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السعودية تدشن جسرا بريا لدعم الشعب الأفغاني
السعودية تدشن جسرا بريا لدعم الشعب الأفغاني
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السعودي، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم، جسرا بريا إغاثيا لدعم الشعب الأفغاني. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T14:40+0000
2021-12-21T14:40+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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ونشر المركز تغريدة جديدة له، مساء اليوم الثلاثاء، على حسابه الرسمي في "تويتر"، أكد من خلالها أن الجسر البري مكون من 200 شاحنة على متنها 30 ألف سلة غذائية، و10 آلاف حقيبة شتوية، تزن 1920 طنا.وانطلقت 16 شاحنة فور التدشين، تمثل أولى طلائع الجسر البري السعودي إلى أفغانستان، تحمل 360 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية، وهي المساعدات التي تستهدف عددا من المناطق الأفغانية.وذكر نواف بن سعيد المالكي، السفير السعودي لدى باكستان، أن هذه المساعدات تأتي إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده للوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني، حيث يأتي هذا الجسر البري بالتزامن مع الجسر الإغاثي الجوي السعودي.ويفترض وصول قوافل متتالية إلى الأراضي الأفغانية خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن قيادة المملكة حريصة على إغاثة الشعب الأفغاني الشقيق، وخاصة مع قدوم فصل الشتاء وتعرّض البلاد لموجات برد قارسة وظروف معيشية صعبة.وقالت السعودية، في وقت سابق، إنها ستعيد العمل بالقسم القنصلي بسفارتها في كابول لخدمة الشعب الأفغاني، في خطوة رحبت بها حكومة تسيير الأعمال الخاضعة لحركة طالبان.وجاء في بيان الخارجية السعودية أنه "انطلاقاً من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تقديم كافة الخدمات القنصلية للشعب الأفغاني الشقيق، فقد جرى افتتاح القسم القنصلي بسفارة المملكة العربية السعودية في كابل اعتباراً من 30 تشرين الثاني/نوفمبر".و كانت خارجية الحكومة الأفغانية قد أعلنت مؤخرا أنه تم إرسال خمسة آلاف جواز سفر إلى السفارة الأفغانية في السعودية، مؤكدة أنها ستعالج في المستقبل القريب بشكل تدريجي إصدار جوازات السفر لدول أخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.وسيطرت طالبان، في 15 آب/أغسطس الماضي، على العاصمة كابول ومعظم ولايات أفغانستان، وشكلت حكومة انتقالية؛ وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق أشرف غني وعدد من المسؤولين، أراضي البلاد.
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

السعودية تدشن جسرا بريا لدعم الشعب الأفغاني

14:40 GMT 21.12.2021
© Photo / King Salman Humanitarian Aid & Relief Centreقوافل مساعدات سعودية تتجه إلى اليمن
قوافل مساعدات سعودية تتجه إلى اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© Photo / King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre
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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السعودي، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم، جسرا بريا إغاثيا لدعم الشعب الأفغاني.
ونشر المركز تغريدة جديدة له، مساء اليوم الثلاثاء، على حسابه الرسمي في "تويتر"، أكد من خلالها أن الجسر البري مكون من 200 شاحنة على متنها 30 ألف سلة غذائية، و10 آلاف حقيبة شتوية، تزن 1920 طنا.
وانطلقت 16 شاحنة فور التدشين، تمثل أولى طلائع الجسر البري السعودي إلى أفغانستان، تحمل 360 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية، وهي المساعدات التي تستهدف عددا من المناطق الأفغانية.
وذكر نواف بن سعيد المالكي، السفير السعودي لدى باكستان، أن هذه المساعدات تأتي إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده للوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني، حيث يأتي هذا الجسر البري بالتزامن مع الجسر الإغاثي الجوي السعودي.
ويفترض وصول قوافل متتالية إلى الأراضي الأفغانية خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن قيادة المملكة حريصة على إغاثة الشعب الأفغاني الشقيق، وخاصة مع قدوم فصل الشتاء وتعرّض البلاد لموجات برد قارسة وظروف معيشية صعبة.
وقالت السعودية، في وقت سابق، إنها ستعيد العمل بالقسم القنصلي بسفارتها في كابول لخدمة الشعب الأفغاني، في خطوة رحبت بها حكومة تسيير الأعمال الخاضعة لحركة طالبان.
وجاء في بيان الخارجية السعودية أنه "انطلاقاً من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تقديم كافة الخدمات القنصلية للشعب الأفغاني الشقيق، فقد جرى افتتاح القسم القنصلي بسفارة المملكة العربية السعودية في كابل اعتباراً من 30 تشرين الثاني/نوفمبر".
و كانت خارجية الحكومة الأفغانية قد أعلنت مؤخرا أنه تم إرسال خمسة آلاف جواز سفر إلى السفارة الأفغانية في السعودية، مؤكدة أنها ستعالج في المستقبل القريب بشكل تدريجي إصدار جوازات السفر لدول أخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
وسيطرت طالبان، في 15 آب/أغسطس الماضي، على العاصمة كابول ومعظم ولايات أفغانستان، وشكلت حكومة انتقالية؛ وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق أشرف غني وعدد من المسؤولين، أراضي البلاد.
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