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https://arabic.sputniknews.com/20211221/الصحة-العالمية-تصدر-تحذيرا-مع-بداية-العطلات-بدلا-من-إلغاء-حياة-بأكلمها-1054398258.html
الصحة العالمية تصدر تحذيرا مع بداية العطلات: بدلا من إلغاء حياة بأكلمها
الصحة العالمية تصدر تحذيرا مع بداية العطلات: بدلا من إلغاء حياة بأكلمها
أصدر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، تحذيرا عاما مع ‏انطلاق موسم العطلات، تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد "الكريسماس" ورأس السنة... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T09:26+0000
2021-12-21T09:26+0000
العالم
فيروس كورونا
أوميكرون
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وأوصى تيدروس، أمس الاثنين، بأن يقوم الناس بإلغاء أو تأجيل أحداث عطلتهم، بعد أن تسبب المتحور الجديد "أوميكرون" في ارتفاع حاد بإصابات فيروس "كورونا" المستجد.وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي: "إلغاء حدث أفضل من إلغاء حياة بأكملها"، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وتأتي تعليقات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في الوقت الذي ينتشر فيه متحور "أوميكرون" في جميع أنحاء العالم بوتيرة سريعة، محطما الأرقام القياسية في العديد من البلدان.وفي أمريكا، بلغ المتوسط ​​المتداول لسبعة أيام للإصابات الجديدة بـ(كوفيد-19) 125775 في يوم الجمعة الماضي، بحسب بيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، بينما بلغ متوسط ​​معدل إيجابية اختبار "كورونا" في البلاد لمدة 7 أيام في الوقت الحالي 7.2 في المئة، وهو أعلى من عتبة 5 في المئة التي توصي منظمة الصحة العالمية بالبقاء دونها.وكانت مدينة نيويورك من أكثر المدن الأمريكية تضررا بشكل خاص، إذ سجلت 21027 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، يوم الخميس الماضي، وهو أعلى عدد من الإصابات الجديدة في يوم واحد أبلغت عنه الولاية منذ بداية الوباء.ويُعتقد أن زيادة الإصابات بكورونا المقلق في أمريكا حاليا سببها متحور "أوميكرون" شديد العدوى، والذي تم تحديده لأول مرة الشهر الماضي.
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العالم, فيروس كورونا, أوميكرون

الصحة العالمية تصدر تحذيرا مع بداية العطلات: بدلا من إلغاء حياة بأكلمها

09:26 GMT 21.12.2021
© REUTERS / Denis Balibouseمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم
مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم
© REUTERS / Denis Balibouse
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أصدر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، تحذيرا عاما مع ‏انطلاق موسم العطلات، تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد "الكريسماس" ورأس السنة الميلادية.‏
وأوصى تيدروس، أمس الاثنين، بأن يقوم الناس بإلغاء أو تأجيل أحداث عطلتهم، بعد أن تسبب المتحور الجديد "أوميكرون" في ارتفاع حاد بإصابات فيروس "كورونا" المستجد.
وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي: "إلغاء حدث أفضل من إلغاء حياة بأكملها"، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
وأضاف: "من الأفضل الإلغاء الآن والاحتفال في وقت لاحق، بدلا من الاحتفال الآن والحزن فيما بعد".
وتأتي تعليقات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في الوقت الذي ينتشر فيه متحور "أوميكرون" في جميع أنحاء العالم بوتيرة سريعة، محطما الأرقام القياسية في العديد من البلدان.
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وفي أمريكا، بلغ المتوسط ​​المتداول لسبعة أيام للإصابات الجديدة بـ(كوفيد-19) 125775 في يوم الجمعة الماضي، بحسب بيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، بينما بلغ متوسط ​​معدل إيجابية اختبار "كورونا" في البلاد لمدة 7 أيام في الوقت الحالي 7.2 في المئة، وهو أعلى من عتبة 5 في المئة التي توصي منظمة الصحة العالمية بالبقاء دونها.
وكانت مدينة نيويورك من أكثر المدن الأمريكية تضررا بشكل خاص، إذ سجلت 21027 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، يوم الخميس الماضي، وهو أعلى عدد من الإصابات الجديدة في يوم واحد أبلغت عنه الولاية منذ بداية الوباء.
ويُعتقد أن زيادة الإصابات بكورونا المقلق في أمريكا حاليا سببها متحور "أوميكرون" شديد العدوى، والذي تم تحديده لأول مرة الشهر الماضي.
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