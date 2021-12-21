تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211221/الاتحاد-الدولي-للفروسية-يكشف-سبب-إيقاف-الفارس-المصري-محمد-طلعت-لمدة-عامين-1054422154.html
الاتحاد الدولي للفروسية يكشف سبب إيقاف الفارس المصري محمد طلعت لمدة عامين
الاتحاد الدولي للفروسية يكشف سبب إيقاف الفارس المصري محمد طلعت لمدة عامين
صرح الاتحاد الدولي للفروسية أن نتائج عينة التحليل الخاصة بالفارس المصري محمد طلعت هي السبب في إلغاء نتائجه في أولمبياد طوكيو وإيقافه لمدة عامين. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T17:46+0000
2021-12-21T17:46+0000
رياضة
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1049777274_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7e47644ab58ad221d105c350aedf9893.jpg
ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الاتحاد الدولي للفروسية أعلن أن عينة محمد طلعت ظهرت فيها مادة محظورة، وفقا لقواعد مكافحة المنشطات الخاصة بالرياضيين.وبحسب بيان الاتحاد فإنه تم سحب عينات من 3 لاعبين بينهم المصري محمد طلعت، وكشف تحليل العينات وجود مادة "كاربوكسي تي إتش سي" لدى اللاعبين الثلاثة، وهي مادة من الحشيش وتحظرها قواعد مكافحة المنشطات للرياضيين.وقال طلعت واللاعبين الآخرين إنهم لم يتعمدو تدخين الحشيش أو استنشاقه أو تعاطيه بأي طريقة وأن المادة التي تم اكتشافها في التحليل سببها زيارتهم لـ "بار الشيشة" بأحد الفنادق أثناء وجودهم في أحد الفنادق بالمغرب، بحسب الصحيفة.وبحسب قرار الاتحاد الدولي للفروسية فإن تاريخ إيقاف محمد طلعت واللاعبين الآخرين بدأ في الـ 17 يونيو/ حزيران الماضي ويستمر على مدى عامين، إضافة إلى غرامات مالية.ويمكن للرياضيين الـ 3 التقدم بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية خلال 21 يوما من استلام القرار الصادر بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول، بحسب الاتحاد الدولي للفروسية، الذي أوضح أن الموعد القانوني للطعن ينتهي في 7 يناير/ كانون الثاني 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20210807/طرد-مدربة-ألمانية-بعد-لكمها-جوادا-بكاء-وألم-في-أولمبياد-طوكيو-فيديو-1049793368.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1049777274_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fdda7472b2a0940e02a4f3c9bb9d53ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار مصر الآن

الاتحاد الدولي للفروسية يكشف سبب إيقاف الفارس المصري محمد طلعت لمدة عامين

17:46 GMT 21.12.2021
© AP Photo / Carolyn Kasterالبريطاني هاري تشارلز، على ظهر الخيل "روميو 88"، يتنافس خلال تصفيات الفردي لقفز الفروسية في حديقة الفروسية بطوكيو في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، 3 أغسطس 2021 ، في طوكيو، اليابان.
البريطاني هاري تشارلز، على ظهر الخيل روميو 88، يتنافس خلال تصفيات الفردي لقفز الفروسية في حديقة الفروسية بطوكيو في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، 3 أغسطس 2021 ، في طوكيو، اليابان. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AP Photo / Carolyn Kaster
تابعنا عبر
صرح الاتحاد الدولي للفروسية أن نتائج عينة التحليل الخاصة بالفارس المصري محمد طلعت هي السبب في إلغاء نتائجه في أولمبياد طوكيو وإيقافه لمدة عامين.
ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الاتحاد الدولي للفروسية أعلن أن عينة محمد طلعت ظهرت فيها مادة محظورة، وفقا لقواعد مكافحة المنشطات الخاصة بالرياضيين.
وبحسب بيان الاتحاد فإنه تم سحب عينات من 3 لاعبين بينهم المصري محمد طلعت، وكشف تحليل العينات وجود مادة "كاربوكسي تي إتش سي" لدى اللاعبين الثلاثة، وهي مادة من الحشيش وتحظرها قواعد مكافحة المنشطات للرياضيين.
وقال طلعت واللاعبين الآخرين إنهم لم يتعمدو تدخين الحشيش أو استنشاقه أو تعاطيه بأي طريقة وأن المادة التي تم اكتشافها في التحليل سببها زيارتهم لـ "بار الشيشة" بأحد الفنادق أثناء وجودهم في أحد الفنادق بالمغرب، بحسب الصحيفة.
وبحسب قرار الاتحاد الدولي للفروسية فإن تاريخ إيقاف محمد طلعت واللاعبين الآخرين بدأ في الـ 17 يونيو/ حزيران الماضي ويستمر على مدى عامين، إضافة إلى غرامات مالية.
رد فعل الياباني دايسوكي فوكوشيما على ركوب تشانيون بعد مشاركته في نهائيات قفز الفروسية الفردية خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2021
طرد مدربة ألمانية بعد لكمها جوادا... بكاء وألم في أولمبياد طوكيو... فيديو
7 أغسطس, 17:35 GMT
ويمكن للرياضيين الـ 3 التقدم بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية خلال 21 يوما من استلام القرار الصادر بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول، بحسب الاتحاد الدولي للفروسية، الذي أوضح أن الموعد القانوني للطعن ينتهي في 7 يناير/ كانون الثاني 2022.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:45 GMTإصابة فلسطيني بعد محاولته تنفيذ عملية دهس على حاجز عسكري إسرائيلي
18:38 GMTهل يتجه الرئيس التونسي نحو اعتماد نظام الحكم القاعدي؟
18:33 GMTما هي تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية سمية الألفي؟
18:31 GMTبيع أول رسالة نصية للجوال في التاريخ مقابل 120 ألف دولار
18:23 GMTميريام فارس تحسم حقيقة الخلاف مع شيرين عبد الوهاب
18:20 GMTغوتيريش: لا يحق للمسؤولين اللبنانيين تعطيل العمل
18:14 GMTالخارجية الإسبانية تستدعي القائم بأعمال سفارة المغرب
18:07 GMTزيلينسكي يعلن أنه مستعد للاتصال ببوتين لحل المشاكل المعقدة بين موسكو وكييف
17:55 GMTالولايات المتحدة تسجل أقل نمو سكاني منذ تأسيسها
17:46 GMTالاتحاد الدولي للفروسية يكشف سبب إيقاف الفارس المصري محمد طلعت لمدة عامين
17:27 GMTمنظمة الصحة العالمية تقر لقاحا جديدا مضادا لكورونا
17:24 GMTتونس تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة العام المقبل
17:21 GMTأول حالة وفاة بـ"أوميكرون" في إسرائيل
17:12 GMTالتحالف العربي: مستعدون لنقل الإغاثة الإنسانية من نقاط الوصول إلى الداخل اليمني بإشراف الأمم المتحدة
17:09 GMTالقوات التركية تقصف بالمدفعية قرية أبو راسين في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا
17:06 GMTالأمم المتحدة تعلق على التوترات المسلحة في العاصمة الليبية
17:00 GMTالتحالف: الحوثيون أغلقوا مطار صنعاء أمام رحلات المنظمات الدولية منذ الأحد
16:54 GMTقرار جديد من المحكمة بشأن قضية زيادة نفقة توأم الفنانة زينة
16:53 GMTبوتين يطلع شولتس على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية
16:50 GMTليفربول يعلن إيقاف روبرتسون 3 مباريات