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الصين تعرض أدلة تتهم فيها ترامب بأنه "أول من يلام" على مآسي كورونا
الصين تعرض أدلة تتهم فيها ترامب بأنه "أول من يلام" على مآسي كورونا
عرضت الصين، أمس الاثنين، أدلة على أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يجب أن يكون أول ‏الملامين على الدمار الهائل الذي سببه فيروس "كورونا" المستجد حول العالم.‏ 21.12.2021, سبوتنيك عربي
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العالم
الصين
دونالد ترامب
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إن "أمريكا سجلت أكثر من 24 مليون حالة إصابة بـ(كوفيد-19) وأكثر من 410 ألف حالة وفاة ناتجة عن الفيروس التاجي خلال فترة رئاسة ترامب، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.وتابع أنه "بغض النظر عن مدى صعوبة محاولة بعض السياسيين المنافقين صرف الانتباه وإلقاء اللوم، فإنهم لن يغيروا حقيقة أنهم تجاهلوا حياة الناس وصحتهم وفشلوا في استجابتهم الوبائية".وتأتي تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية، ردا على تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الأحد، لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية مؤخرا، والتي كرر فيها مزاعمه بشأن نظرية تسريب فيروس "كورونا" من داخل مختبر في الصين.وأخبر ترامب مقدمة البرنامج، ماريا بارتيرومو، أن روابط (سارس-كوف-2) في مختبر ووهان كانت "واضحة للغاية".وقال: "وأعتقد أنه إذا كان أي شخص يفكر في أي شيء بشكل مختلف، فإنهم فقط يمزحون مع أنفسهم، وعلى الصين أن تدفع الثمن، عليهم أن يفعلوا شيئا، عليهم أن يدفعوا تعويضات".كما قدّر ترامب أن جائحة فيروس "كورونا" تسببت في خسائر بقيمة 60 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم، وأردف موضحا أن "الصين ليس لديها ذلك المبلغ لكن عليهم أن يفعلوا شيئا للتعويض عما فعلوه".وتابعت: "ما فعلته الصين بالعالم أمر مروع للغاية، كان الأمر مروعا في جميع أنحاء العالم، ولم يتوقف الأمر حتى الآن".يشار إلى أنه في شهر يونيو/ حزيران الماضي، رفضت بكين وجهة نظر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأن على الحكومة الصينية دفع ما لا يقل عن 10 تريليونات دولار كتعويضات عن فيروس "كورونا".
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العالم, الصين, دونالد ترامب

الصين تعرض أدلة تتهم فيها ترامب بأنه "أول من يلام" على مآسي كورونا

12:11 GMT 21.12.2021
© REUTERS / DUSTIN CHAMBERSالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال تجمع حاشد لأنصاره، جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 26 سبتمبر/ أيلول 2021
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال تجمع حاشد لأنصاره، جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 26 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال تجمع حاشد لأنصاره، جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 26 سبتمبر/ أيلول 2021
© REUTERS / DUSTIN CHAMBERS
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عرضت الصين، أمس الاثنين، أدلة على أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يجب أن يكون أول ‏الملامين على الدمار الهائل الذي سببه فيروس "كورونا" المستجد حول العالم.‏
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إن "أمريكا سجلت أكثر من 24 مليون حالة إصابة بـ(كوفيد-19) وأكثر من 410 ألف حالة وفاة ناتجة عن الفيروس التاجي خلال فترة رئاسة ترامب، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.
وتابع أنه "بغض النظر عن مدى صعوبة محاولة بعض السياسيين المنافقين صرف الانتباه وإلقاء اللوم، فإنهم لن يغيروا حقيقة أنهم تجاهلوا حياة الناس وصحتهم وفشلوا في استجابتهم الوبائية".

وأكد ليجيان قائلا: "إن استخدام ترامب المتكرر للصين ككبش فداء لن يؤدي إلا إلى تذكير العالم بمن يجب أن يكون أول من يتحمل كل هذه المآسي".

وتأتي تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية، ردا على تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الأحد، لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية مؤخرا، والتي كرر فيها مزاعمه بشأن نظرية تسريب فيروس "كورونا" من داخل مختبر في الصين.
وأخبر ترامب مقدمة البرنامج، ماريا بارتيرومو، أن روابط (سارس-كوف-2) في مختبر ووهان كانت "واضحة للغاية".
وقال: "وأعتقد أنه إذا كان أي شخص يفكر في أي شيء بشكل مختلف، فإنهم فقط يمزحون مع أنفسهم، وعلى الصين أن تدفع الثمن، عليهم أن يفعلوا شيئا، عليهم أن يدفعوا تعويضات".
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كما قدّر ترامب أن جائحة فيروس "كورونا" تسببت في خسائر بقيمة 60 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم، وأردف موضحا أن "الصين ليس لديها ذلك المبلغ لكن عليهم أن يفعلوا شيئا للتعويض عما فعلوه".
وتابعت: "ما فعلته الصين بالعالم أمر مروع للغاية، كان الأمر مروعا في جميع أنحاء العالم، ولم يتوقف الأمر حتى الآن".
يشار إلى أنه في شهر يونيو/ حزيران الماضي، رفضت بكين وجهة نظر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأن على الحكومة الصينية دفع ما لا يقل عن 10 تريليونات دولار كتعويضات عن فيروس "كورونا".
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