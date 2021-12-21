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https://arabic.sputniknews.com/20211221/الخارجية-الأمريكية-مستعدون-لمناقشة-مقترحات-روسيا-الأمنية-لكن-بعضها-غير-مقبول-1054413242.html
الخارجية الأمريكية: مستعدون لمناقشة مقترحات روسيا الأمنية لكن بعضها "غير مقبول"
الخارجية الأمريكية: مستعدون لمناقشة مقترحات روسيا الأمنية لكن بعضها "غير مقبول"
أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون أوروبا وأوراسيا، كارين دونفريد، اليوم الثلاثاء، استعداد الولايات المتحدة لمناقشة مقترحات روسيا في مجال الأمن، لكنها... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T14:15+0000
2021-12-21T14:15+0000
روسيا
الناتو
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وقالت دونفريد في مؤتمر صحفي عقدته عبر الهاتف: "نحن مستعدون لمناقشة هذه المقترحات، وجاهزون للعمل على بعض الأشياء، ونعتقد أن مناقشتها ستكون مفيدة بالشكل الذي أشرنا إليه".وأضافت "هناك أشياء أخرى في هذه الوثائق يعلم الروس أنها غير مقبولة بالنسبة لنا".وأوضحت دونفريد أن "واشنطن تعتقد أن المحادثات مع روسيا ستكون أكثر جدوى إذا جرت في ظل خفض التصعيد".وتابعت قائلة: "لا يمكن تحقيق تقدم على الجبهة الدبلوماسية إلا في ظل خفض التصعيد، ولذلك ندعو روسيا إلى خفض التصعيد".كما أعلنت دونفريد أن واشنطن تعتقد أنه "يمكن إجراء مفاوضات مع روسيا على المستوى الثنائي وعبر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في يناير/ كانون الثاني المقبل".وقالت: "فيما يتعلق بالتعاون الثنائي، سنحدد التاريخ مع روسيا ونعتقد أنه سيكون في يناير".وأضافت: "يستضيف حلف الناتو اليوم اجتماع مجلس شمال الأطلسي، وسنكون بالطبع على الطاولة، والحديث سيتناول دعوة روسيا إلى اجتماع مجلس الناتو – روسيا، ثم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لا يوجد لدي تاريخ محدد لكن أعتقد أننا سنرى تحركا عبر هذه القنوات في يناير/ كانون الثاني".وأردفت: "نناقش مع الناتو إمكانية إجراء تغييرات بشأن نشر قواتنا في أوروبا لكننا لسنا مستعدين للإعلان عن تلك التغييرات حاليا".
https://arabic.sputniknews.com/20211221/بوتين-يحمل-أمريكا-مسؤولية-توتر-الوضع-في-أوروبا--1054404233.html
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روسيا, الناتو, أمريكا

الخارجية الأمريكية: مستعدون لمناقشة مقترحات روسيا الأمنية لكن بعضها "غير مقبول"

14:15 GMT 21.12.2021
© AFP 2021وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021
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أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون أوروبا وأوراسيا، كارين دونفريد، اليوم الثلاثاء، استعداد الولايات المتحدة لمناقشة مقترحات روسيا في مجال الأمن، لكنها كشفت أن بعض تلك المقترحات "غير مقبول" بالنسبة لواشنطن.
وقالت دونفريد في مؤتمر صحفي عقدته عبر الهاتف: "نحن مستعدون لمناقشة هذه المقترحات، وجاهزون للعمل على بعض الأشياء، ونعتقد أن مناقشتها ستكون مفيدة بالشكل الذي أشرنا إليه".
وأضافت "هناك أشياء أخرى في هذه الوثائق يعلم الروس أنها غير مقبولة بالنسبة لنا".
وأوضحت دونفريد أن "واشنطن تعتقد أن المحادثات مع روسيا ستكون أكثر جدوى إذا جرت في ظل خفض التصعيد".
وتابعت قائلة: "لا يمكن تحقيق تقدم على الجبهة الدبلوماسية إلا في ظل خفض التصعيد، ولذلك ندعو روسيا إلى خفض التصعيد".
الرئيس فلاديمير بوتين، سوتشي، روسيا 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
بوتين يحمل أمريكا مسؤولية توتر الوضع في أوروبا
11:23 GMT
كما أعلنت دونفريد أن واشنطن تعتقد أنه "يمكن إجراء مفاوضات مع روسيا على المستوى الثنائي وعبر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في يناير/ كانون الثاني المقبل".
وقالت: "فيما يتعلق بالتعاون الثنائي، سنحدد التاريخ مع روسيا ونعتقد أنه سيكون في يناير".
وأضافت: "يستضيف حلف الناتو اليوم اجتماع مجلس شمال الأطلسي، وسنكون بالطبع على الطاولة، والحديث سيتناول دعوة روسيا إلى اجتماع مجلس الناتو – روسيا، ثم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لا يوجد لدي تاريخ محدد لكن أعتقد أننا سنرى تحركا عبر هذه القنوات في يناير/ كانون الثاني".
وأردفت: "نناقش مع الناتو إمكانية إجراء تغييرات بشأن نشر قواتنا في أوروبا لكننا لسنا مستعدين للإعلان عن تلك التغييرات حاليا".
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