تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211221/الكويت-تلزم-المسافرين-إليها-بتلقي-جرعة-منشطة-من-لقاح-كورونا-1054394337.html
الكويت تلزم المسافرين إليها بتلقي جرعة منشطة من لقاح كورونا
الكويت تلزم المسافرين إليها بتلقي جرعة منشطة من لقاح كورونا
طالبت الكويت، أمس الاثنين، جميع المسافرين إليها بضرورة تلقي لقاح كورونا. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T07:01+0000
2021-12-21T07:01+0000
2021-12-21T07:01+0000
أخبار الكويت اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104472/87/1044728757_0:0:2819:1586_1920x0_80_0_0_5aa9194ca2736dd500d56c0f9483d084.jpg
وحسب تغريدة لمركز الاتصال الحكومي في الكويت، طلبت الدولة من المسافرين إليها الذين مر على تلقيهم اللقاح أكثر من 9 أشهر، أن يتلقوا جرعة معززة. كما تطلب الكويت من المسافرين إليها، الحجر الصحي لمدة 10 أيام، إلا إذا كانت نتيجة اختبار كورونا سلبية خلال 72 من وصولهم إلى البلاد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104472/87/1044728757_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d09568d164cf46559f276132e4ab304.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم, инфографика
الكويت تلزم المسافرين إليها بتلقي جرعة منشطة من لقاح كورونا
طالبت الكويت، أمس الاثنين، جميع المسافرين إليها بضرورة تلقي لقاح كورونا.
وحسب تغريدة لمركز الاتصال الحكومي في الكويت، طلبت الدولة من المسافرين إليها الذين مر على تلقيهم اللقاح أكثر من 9 أشهر، أن يتلقوا
جرعة معززة
.
كما تطلب الكويت من المسافرين إليها، الحجر الصحي لمدة 10 أيام، إلا إذا كانت نتيجة اختبار كورونا سلبية خلال 72 من وصولهم إلى البلاد.