https://arabic.sputniknews.com/20211221/إيران-تكشف-عن-ميزات-جديدة-لبحرية-الحرس-الثوري-1054419430.html

إيران تكشف عن ميزات جديدة لبحرية الحرس الثوري

إيران تكشف عن ميزات جديدة لبحرية الحرس الثوري

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، إن بحرية الحرس حققت إنجازات لامعة. 21.12.2021, سبوتنيك عربي

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أخبار إيران

الحرس الثوري

إيران

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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، عن حسين سلامي، أن قوة التأثير ودقة أداء المنظومات التابعة لسلاح البحر بالحرس الثوري، تعد تجسيدا لذروة التألق والازدهار الإيراني، وهو ما صرح به على هامش مناورات الرسول الأعظم 17، المقامة حاليا في شواطئ الخليج والمنطقة البحرية العامة جنوبي إيران.وأكد اللواء حسين سلامي أن الطائرات المسيرة الإيرانية أصابت أهدافها بكل دقة وبمسافات مختلفة، كما تمكنت الصواريخ الباليستية الجديدة وصواريخ كروز من رصد وتدمير أهدافها المحددة، تماما، مشيرا إلى أنه من ميزات الدورة الحالية لمناورات الرسول الأعظم تكمن في الدقة البالغة للمنظومات المستخدمة، خاصة الطائرات المسيرة المزودة بأحدث التقنيات والتي تتمتع بمرونة كبيرة عند تغيير المديات المختلفة وقدرتها على تنفيذ عمليات متزامنة.ويأتي ذلك بعد يوم من إطلاق الحرس الثوري الإيراني، مناورات عسكرية جنوبي البلاد، لمحاكاة إحدى أحدث الخطط الهجومية في الحروب، وسط مخاوف من هجمات إسرائيلية.وقال مساعد القائد العام للحرس الثوري لشؤون العمليات العامة، العميد نيلفروشان، إن هذه المناورات جارية في سياق رفع مستوى الاستعداد القتالي للحرس الثوري، وفقا لوكالة فارس الإيرانية.والمناورات المسماة "الرسول الأعظم" تجري في منطقة سواحل هرمزكان وبوشهر وجزء من خوزستان، الواقعة جنوبي وجنوب غربي البلاد.وصرح نيلفروشان بأن رسالة هذه المناورات هي الدفاع وصون أمن إيران القومي "ولجيراننا السلام والصداقة والأمن".

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