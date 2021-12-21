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القوات التركية تقصف بالمدفعية قرية أبو راسين في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا
القوات التركية تقصف بالمدفعية قرية أبو راسين في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا
أطلقت القوات التركية والفصائل التابعة لها قذائف مدفعية على قرية أبو راسين في ريف الحسكة، شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن حركة نزوح لأهالي القرية. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T17:09+0000
2021-12-21T17:09+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الثلاثاء، أن "الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين شنوا عدواناً باتجاه بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي".وأوضحت الوكالة أن "الاحتلال التركي ومرتزقته استهدفوا القرية من قواعده في قرية أبو عشبه وعنيق الهوى بالتزامن مع عدوان صاروخي من داخل الأراضي التركية ما تسبب بحركة نزوح للأهالي".وتتعرض مناطق وقرى عدة بريف الحسكة شمال شرقي سوريا وبشكل متكرر، لقصف مدفعي وصاروخي تركي.وفي آب/أغسطس الماضي، وحسبما أفادت "سانا"، فقد قتلت سيدة وطفلها، إثر إطلاق عشرات القذائف الصاروخية على بلدة أبو راسين وقرى في محيطها بريف الحسكة الشمالي الغربي، أبرزها الدردارة.
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, سوريا

القوات التركية تقصف بالمدفعية قرية أبو راسين في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا

17:09 GMT 21.12.2021
© Sputnik . Hikmet Durgunقوات الجيش التركي على الحدود السورية التركية
قوات الجيش التركي على الحدود السورية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© Sputnik . Hikmet Durgun
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أطلقت القوات التركية والفصائل التابعة لها قذائف مدفعية على قرية أبو راسين في ريف الحسكة، شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن حركة نزوح لأهالي القرية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الثلاثاء، أن "الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين شنوا عدواناً باتجاه بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي".
وأوضحت الوكالة أن "الاحتلال التركي ومرتزقته استهدفوا القرية من قواعده في قرية أبو عشبه وعنيق الهوى بالتزامن مع عدوان صاروخي من داخل الأراضي التركية ما تسبب بحركة نزوح للأهالي".

وتتعرض مناطق وقرى عدة بريف الحسكة شمال شرقي سوريا وبشكل متكرر، لقصف مدفعي وصاروخي تركي.

وفي آب/أغسطس الماضي، وحسبما أفادت "سانا"، فقد قتلت سيدة وطفلها، إثر إطلاق عشرات القذائف الصاروخية على بلدة أبو راسين وقرى في محيطها بريف الحسكة الشمالي الغربي، أبرزها الدردارة.
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