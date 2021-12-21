الاتحاد الدولي للفروسية يكشف سبب إيقاف الفارس المصري محمد طلعت لمدة عامين

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الاتحاد الدولي للفروسية أعلن أن عينة محمد طلعت ظهرت فيها مادة محظورة، وفقا لقواعد مكافحة المنشطات الخاصة بالرياضيين.وبحسب بيان الاتحاد فإنه تم سحب عينات من 3 لاعبين بينهم المصري محمد طلعت، وكشف تحليل العينات وجود مادة "كاربوكسي تي إتش سي" لدى اللاعبين الثلاثة، وهي مادة من الحشيش وتحظرها قواعد مكافحة المنشطات للرياضيين.وقال طلعت واللاعبين الآخرين إنهم لم يتعمدو تدخين الحشيش أو استنشاقه أو تعاطيه بأي طريقة وأن المادة التي تم اكتشافها في التحليل سببها زيارتهم لـ "بار الشيشة" بأحد الفنادق أثناء وجودهم في أحد الفنادق بالمغرب، بحسب الصحيفة.وبحسب قرار الاتحاد الدولي للفروسية فإن تاريخ إيقاف محمد طلعت واللاعبين الآخرين بدأ في الـ 17 يونيو/ حزيران الماضي ويستمر على مدى عامين، إضافة إلى غرامات مالية.ويمكن للرياضيين الـ 3 التقدم بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية خلال 21 يوما من استلام القرار الصادر بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول، بحسب الاتحاد الدولي للفروسية، الذي أوضح أن الموعد القانوني للطعن ينتهي في 7 يناير/ كانون الثاني 2022.
صرح الاتحاد الدولي للفروسية أن نتائج عينة التحليل الخاصة بالفارس المصري محمد طلعت هي السبب في إلغاء نتائجه في أولمبياد طوكيو وإيقافه لمدة عامين.
ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الاتحاد الدولي للفروسية أعلن أن عينة محمد طلعت ظهرت فيها مادة محظورة، وفقا لقواعد مكافحة المنشطات الخاصة بالرياضيين.
وبحسب بيان الاتحاد فإنه تم سحب عينات من 3 لاعبين بينهم المصري محمد طلعت، وكشف تحليل العينات وجود مادة "كاربوكسي تي إتش سي" لدى اللاعبين الثلاثة، وهي مادة من الحشيش وتحظرها قواعد مكافحة المنشطات للرياضيين.
وقال طلعت واللاعبين الآخرين إنهم لم يتعمدو تدخين الحشيش أو استنشاقه أو تعاطيه بأي طريقة وأن المادة التي تم اكتشافها في التحليل سببها زيارتهم لـ "بار الشيشة" بأحد الفنادق أثناء وجودهم في أحد الفنادق بالمغرب، بحسب الصحيفة.
وبحسب قرار الاتحاد الدولي للفروسية فإن تاريخ إيقاف محمد طلعت واللاعبين الآخرين بدأ في الـ 17 يونيو/ حزيران الماضي ويستمر على مدى عامين، إضافة إلى غرامات مالية.
ويمكن للرياضيين الـ 3 التقدم بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية خلال 21 يوما من استلام القرار الصادر بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول، بحسب الاتحاد الدولي للفروسية، الذي أوضح أن الموعد القانوني للطعن ينتهي في 7 يناير/ كانون الثاني 2022.