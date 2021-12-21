https://arabic.sputniknews.com/20211221/الحكومة-اللبنانية-تفشل-في-الاجتماع-من-جديد-القوات-الأمريكية-تنسحب-من-العراق-خلال-أيام-1054411609.html

الحكومة اللبنانية تفشل في الاجتماع من جديد... القوات الأمريكية تنسحب من العراق خلال أيام

الحكومة اللبنانية تفشل في الاجتماع من جديد... القوات الأمريكية تنسحب من العراق خلال أيام

فشلت الحكومة اللبنانية في الاجتماع مرة أخرى، وذلك عقب زيارة قام بها الأمين العام للأمم المتحدة إلى لبنان. 21.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-21T13:39+0000

2021-12-21T13:39+0000

2021-12-21T13:39+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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الحكومة اللبنانية تفشل في الاجتماع من جديد والقوات الأمريكية تنسحب من العراق خلال أيام الحكومة اللبنانية تفشل في الاجتماع من جديد والقوات الأمريكية تنسحب من العراق خلال أيام

الحكومة اللبنانية تفشل في الاجتماع من جديد وغوتيريش يقول إن الزعماء اللبنانيين تعهدوا بإجراء الانتخابات في موعدهاتعثرت محاولة جديدة لاجتماع الحكومة اللبنانية المصابة بالشلل بعقبة الخلاف بين الساسة الحاكمين حول التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت .يأتي ذلك بعد يوم واحد من زيارة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي حث فيها زعماء لبنان على التكاتف من أجل المصلحة الوطنية.ولم تجتمع الحكومة اللبنانية، التي تركز على المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات خارجية تشتد الحاجة إليها، منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول وسط خلاف بشأن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت العام الماضي.وفي حديثه لعالم سبوتنيك قال جورج علم المحلل السياسي اللبناني: الظاهر من الأزمة الراهنة في لبنان هو الخلاف حول التحقيق في قضية المرفأ خصوصا بعدما طلب حزب الله والثنائي الشيعي إيقاف يد القاضي بيطار عن هذه القضية، إذ إنهم يعتبرون أن مسيرته القضائية استنسابية، موضحا اعتقاده بأن الأمور أكبر من ذلك وتدخل في إطار صراع المحاور المفتوح على عديد الملفات بالساحة اللبنانية بين المحور الأمريكي ومن معه والمحور الإيراني ومن معه."انسحاب كامل لجميع القوات القتالية الأمريكية من العراق خلال أيام "قال تحسين الخفاجي، متحدث العمليات المشتركة العراقية إن القوات القتالية الأمريكية أتمت انسحابها من قاعدة “عين الأسد” في محافظة الأنبار، غربي العراق مشيرا إلى انه لم يتبق في القاعدة سوى المستشارين، وهؤلاء دورهم للاستشارة فقط.وأضاف الخفاجي أنه بالنسبة لقاعدة الحرير سيذهب وفد أمني خاص لهذه القاعدة خلال الأيام القليلة المقبلة لمتابعة سير عملية انسحاب القوات القتالية الأمريكية من هناك”، مؤكدا أن الإعلان الرسمي عن انسحاب جميع القوات القتالية الأمريكية من العراق، سوف يكون يوم 31 ديسمبر الحالي.وفي تعليقه قال المحلل السياسي، ابراهيم السراج، إن: "الكتل السياسية الرافضة لوجود الأمريكيين تريد تطمينات وضمانات بأن الانسحاب الأمريكي سيتم من العراق لأنه لا توجد ضرورة لوجود هذه القوات، وأن هذا الأمر يجب أن يشمل المروحيات العسكرية ولا يكون هناك بديل للقواعد التي ستنسحب منها القوات الأمريكية،.وأعرب عن اعتقاده أن التشكيك جاء نتيجة تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين الذين أكدوا أنه لا يوجد انسحاب أمريكي من القواعد الأمريكية، لافتا إلى أنه إذا حدث الانسحاب فقد يقتصر التواجد الأمريكي فقط على قاعدة حرير في أربيل أو في بعض المناطق المتاخمة للحدود العراقية السورية.بعد مظاهرت حاشدة البرهان يؤكد دعم حمدوك في تشكيل حكومة كفاءات غير حزبيةبعد يوم من مظاهرات حاشدة ضد الانقلاب العسكري في السودان، أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان عن دعمه لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك في تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية، مؤكدا أن ما تم من إجراءات وتعيينات بعد 21 نوفمبر تم بالتنسيق بينه وبين حمدوك".يأتي ذلك بعد يوم من مظاهرات شارك فيها مئات الالاف من انحاء السودان وصلوا الى القصر الرئاسي بالتزامن مع الذكرى الثالثة للثورة التي أسقطت عمر البشير، احتجاجاً على هيمنة الجيش على السلطة وللمطالبة بحكم مدني ديمقراطي.وقال أستاذ الدراسات الأفريقية، د. حسن مكي، إن: "الهدف من التظاهرات هو صناعة الفوضى لأنها تلجأ لتخريب الشوارع ومنع الأغلبية الصامتة من أداء عملها، كما استنكر اقتحام المتظاهرين للقصر الرئاسي.كما أعرب، مكي، عن اعتقاده أن المرحلة الجديدة تتطلب قيادة جديدة وحاكما قويا وليست حكومة متعددة القيادات لأنه بدون ذلك فلا فائدة من تشكيل الحكومة.يمكن متابعة المزيد عن طريق الاستماع إلى عالم سبوتنيك

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