تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211221/الطيران-المدني-العراقي-لا-يوجد-قرار-بمنع-استقبال-مسافري-الدول-التي-سجلت-إصابات-بـأوميكرون-1054408592.html
الطيران المدني العراقي: لا يوجد قرار بمنع استقبال مسافري الدول التي سجلت إصابات بـ"أوميكرون"
الطيران المدني العراقي: لا يوجد قرار بمنع استقبال مسافري الدول التي سجلت إصابات بـ"أوميكرون"
أوضحت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الثلاثاء، أنها لم تتلق تعليمات بمنع استقبال مسافري الدول التي سجلت إصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون". 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T13:02+0000
2021-12-21T13:02+0000
2021-12-21T13:02+0000
أخبار العراق اليوم
سلالة كورونا الجديدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104369/98/1043699896_0:333:2931:1982_1920x0_80_0_0_0999619aaff5e056b69ae8b1ac98f233.jpg
وحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية أكد مدير إعلام سلطة الطيران، جهاد الديوان، أن سلطة الطيران المدني العراقي ليست جهة تصدر قرارات وإنما تستقبل مثل تلك القرارات من جهات أعلى.وقال: "سلطة الطيران المدني مؤسسة تنفيذية تستلم التوجيهات من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وتقوم بتنفيذها".وأوضح أن السلطة حتى الآن لم تتلق مثل تلك القرارات، قائلا: "حتى الآن لا يوجد قرار بمنع استقبال مسافري الدول التي سجلت إصابات بسلالة أوميكرون سواء كانت مجاورة أو غير مجاورة".يشار إلى أن وزارة الصحة العراقية، كانت قد أصدرت بيانا نفت فيه وجود إصابات بمتحور اوميكرون في البلاد، لافتة إلى أنه من الوارد حدوث إصابات به.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/الصحة-العراقية-تكشف-موعد-دخول-الموجة-الرابعة-من-كورونا-1053572893.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104369/98/1043699896_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3f4634104a0e2679dd5ca0e4b9065df5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, سلالة كورونا الجديدة
الطيران المدني العراقي: لا يوجد قرار بمنع استقبال مسافري الدول التي سجلت إصابات بـ"أوميكرون"
أوضحت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الثلاثاء، أنها لم تتلق تعليمات بمنع استقبال مسافري الدول التي سجلت إصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".
وحسب تصريحات
لوكالة الأنباء العراقية
أكد مدير إعلام سلطة الطيران، جهاد الديوان، أن سلطة الطيران المدني العراقي ليست جهة تصدر قرارات وإنما تستقبل مثل تلك القرارات من جهات أعلى.
وقال: "
سلطة الطيران المدني
مؤسسة تنفيذية تستلم التوجيهات من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وتقوم بتنفيذها".
وأوضح أن السلطة حتى الآن لم تتلق مثل تلك القرارات، قائلا: "حتى الآن لا يوجد قرار بمنع استقبال مسافري الدول التي سجلت إصابات بسلالة أوميكرون سواء كانت مجاورة أو غير مجاورة".
يشار إلى أن وزارة الصحة العراقية، كانت قد أصدرت بيانا نفت فيه
وجود إصابات
بمتحور اوميكرون في البلاد، لافتة إلى أنه من الوارد حدوث إصابات به.