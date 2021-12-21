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الخارجية المصرية ردا على واشنطن: ليس من المناسب التعليق على أحكام القضاء
الخارجية المصرية ردا على واشنطن: ليس من المناسب التعليق على أحكام القضاء
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إن التعليق على الأحكام الصادرة عن القضاء المصري أمر غير مناسب، وذلك بعدما عبرت واشنطن عن خيبة أملها... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T00:34+0000
2021-12-21T00:34+0000
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ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن حافظ قوله "ليس من المناسب إطلاقا التعليق بأي شكل أو التطرق إلى أحكام تصدر من القضاء، تنفيذا لقوانين، واستنادا لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة، في إطار مسار قضائي عادل ونزيه ومستقل"، وفقا لرويترز.وشدد حافظ على أنه لا يجوز تناول مثل تلك المسائل القضائية، في أي أطر سياسية، أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين، لما ينطوي عليه ذلك من تعقيدات غير مبررة.وقضت محكمة مصرية بسجن الناشط البارز علاء عبد الفتاح خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة، وحُكم كذلك على المدون محمد إبراهيم والمحامي محمد الباقر بالسجن أربع سنوات لنفس الاتهامات.
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أخبار مصر الآن

الخارجية المصرية ردا على واشنطن: ليس من المناسب التعليق على أحكام القضاء

00:34 GMT 21.12.2021
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية المصرية سامح شكري يلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في القاهرة، مصر 12 أبريل 2021
وزير الخارجية المصرية سامح شكري يلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في القاهرة، مصر 12 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إن التعليق على الأحكام الصادرة عن القضاء المصري أمر غير مناسب، وذلك بعدما عبرت واشنطن عن خيبة أملها لأحكام بالسجن صدرت بحق نشطاء مصريين.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن حافظ قوله "ليس من المناسب إطلاقا التعليق بأي شكل أو التطرق إلى أحكام تصدر من القضاء، تنفيذا لقوانين، واستنادا لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة، في إطار مسار قضائي عادل ونزيه ومستقل"، وفقا لرويترز.
وشدد حافظ على أنه لا يجوز تناول مثل تلك المسائل القضائية، في أي أطر سياسية، أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين، لما ينطوي عليه ذلك من تعقيدات غير مبررة.
00:34 GMT
وقضت محكمة مصرية بسجن الناشط البارز علاء عبد الفتاح خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة، وحُكم كذلك على المدون محمد إبراهيم والمحامي محمد الباقر بالسجن أربع سنوات لنفس الاتهامات.
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