورية من قبل القوات الأجنبية، والذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، وفقا لما نقلته الوكالة الإيرانية الرسمية "إرنا".وأضافت "كما ينبغي على جميع القوات الأجنبية المحتلة والمتواجدة بصورة غير شرعية الخروج من هذا البلد دون أي شروط مسبقة أو تأخير".وأشارت إلى أن التقارير التي تفيد بمصرع عشرات المدنيين السوريين بينهم مزارعون وأطفال بنيران القوات الأمريكية، "تؤكد الحاجة الفورية لخروج هذه القوات من سوريا".وطالبت بمضاعفة الجهود لإيجاد حل سياسي لهذا الصراع "المؤسف" والحيلولة دون استمرار مشكلات الشعب "الذي يعاني منذ أكثر من عقد"، ومخاطر هذا الصراع على السلم والأمن في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/مركز-المصالحة-الروسي-الدفاعات-السورية-دمرت-7-صواريخ-أطلقتها-مقاتلات-إسرائيلية---1054248560.html
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العالم العربي, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل

إيران تطالب مجلس الأمن بإرغام إسرائيل على إيقاف قصف سوريا فورا وإنهاء احتلال الجولان

12:59 GMT 21.12.2021
© AP Photo / Mary Altafferيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعًا حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية وصفقة القرن
يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعًا حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية وصفقة القرن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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دعت المندوبة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة زهراء إرشادي، مجلس الأمن الدولي إلى "إرغام الكيان الإسرائيلي على إنهاء احتلاله للجولان السوري ووقف اعتداءاته على سوريا فورا".
وقالت إرشادي في كلمتها خلال اجتماع المجلس، أمس الاثنين، بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط وسوريا "نحن ندين بشدة كل الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ونؤكد حق سوريا الذاتي في الدفاع عن نفسها والرد في الزمان والمكان اللذين تختارهما".
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
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وشددت المسؤولة الإيرانية على ضرورة "إنهاء الاحتلال المستمر لأجزاء من الأراضي السورية من قبل القوات الأجنبية، والذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، وفقا لما نقلته الوكالة الإيرانية الرسمية "إرنا".
وأضافت "كما ينبغي على جميع القوات الأجنبية المحتلة والمتواجدة بصورة غير شرعية الخروج من هذا البلد دون أي شروط مسبقة أو تأخير".
وأشارت إلى أن التقارير التي تفيد بمصرع عشرات المدنيين السوريين بينهم مزارعون وأطفال بنيران القوات الأمريكية، "تؤكد الحاجة الفورية لخروج هذه القوات من سوريا".
وطالبت بمضاعفة الجهود لإيجاد حل سياسي لهذا الصراع "المؤسف" والحيلولة دون استمرار مشكلات الشعب "الذي يعاني منذ أكثر من عقد"، ومخاطر هذا الصراع على السلم والأمن في المنطقة.
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