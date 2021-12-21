تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211221/العراق-يعلن-خلو-قاعدة-حرير-الجوية-من-قوات-التحالف-القتالية-1054429598.html
العراق يعلن خلو قاعدة حرير الجوية من قوات التحالف القتالية
العراق يعلن خلو قاعدة حرير الجوية من قوات التحالف القتالية
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، خلو قاعدة حرير الجوية في محافظة أربيل بإقليم كردستان من قوات التحالف القتالية. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T21:41+0000
2021-12-21T21:41+0000
2021-12-21T21:41+0000
قوات التحالف
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104398/38/1043983861_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_fcd8f9e8a4cd674d2da32355fcb3b6d1.jpg
جاء هذا في تصريح أدلى به اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وأكد الخفاجي أن القاعدة خالية حاليا من أي وجود لقوات قتالية تابعة للتحالف الدولي، موضحا أن انسحاب القوات من العراق تم بسلاسة.وذكر أن هذه القوات أكملت انسحابها قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن ما تبقى هو عدد قليل من المستشارين تنحصر مهمتهم في تقديم المشورة في مجال مكافحة الإرهاب.وأوضح المسؤول العسكري أن هؤلاء المستشارين سيتم توزيعهم بين قاعدتي عين الأسد وحرير.وأشار إلى أن القوات العراقية بدأت تتسلم جميع معسكرات التحالف بداية من العام الحالي.وكان اللواء يحيى رسول، الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، أعلن يوم السبت، أن قاعدة "عين الأسد" الواقعة في محافظة الأنبار، أصبحت تحت سيطرة القوات العراقية بالكامل.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/قائد-عسكري-إيراني-معلقا-على-التهديدات-الإسرائيلية-تذكروا-ضربة-عين-الأسد-1053836497.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104398/38/1043983861_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_f88a40627c27a6440baac5f031b2a8ca.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قوات التحالف, العراق
العراق يعلن خلو قاعدة حرير الجوية من قوات التحالف القتالية
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، خلو قاعدة حرير الجوية في محافظة أربيل بإقليم كردستان من قوات التحالف القتالية.
جاء هذا في تصريح أدلى به اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، بحسب
وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)
.
وأكد الخفاجي أن القاعدة خالية حاليا من أي وجود لقوات قتالية تابعة للتحالف الدولي، موضحا أن انسحاب القوات من العراق تم بسلاسة.
وذكر أن هذه القوات أكملت انسحابها قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن ما تبقى هو عدد قليل من المستشارين تنحصر مهمتهم في تقديم المشورة في مجال مكافحة الإرهاب.
وأوضح المسؤول العسكري أن هؤلاء المستشارين سيتم توزيعهم بين قاعدتي عين الأسد وحرير.
وأشار إلى أن القوات العراقية بدأت تتسلم جميع معسكرات التحالف بداية من العام الحالي.
وكان اللواء يحيى رسول، الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، أعلن يوم السبت، أن
قاعدة "عين الأسد"
الواقعة في محافظة الأنبار، أصبحت تحت سيطرة القوات العراقية بالكامل.