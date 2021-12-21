الأردن: نحتاج 11 مليار متر مكعب من الماء سنويا حتى نكون مكتفيين ذاتيا في إنتاج غذائنا

وتابع الوزير أن هذا الرقم من المياه، هو ما يجعل الأردن يكتفي ذاتيا أيضا من إنتاج الغذاء.وسابقا، توقع وزير المياه وصول عجز الأردن من مياه الشرب 60 مليون متر مكعب خلال العام المقبل، إضافة إلى العجز في القطاعات الأخرى.وقال النجار، خلال جلسة في مجلس النواب، لمناقشة إعلان نوايا وقعته الحكومة مع الإمارات وإسرائيل، إن "ما يوجد في السدود حتى اليوم 72 مليون متر مكعب"، مشيرا إلى أن "كميات المياه المتوافرة في الأردن اليوم من جميع المصادر لا تتجاوز مليار متر مكعب".وشهدت شوارع الأردن تظاهرات، ضمت آلاف المواطنين الرافضين للاتفاقية الموقعة أخيرا بين الأردن وإسرائيل والإمارات بشأن المياه مقابل الطاقة.ورفع المعتصمون شعارات ترفض اتفاقية وادي عربا واتفاقية الغاز مع إسرائيل، وإعلان النوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه بين الأردن وإسرائيل الذي تم توقيعه في الإمارات أخيرا.فيما انسحب عدد من نواب البرلمان الأردني، من جلسة مجلس النواب الأردني الأخيرة، احتجاجا على توقيع اتفاق "النوايا" "الطاقة مقابل المياه" مع إسرائيل والإمارات.
وسابقا، توقع وزير المياه وصول عجز الأردن من مياه الشرب 60 مليون متر مكعب خلال العام المقبل، إضافة إلى العجز في القطاعات الأخرى.
وقال النجار، خلال جلسة في مجلس النواب، لمناقشة إعلان نوايا وقعته الحكومة مع الإمارات وإسرائيل، إن "ما يوجد في السدود حتى اليوم 72 مليون متر مكعب"، مشيرا إلى أن "كميات المياه المتوافرة في الأردن اليوم من جميع المصادر لا تتجاوز مليار متر مكعب".
وشهدت شوارع الأردن تظاهرات، ضمت آلاف المواطنين الرافضين للاتفاقية الموقعة أخيرا بين الأردن وإسرائيل والإمارات بشأن المياه مقابل الطاقة.
ورفع المعتصمون شعارات ترفض اتفاقية وادي عربا واتفاقية الغاز مع إسرائيل، وإعلان النوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه بين الأردن وإسرائيل الذي تم توقيعه في الإمارات أخيرا.