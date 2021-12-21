تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
محكمة بريطانية تصدر حكما على محمد بن راشد لصالح زوجته السابقة
https://arabic.sputniknews.com/20211221/ارتفاع-الأسهم-الأوروبية-عقب-بيع-مكثف-في-جلسات-سابقة-1054399400.html
ارتفاع الأسهم الأوروبية عقب بيع مكثف في جلسات سابقة
ارتفاع الأسهم الأوروبية عقب بيع مكثف في جلسات سابقة
شهدت الأسهم الأوروبية ارتفاعا ملحوظا، اليوم الثلاثاء، عقب عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T09:49+0000
2021-12-21T09:49+0000
أخبار البورصة
أخبار الأسهم الأوروبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104375/46/1043754603_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4e74b79dd83549cb44d4f4066c5fc87c.jpg
ووفقا لـ"رويترز"، فإن ارتفاع الأسهم الأوروبية، جاء بالتوازي مع زيادة في أسهم الشركات المرتبطة بالسلع، عوضت إثر المخاوف المتعلقة بانتشار متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% بحلول الساعة 0821 بتوقيت غرينتش، وقادت أسهم قطاعات التعدين والنفط المكاسب على خلفية ارتفاع أسعار النحاس والنفط مع تحسن طفيف في الإقبال على المخاطر.وبينما ارتفع سهم "أديداس" للملابس الرياضية 1.2%، فقد زاد سهم "بوما" للملابس الرياضية 1%.وتراجع سهم "سانوفي" 0.1%، بعد إعلان اعتزامها شراء أميونيكس فرماسوتيكال مقابل نحو مليار دولار.وكانت الأسواق الأوروبية قد انخفضت بشكل حاد، أمس الاثنين، حيث أدى الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" إلى اتخاذ تدابير احتواء أكثر صرامة في جميع أنحاء القارة.وتراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" الأوروبي بنسبة 1.5% في منتصف تعاملات اليوم، مع خسائر أسهم شركات السفر والترفيه التي انخفضت 2.4%.وبينما دخلت هولندا في إغلاق كامل، منذ أمس الأحد، وحتى منتصف يناير/ كانون الثاني، يلوح في الأفق احتمال فرض قيود أكثر صرامة خلال عطلة عيد الميلاد وفي العام الجديد على عدد من الدول الأوروبية وسط زيادة غير مسبوقة في إصابات كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/أسواق-الأسهم-الأوروبية-تتراجع-بسبب-أوميكرون-1053402543.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104375/46/1043754603_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2a61c564c47b1eb9c932c26a4e6f0e94.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار البورصة, أخبار الأسهم الأوروبية

ارتفاع الأسهم الأوروبية عقب بيع مكثف في جلسات سابقة

09:49 GMT 21.12.2021
© REUTERS / Shannon Stapletonبورصة وول ستريت للأوراق المالية في نيويورك
بورصة وول ستريت للأوراق المالية في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton
تابعنا عبر
شهدت الأسهم الأوروبية ارتفاعا ملحوظا، اليوم الثلاثاء، عقب عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة.
ووفقا لـ"رويترز"، فإن ارتفاع الأسهم الأوروبية، جاء بالتوازي مع زيادة في أسهم الشركات المرتبطة بالسلع، عوضت إثر المخاوف المتعلقة بانتشار متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.
بورصة لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
أسواق الأسهم الأوروبية تتراجع بسبب "أوميكرون"
30 نوفمبر, 09:21 GMT
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% بحلول الساعة 0821 بتوقيت غرينتش، وقادت أسهم قطاعات التعدين والنفط المكاسب على خلفية ارتفاع أسعار النحاس والنفط مع تحسن طفيف في الإقبال على المخاطر.
وبينما ارتفع سهم "أديداس" للملابس الرياضية 1.2%، فقد زاد سهم "بوما" للملابس الرياضية 1%.
وتراجع سهم "سانوفي" 0.1%، بعد إعلان اعتزامها شراء أميونيكس فرماسوتيكال مقابل نحو مليار دولار.
وكانت الأسواق الأوروبية قد انخفضت بشكل حاد، أمس الاثنين، حيث أدى الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" إلى اتخاذ تدابير احتواء أكثر صرامة في جميع أنحاء القارة.
وتراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" الأوروبي بنسبة 1.5% في منتصف تعاملات اليوم، مع خسائر أسهم شركات السفر والترفيه التي انخفضت 2.4%.
وبينما دخلت هولندا في إغلاق كامل، منذ أمس الأحد، وحتى منتصف يناير/ كانون الثاني، يلوح في الأفق احتمال فرض قيود أكثر صرامة خلال عطلة عيد الميلاد وفي العام الجديد على عدد من الدول الأوروبية وسط زيادة غير مسبوقة في إصابات كورونا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:05 GMTوزارة الصحة السعوية تنشر صورة أول طفل يتلقى لقاح كورونا في المملكة
11:03 GMTمسؤول بـ"المركزي الأوروبي": التضخم المرتفع باق معنا لفترة أطول
11:01 GMTالسر الذي قلب موازين الحرب... 3 دول إحداها عربية أنقذت آبي أحمد بسلاح خطير
10:56 GMTملكة بريطانيا تلغي رحلتها السنوية الخاصة بالكريسماس مع ارتفاع إصابات كورونا
10:52 GMTحريق هائل في ميناء تونسي
10:50 GMTشهود عيان لـ"سبوتنيك": إغلاق العديد من الطرق في منطقتي عين زارة وقصر بن غشير الليبيتين
10:48 GMTماكرون يطمح لاعتماد الفرنسية بدل الإنجليزية كلغة رسمية للاتحاد الأوروبي
10:47 GMTمحكمة بريطانية تصدر حكما على محمد بن راشد لصالح زوجته السابقة
10:40 GMTهل يمكن التبرع بالدم بعد تلقي لقاح كورونا؟
10:26 GMTالعاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا جديدا
10:26 GMTلأول مرة... بندقية روسية جديدة تتيح لمستخدميها اختيار العيار المناسب... صور
10:23 GMTنادية الجندي تهدد باللجوء للقضاء وتصف شائعة متداولة عنها منذ سنوات بـ"السخيفة"
10:15 GMT بوتين يشارك في مراسم تسليم غواصتين نوويتين للبحرية
10:11 GMTالأردن: نحتاج 11 مليار متر مكعب من الماء سنويا حتى نكون مكتفيين ذاتيا في إنتاج غذائنا
10:08 GMTالسعودية تعلن بدء إعطاء جرعة لقاحات فيروس كورونا الأولى للأطفال من عمر 5-11 عاما
10:06 GMT"بانتسير" تسقط أكثر من 40 طائرة مسيرة تركية في سوريا
10:03 GMTحاكم مصرف لبنان يحدد عدد المليارات التي يمكنها تحريك الاقتصاد واستعادة الثقة
09:59 GMTضجة في مدينة إسرائيلية بعد اكتشاف جزء من صاروخ على سطح مبنى
09:57 GMTالتحالف العربي يقصف 6 مواقع في مطار صنعاء
09:54 GMT‏"أمازون" تلغي قرار منع استخدام الهواتف الذكية داخل مخازنها "حتى إشعار آخر"‏