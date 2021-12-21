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https://arabic.sputniknews.com/20211221/الأمين-العام-للناتو-أعتزم-الدعوة-لعقد-اجتماع-مع-مجلس-حلف-الأطلسي---روسيا-في-أقرب-وقت-1054412383.html
الأمين العام "للناتو": أعتزم الدعوة لعقد اجتماع مع مجلس حلف الأطلسي - روسيا في أقرب وقت
الأمين العام "للناتو": أعتزم الدعوة لعقد اجتماع مع مجلس حلف الأطلسي - روسيا في أقرب وقت
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، أن الحلف يسعى لحوار وصفه بالـ"جاد"، مع روسيا بداية العام المقبل 2022. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T13:52+0000
2021-12-21T13:52+0000
2021-12-21T13:52+0000
روسيا
أوكرانيا
حلف الناتو
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ووفقا لمؤتمر صحفي عقده ستولتنبرج في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء، أكد سعي الحلف إلى إجراء مناقشات "جادة" مع موسكو مطلع العام المقبل لتبديد المخاوف من أفعال روسيا.وقال: "ما زلنا مستعدين لإجراء حوار جاد مع روسيا وأعتزم الدعوة لعقد اجتماع مع مجلس حلف الأطلسي - روسيا، في أقرب وقت ممكن من العام الجديد.وتابع "لابد أن يكون الحوار مع روسيا قائما على المبادئ الأساسية للأمن الأوروبي ويعالج مخاوف الحلف من أفعال روسيا.وأشار الأمين العام لحلف شمال الاطلسي إلى أنه لا بد أن يُجرى الحوار "بالتشاور مع شركاء الحلف الأوروبيين ومن بينهم أوكرانيا"، حسب تعبيره.وشدد على أن أي حوار مع روسيا يتوقف على خفض التصعيد من جانبها أولا فيما يتعلق بأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/الناتو-يعرب-عن-استعداده-لإجراءات-بناء-الثقة-مع-روسيا-1054252128.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أوكرانيا, حلف الناتو
الأمين العام "للناتو": أعتزم الدعوة لعقد اجتماع مع مجلس حلف الأطلسي - روسيا في أقرب وقت
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، أن الحلف يسعى لحوار وصفه بالـ"جاد"، مع روسيا بداية العام المقبل 2022.
ووفقا لمؤتمر صحفي عقده ستولتنبرج في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء، أكد
سعي الحلف إلى إجراء
مناقشات "جادة" مع موسكو مطلع العام المقبل لتبديد المخاوف من أفعال روسيا.
وقال: "ما زلنا مستعدين لإجراء
حوار جاد مع روسيا
وأعتزم الدعوة لعقد اجتماع مع مجلس حلف الأطلسي - روسيا، في أقرب وقت ممكن من العام الجديد.
وتابع "لابد أن يكون الحوار مع روسيا قائما على المبادئ الأساسية للأمن الأوروبي ويعالج مخاوف الحلف من أفعال روسيا.
وأشار الأمين العام لحلف شمال الاطلسي إلى أنه لا بد أن يُجرى الحوار "بالتشاور مع
شركاء الحلف
الأوروبيين ومن بينهم أوكرانيا"، حسب تعبيره.
وشدد على أن أي حوار مع روسيا يتوقف على خفض التصعيد من جانبها أولا فيما يتعلق بأوكرانيا.