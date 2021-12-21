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الطيران المدني العراقي: لا يوجد قرار بمنع استقبال مسافري الدول التي سجلت إصابات بـ"أوميكرون"
الطيران المدني العراقي: لا يوجد قرار بمنع استقبال مسافري الدول التي سجلت إصابات بـ"أوميكرون"
أوضحت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الثلاثاء، أنها لم تتلق تعليمات بمنع استقبال مسافري الدول التي سجلت إصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون". 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T13:02+0000
2021-12-21T13:02+0000
أخبار العراق اليوم
سلالة كورونا الجديدة
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وحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية أكد مدير إعلام سلطة الطيران، جهاد الديوان، أن سلطة الطيران المدني العراقي ليست جهة تصدر قرارات وإنما تستقبل مثل تلك القرارات من جهات أعلى.وقال: "سلطة الطيران المدني مؤسسة تنفيذية تستلم التوجيهات من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وتقوم بتنفيذها".وأوضح أن السلطة حتى الآن لم تتلق مثل تلك القرارات، قائلا: "حتى الآن لا يوجد قرار بمنع استقبال مسافري الدول التي سجلت إصابات بسلالة أوميكرون سواء كانت مجاورة أو غير مجاورة".يشار إلى أن وزارة الصحة العراقية، كانت قد أصدرت بيانا نفت فيه وجود إصابات بمتحور اوميكرون في البلاد، لافتة إلى أنه من الوارد حدوث إصابات به.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/الصحة-العراقية-تكشف-موعد-دخول-الموجة-الرابعة-من-كورونا-1053572893.html
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أخبار العراق اليوم, سلالة كورونا الجديدة

الطيران المدني العراقي: لا يوجد قرار بمنع استقبال مسافري الدول التي سجلت إصابات بـ"أوميكرون"

13:02 GMT 21.12.2021
© AP Photo / Karim Kadimوصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AP Photo / Karim Kadim
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أوضحت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الثلاثاء، أنها لم تتلق تعليمات بمنع استقبال مسافري الدول التي سجلت إصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".
وحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية أكد مدير إعلام سلطة الطيران، جهاد الديوان، أن سلطة الطيران المدني العراقي ليست جهة تصدر قرارات وإنما تستقبل مثل تلك القرارات من جهات أعلى.
يتم رش الحجاج الشيعة العراقيين بالماء لتبريدهم أثناء توجههم إلى مدينة كربلاء، وذلك قبل طقوس أربعينية الحسين، وسط تفشي فيروس كورونا في بغداد، العراق، 5 أكتوبر / تشرين الأول 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
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وقال: "سلطة الطيران المدني مؤسسة تنفيذية تستلم التوجيهات من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وتقوم بتنفيذها".
وأوضح أن السلطة حتى الآن لم تتلق مثل تلك القرارات، قائلا: "حتى الآن لا يوجد قرار بمنع استقبال مسافري الدول التي سجلت إصابات بسلالة أوميكرون سواء كانت مجاورة أو غير مجاورة".
يشار إلى أن وزارة الصحة العراقية، كانت قد أصدرت بيانا نفت فيه وجود إصابات بمتحور اوميكرون في البلاد، لافتة إلى أنه من الوارد حدوث إصابات به.
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