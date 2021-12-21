ارتفاع الأسهم الأوروبية عقب بيع مكثف في جلسات سابقة

ووفقا لـ"رويترز"، فإن ارتفاع الأسهم الأوروبية، جاء بالتوازي مع زيادة في أسهم الشركات المرتبطة بالسلع، عوضت إثر المخاوف المتعلقة بانتشار متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% بحلول الساعة 0821 بتوقيت غرينتش، وقادت أسهم قطاعات التعدين والنفط المكاسب على خلفية ارتفاع أسعار النحاس والنفط مع تحسن طفيف في الإقبال على المخاطر.وبينما ارتفع سهم "أديداس" للملابس الرياضية 1.2%، فقد زاد سهم "بوما" للملابس الرياضية 1%.وتراجع سهم "سانوفي" 0.1%، بعد إعلان اعتزامها شراء أميونيكس فرماسوتيكال مقابل نحو مليار دولار.وكانت الأسواق الأوروبية قد انخفضت بشكل حاد، أمس الاثنين، حيث أدى الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" إلى اتخاذ تدابير احتواء أكثر صرامة في جميع أنحاء القارة.وتراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" الأوروبي بنسبة 1.5% في منتصف تعاملات اليوم، مع خسائر أسهم شركات السفر والترفيه التي انخفضت 2.4%.وبينما دخلت هولندا في إغلاق كامل، منذ أمس الأحد، وحتى منتصف يناير/ كانون الثاني، يلوح في الأفق احتمال فرض قيود أكثر صرامة خلال عطلة عيد الميلاد وفي العام الجديد على عدد من الدول الأوروبية وسط زيادة غير مسبوقة في إصابات كورونا.
وتراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" الأوروبي بنسبة 1.5% في منتصف تعاملات اليوم، مع خسائر أسهم شركات السفر والترفيه التي انخفضت 2.4%.
وبينما دخلت هولندا في إغلاق كامل، منذ أمس الأحد، وحتى منتصف يناير/ كانون الثاني، يلوح في الأفق احتمال فرض قيود أكثر صرامة خلال عطلة عيد الميلاد وفي العام الجديد على عدد من الدول الأوروبية وسط زيادة غير مسبوقة في إصابات كورونا.