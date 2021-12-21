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العراق يعلن خلو قاعدة حرير الجوية من قوات التحالف القتالية
العراق يعلن خلو قاعدة حرير الجوية من قوات التحالف القتالية
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، خلو قاعدة حرير الجوية في محافظة أربيل بإقليم كردستان من قوات التحالف القتالية. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T21:41+0000
2021-12-21T21:41+0000
قوات التحالف
العراق
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جاء هذا في تصريح أدلى به اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وأكد الخفاجي أن القاعدة خالية حاليا من أي وجود لقوات قتالية تابعة للتحالف الدولي، موضحا أن انسحاب القوات من العراق تم بسلاسة.وذكر أن هذه القوات أكملت انسحابها قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن ما تبقى هو عدد قليل من المستشارين تنحصر مهمتهم في تقديم المشورة في مجال مكافحة الإرهاب.وأوضح المسؤول العسكري أن هؤلاء المستشارين سيتم توزيعهم بين قاعدتي عين الأسد وحرير.وأشار إلى أن القوات العراقية بدأت تتسلم جميع معسكرات التحالف بداية من العام الحالي.وكان اللواء يحيى رسول، الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، أعلن يوم السبت، أن قاعدة "عين الأسد" الواقعة في محافظة الأنبار، أصبحت تحت سيطرة القوات العراقية بالكامل.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/قائد-عسكري-إيراني-معلقا-على-التهديدات-الإسرائيلية-تذكروا-ضربة-عين-الأسد-1053836497.html
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قوات التحالف, العراق

العراق يعلن خلو قاعدة حرير الجوية من قوات التحالف القتالية

21:41 GMT 21.12.2021
© AFP 2021 / ALI AL-SAADIجنود أمريكيين داخل قاعدة "عين الأسد" في العراق
جنود أمريكيين داخل قاعدة عين الأسد في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021 / ALI AL-SAADI
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، خلو قاعدة حرير الجوية في محافظة أربيل بإقليم كردستان من قوات التحالف القتالية.
جاء هذا في تصريح أدلى به اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
تداعيات قصف القاعدة العسكرية الأمريكية عين الأسد في العراق، 13 يناير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
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وأكد الخفاجي أن القاعدة خالية حاليا من أي وجود لقوات قتالية تابعة للتحالف الدولي، موضحا أن انسحاب القوات من العراق تم بسلاسة.
وذكر أن هذه القوات أكملت انسحابها قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن ما تبقى هو عدد قليل من المستشارين تنحصر مهمتهم في تقديم المشورة في مجال مكافحة الإرهاب.
وأوضح المسؤول العسكري أن هؤلاء المستشارين سيتم توزيعهم بين قاعدتي عين الأسد وحرير.
وأشار إلى أن القوات العراقية بدأت تتسلم جميع معسكرات التحالف بداية من العام الحالي.
وكان اللواء يحيى رسول، الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، أعلن يوم السبت، أن قاعدة "عين الأسد" الواقعة في محافظة الأنبار، أصبحت تحت سيطرة القوات العراقية بالكامل.
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