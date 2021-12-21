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السعودية تعلن بدء إعطاء جرعة لقاحات فيروس كورونا الأولى للأطفال من عمر 5-11 عاما
السعودية تعلن بدء إعطاء جرعة لقاحات فيروس كورونا الأولى للأطفال من عمر 5-11 عاما
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بدء وزارة الصحة في إعطاء جرعة لقاحات فيروس كورونا الأولى للأطفال من عمر 5-11 عاما. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T10:08+0000
2021-12-21T10:50+0000
أخبار السعودية اليوم
فيروس كورونا
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وقالت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها، إنها "بدأت تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عاماً بلقاح كورونا وذلك حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات"، مشيرة إلى أن الأولوية لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس.وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، يوم الأحد الماضي، ارتفاع منحنى الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الماضية.ونقلت قناة الإخبارية، عن العبد العالي، أن تسجيل الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى مستويات عالية يعد أمرا مقلقا للمملكة، مطالبا المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من كورونا، خاصة ارتداء الكمامات في الأماكن المكتظة، وتلقي التطعيم باللقاحات لمن لم يأخذوا الجرعات.وأشار المسؤول السعودي إلى أن الوزارة ستبدأ خلال الفترة المقبلة إعطاء جرعات لقاحات كورونا للأطفال للفئة العمرية من 5 أعوام فأكثر، مضيفا أن أكثر من 48 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها، فضلا عن أن أكثر من 22.9 مليون شخص تلقوا التطعيم بجرعتين.
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أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا

السعودية تعلن بدء إعطاء جرعة لقاحات فيروس كورونا الأولى للأطفال من عمر 5-11 عاما

10:08 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 10:50 GMT 21.12.2021)
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEمستشفى في السعودية - كورونا
مستشفى في السعودية - كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بدء وزارة الصحة في إعطاء جرعة لقاحات فيروس كورونا الأولى للأطفال من عمر 5-11 عاما.
وقالت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها، إنها "بدأت تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عاماً بلقاح كورونا وذلك حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات"، مشيرة إلى أن الأولوية لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، يوم الأحد الماضي، ارتفاع منحنى الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الماضية.
ونقلت قناة الإخبارية، عن العبد العالي، أن تسجيل الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى مستويات عالية يعد أمرا مقلقا للمملكة، مطالبا المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من كورونا، خاصة ارتداء الكمامات في الأماكن المكتظة، وتلقي التطعيم باللقاحات لمن لم يأخذوا الجرعات.
وأشار المسؤول السعودي إلى أن الوزارة ستبدأ خلال الفترة المقبلة إعطاء جرعات لقاحات كورونا للأطفال للفئة العمرية من 5 أعوام فأكثر، مضيفا أن أكثر من 48 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها، فضلا عن أن أكثر من 22.9 مليون شخص تلقوا التطعيم بجرعتين.
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