تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211221/الجزائر-العاصمة-تتعرض-لهزة-أرضية-1054397642.html
الجزائر العاصمة تتعرض لهزة أرضية
الجزائر العاصمة تتعرض لهزة أرضية
استفاق سكان الجزائر العاصمة والمناطق المجاورة لها، صباح اليوم الثلاثاء، على وقع هزة أرضية حوالي الساعة السابعة و39 دقيقة. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T09:00+0000
2021-12-21T09:02+0000
العالم العربي
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0a/1047467694_0:109:2049:1261_1920x0_80_0_0_334febbef959e92d6b2ab69975ec1158.jpg
وحسب المركز الوطني لرصد الزلازل، فقد سجلت هزة أرضية صباح اليوم الثلاثاء، عند الساعة 7 و39 دقيقة حسبما نشر موقع قناة النهار الجزائرية، اليوم الثلاثاء.كما وصلت درجة الهزة لـ2.4 درجات على مقياس ريختر، وحدد مركزها بـ 1 كيلو متر جنوب غربي بوزريعة، في ولاية الجزائر.وقالت وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر، إنه "لم يتم تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية".وأكد موقع "فولكانو ديسكفري" المتخصص برصد الظواهر الطبيعية وقوع الهزة، وتحدث عن الزلازل التي تشهدها الجزائر، حيث نشر اليوم الثلاثاء: "خلال الثلاثين يومًا الماضية، تعرضت الجزائر لثلاثة زلازل بلغت قوتها 4.0 ريختر أو أكثر، و31 زلزالًا تتراوح شدّتها بين 3.0 و4.0 ريختر، و268 زلزالًا بين 2.0 و 3.0 ريختر، وكان هناك أيضًا 76 زلزالًا أقل من 2.0 درجة لا يشعر بها الناس عادةً".
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0a/1047467694_110:0:1937:1370_1920x0_80_0_0_21eecde6c0fd78f02cfe6d8dbecb4a68.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الجزائر

الجزائر العاصمة تتعرض لهزة أرضية

09:00 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 09:02 GMT 21.12.2021)
© AFP 2021 / HOCINE ZAOURARصورة جوية التقطت في 14 فبراير 2003 لشرفات قصبة الجزائر العاصمة
صورة جوية التقطت في 14 فبراير 2003 لشرفات قصبة الجزائر العاصمة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021 / HOCINE ZAOURAR
تابعنا عبر
استفاق سكان الجزائر العاصمة والمناطق المجاورة لها، صباح اليوم الثلاثاء، على وقع هزة أرضية حوالي الساعة السابعة و39 دقيقة.
وحسب المركز الوطني لرصد الزلازل، فقد سجلت هزة أرضية صباح اليوم الثلاثاء، عند الساعة 7 و39 دقيقة حسبما نشر موقع قناة النهار الجزائرية، اليوم الثلاثاء.
كما وصلت درجة الهزة لـ2.4 درجات على مقياس ريختر، وحدد مركزها بـ 1 كيلو متر جنوب غربي بوزريعة، في ولاية الجزائر.
وقالت وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر، إنه "لم يتم تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية".
وأكد موقع "فولكانو ديسكفري" المتخصص برصد الظواهر الطبيعية وقوع الهزة، وتحدث عن الزلازل التي تشهدها الجزائر، حيث نشر اليوم الثلاثاء: "خلال الثلاثين يومًا الماضية، تعرضت الجزائر لثلاثة زلازل بلغت قوتها 4.0 ريختر أو أكثر، و31 زلزالًا تتراوح شدّتها بين 3.0 و4.0 ريختر، و268 زلزالًا بين 2.0 و 3.0 ريختر، وكان هناك أيضًا 76 زلزالًا أقل من 2.0 درجة لا يشعر بها الناس عادةً".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:33 GMTثلاثة عصور... عرض قدرات "تي-34" و"تي-90" و"أرماتا"... فيديو
09:26 GMTالصحة العالمية تصدر تحذيرا مع بداية العطلات: بدلا من إلغاء حياة بأكلمها
09:22 GMTرغم تأكيد "كاف" إقامتها في موعدها... أزمة جديدة تهدد بطولة كأس أمم أفريقيا
09:10 GMTكاسحة الجليد الروسية "سيبيريا" التي تعمل بالطاقة النووية تجتاز الاختبارات
09:00 GMTالجزائر العاصمة تتعرض لهزة أرضية
08:49 GMTعادة واحدة يمكنها خفض الكوليسترول في الدم بعد سن الـ 50
08:45 GMTالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعيد فتح موانئها بعد إغلاقها مؤقتا بسبب الطقس
08:44 GMTإسرائيل: عدم اغتيال الناشطين الفلسطينيين يرتبط بوقف التصعيد في الضفة الغربية
08:42 GMTأطول رجل في العالم يصل إلى روسيا بحثا عن عروس... فيديو
08:35 GMTروسيا تستعد لإطلاق أقوى قاذفة قنابل في العالم
08:34 GMTماليزيا... مهاتير يغادر المستشفى خلال أيام بعد فحص طبي شامل
08:26 GMTحيلة لتنظيف المرحاض بمنتج لا يخطر على بال... فيديو
08:24 GMTالحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير أهداف بحرية وبرية بواسطة طائرات مسيرة هجومية
08:17 GMT"المركزي" التركي يضيف الدرهم الإماراتي للتداول الرسمي
07:45 GMTما هي فوائد القهوة التركية... لماذا من الجيد تناول فنجان كل يوم؟
07:37 GMTأمريكا تعلق لأول مرة على انسحاب جبهة تيغراي في شمال إثيوبيا
07:33 GMTسفير واشنطن لدى الأردن: اتفاق المياه مع إسرائيل تجاري وليس سياديا
07:28 GMTدبلوماسي روسي: هناك احتمال للتوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية
07:18 GMTأمريكا تصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم بداية 2022
07:03 GMTليبيا... لقاء بين 3 مرشحين للرئاسة لبحث مصير الانتخابات