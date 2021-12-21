الدفاع الروسية تعلن تشكيل أول فوج من مقاتلات "ميغ-31" مزودة بصواريخ "كينجال"

وقال شويغو في اجتماع موسع لقادة وزارة الدفاع بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء: "تم تشكيل فوج طيران منفصل مسلح بطائرة "ميغ-31" مزودة بصاروخ فرط صوتي من نوع "كينجال".هذا وتعتبر المقاتلة "ميغ -31" أنسب جهاز لإطلاق صاروخ "كينجال" الفرط صوتي، والذي يغطي مسافة ألفي كيلومتر بسرعة عشرة أضعاف سرعة الصوت. في الوقت نفسه، تم إجراء مناورات صاروخية، متجاوزة جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية للعدو الوهمي.يذكر أن مقاتلة "ميغ-31" هي أول طائرة سوفيتية من الجيل الرابع. مجموعة من أربع مقاتلات اعتراضية من طراز"ميغ-31" قادرة على التحكم في المجال الجوي بطول أمامي إجمالي يبلغ 800-900 كيلومتر.بعد التحديث، أصبحت المقاتلة الروسية "ميغ-31" قادرة على اكتشاف الأهداف الجوية على مسافة تصل إلى 320 كيلومترا، وكذلك تتبع ما يصل إلى 10 أهداف جوية في الوقت نفسه.
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تشكيل أول فوج من مقاتلات "ميغ-31" مزودة بصواريخ فرط صوتية من طراز "كينجال".
وقال شويغو في اجتماع موسع لقادة وزارة الدفاع بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء: "تم تشكيل فوج طيران منفصل مسلح بطائرة "ميغ-31" مزودة بصاروخ فرط صوتي من نوع "كينجال".
هذا وتعتبر المقاتلة "ميغ -31" أنسب جهاز لإطلاق صاروخ "كينجال" الفرط صوتي، والذي يغطي مسافة ألفي كيلومتر بسرعة عشرة أضعاف سرعة الصوت. في الوقت نفسه، تم إجراء مناورات صاروخية، متجاوزة جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية للعدو الوهمي.