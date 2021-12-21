https://arabic.sputniknews.com/20211221/الحرس-الثوري-يطلق-صواريخ-في-الخليج-دفاعا-عن-جزر-متنازع-عليها-مع-الإمارات-فيديو-1054406499.html

الحرس الثوري يطلق صواريخ في الخليج "دفاعا" عن جزر متنازع عليها مع الإمارات... فيديو

الحرس الثوري يطلق صواريخ في الخليج "دفاعا" عن جزر متنازع عليها مع الإمارات... فيديو

أطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية وصواريخ كروز، اليوم الثلاثاء، خلال مناورات حربية أجراها في الخليج، في محاكاة عسكرية للدفاع عن جزر متنازع عليها مع... 21.12.2021, سبوتنيك عربي

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من جهته، قال قائد بحرية الحرس الثوري، الأدميرال علي رضا تنكسيري: "أجرينا اليوم تمرينا للدفاع عن الجزر وأظهرنا أننا سنقوم بتدمير الجزر قبل أن يقترب العدو منها".وأضاف: "لعبتنا الحربية هي تدمير العدو قبل أن يتمكن من الوصول إلى شواطئنا"، بحسب وكالة مهر الإيرانية.وسيطرت إيران على الجزر الثلاث -أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى- عام 1971 قبيل استقلال إمارات الخليج السبع عن بريطانيا واتحادها في دولة الإمارات العربية المتحدة.وتقول إيران إن سيادتها على الجزر الثلاث "غير قابلة للتفاوض" فيما تدعو الإمارات إلى الموافقة على التفاوض أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.وقال تنكسيري إن "أي قوة غير إقليمية ترید إشعال النیران في المنطقة، سنعید هذه النیران إلى نفسها".وشدد على أن "رسالة هذا التمرين لأعدائنا هي أننا لن نسمح أبدًا لدولة أن تهدد مياهنا الإقليمية کما یتضمن رسالة السلام والصداقة والأخوة لدول المنطقة".وأضاف: "إننا باعتبارنا دولة إقلیمیة، يمكننا توفير الأمن الكامل للخليج الفارسي والمياه المشتركة مع بعضنا وليست هناك حاجة لوجود دول من خارج المنطقة".وتأتي هذه المناورات أيضا وسط تصاعد حدة التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل حول خطط إسرائيلية محتملة لاستهداف مواقع نووية في إيران.وتقول إيران إن صواريخها الباليستية يبلغ مداها 2000 كيلومتر وقادرة على الوصول إلى إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.وحذرت إيران، أمس الاثنين، من رد "ساحق" على أي تحرك يستهدفها من جانب إسرائيل التي تعارض جهود القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وتهدد منذ فترة طويلة بعمل عسكري إذا فشلت الدبلوماسية في منع طهران من امتلاك قنبلة نووية.وتقول إيران إن أهداف برنامجها النووي سلمية. ويسود اعتقاد على نطاق واسع بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك ترسانة نووية.وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن التدريبات تضمنت أيضا إطلاق خمسة صواريخ كروز في نفس التوقيت وطائرات مسيرة محملة بالأسلحة تستطيع كل واحدة منها إصابة هدفين.وبدأت التدريبات التي تستمر خمسة أيام يوم الاثنين.

https://arabic.sputniknews.com/20211220/إيران-الحرس-الثوري-يجري-تدريبات-على-الحرب-ويهدد-إسرائيل-وحلفاءها-1054368875.html

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