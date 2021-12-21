القوات التركية تقصف بالمدفعية قرية أبو راسين في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا
© Sputnik . Hikmet Durgunقوات الجيش التركي على الحدود السورية التركية
© Sputnik . Hikmet Durgun
أطلقت القوات التركية والفصائل التابعة لها قذائف مدفعية على قرية أبو راسين في ريف الحسكة، شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن حركة نزوح لأهالي القرية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الثلاثاء، أن "الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين شنوا عدواناً باتجاه بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي".
#عاجل | مراسل سانا: الاحتـ.ـلال التركي ومرتزقته يستهدفون بلدة #أبو_راسين بقذائف المدفعية من قواعده في #قرية_أبو_عشبه وعنيق الهوى بالتزامن مع عدوان صاروخي من داخل الأراضي التركية ما تسبب بحركة نزوح للأهالي من البلدة ومحيطها— سانا عاجل (@SanaAjel) December 21, 2021
وأوضحت الوكالة أن "الاحتلال التركي ومرتزقته استهدفوا القرية من قواعده في قرية أبو عشبه وعنيق الهوى بالتزامن مع عدوان صاروخي من داخل الأراضي التركية ما تسبب بحركة نزوح للأهالي".
وتتعرض مناطق وقرى عدة بريف الحسكة شمال شرقي سوريا وبشكل متكرر، لقصف مدفعي وصاروخي تركي.
وفي آب/أغسطس الماضي، وحسبما أفادت "سانا"، فقد قتلت سيدة وطفلها، إثر إطلاق عشرات القذائف الصاروخية على بلدة أبو راسين وقرى في محيطها بريف الحسكة الشمالي الغربي، أبرزها الدردارة.
وتتعرض مناطق وقرى عدة بريف الحسكة شمال شرقي سوريا وبشكل متكرر، لقصف مدفعي وصاروخي تركي.
وفي آب/أغسطس الماضي، وحسبما أفادت "سانا"، فقد قتلت سيدة وطفلها، إثر إطلاق عشرات القذائف الصاروخية على بلدة أبو راسين وقرى في محيطها بريف الحسكة الشمالي الغربي، أبرزها الدردارة.