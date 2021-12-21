https://arabic.sputniknews.com/20211221/الجيش-الفرنسي-يعلن-تصفية-أحد-قيادات-داعش-في-النيجر-1054405198.html

الجيش الفرنسي يعلن تصفية أحد قيادات "داعش" في النيجر

الجيش الفرنسي يعلن تصفية أحد قيادات "داعش" في النيجر

أكد الجيش الفرنسي مقتل أحد قيادات تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، في الصحراء الكبرى بالنيجر. 21.12.2021, سبوتنيك عربي

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فرنسا

داعش

جيش النيجر

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وحسب بيان لوزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الثلاثاء، نشرته وكالة "سبوتنيك"، قال الجيش الفرنسي إنه قام بقتل أحد القياديين في "داعش"، بالتعاون مع السلطات في النيجر.وقال البيان: "القوات الفرنسية شنت غارة جوية في شمال مدينة "تيلابيري" غربي النيجر في إطار "عملية برخان" وهو ما أسفر عن مقتل سومانا بورا، قيادي في تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى وذلك بالتنسيق مع السلطات في النيجر.وفيما أوضح البيان أن قتل القيادي الداعشي جاء خلال عملية "برخان"، أكد أنه أحد المتورطين في اغتيال 6 فرنسيين في أغسطس/ آب من العام الماضي 2020 في حديقة "دو كوري" غربي النيجر.

https://arabic.sputniknews.com/20200703/اتهم-بارتكاب-جرائم-في-سوريا-محكمة-فرنسية-تصدر--أول-حكم-على-داعشي-فرنسي-1045910073.html

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فرنسا, داعش, جيش النيجر