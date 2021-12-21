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https://arabic.sputniknews.com/20211221/المركزي-التركي-يضيف-الدرهم-الإماراتي-للتداول-الرسمي-1054395881.html
"المركزي" التركي يضيف الدرهم الإماراتي للتداول الرسمي
"المركزي" التركي يضيف الدرهم الإماراتي للتداول الرسمي
أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الثلاثاء، إضافة الدرهم الإماراتي إلى نظام العملات الأجنبية المتداولة في البلاد، بعدما سجل يوم أمس تراجعا قياسيا للعملة التركية... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T08:17+0000
2021-12-21T08:17+0000
رجب طيب أردوغان
سعر الدولار اليوم
الليرة التركية
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وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن البنك المركزي أصدر قرارا يقضي بإضافة عملتي الدرهم الإماراتي والمانات الأذربيجاني الجديد على نظام العملات الأجنبية المتداولة.وبذلك يرتفع عدد العملات الأجنبية المتداولة لدى البنك المركزي التركي إلى 22 عملة.ومساء أمس الاثنين، تحسنت الليرة التركية وهوت أمام الدولار إلى ما دون 15 عقب قرارات للرئيس رجب طيب أردوغان بشأن اتخاذ إجراءات لمنع التدهور.واتخذ أردوغان سلسلة من الخطوات قال إنها ستخفف من عبء العملة المتدهورة على الأتراك، فيما تعهد بالمضي قدما في سياسة أسعار الفائدة المنخفضة.وأكد أردوغان أن الإجراءات ستضمن ألا يضطر المواطنون إلى تحويل الليرة إلى عملة أجنبية بسبب انهيار الليرة، بما في ذلك الوعد بضمان الودائع.وقال: "نقدم بديلا ماليا جديدا للمواطنين الذين يريدون تخفيف مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف عند تقييم مدخراتهم"، مؤكدا أنه و"مع تخفيضات أسعار الفائدة، سنرى جميعًا كيف سيبدأ التضخم في الانخفاض في غضون أشهر".وقد ارتفعت الليرة نحو 10% بعد إعلان أردوغان، حيث تم تداولها عند 14.90 مقابل الدولار في الساعة 18:31 بتوقيت غرينتش.يأتي ذلك بعدما هوت الليرة التركية، صباح أمس إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار، حيث سجلت الليرة أمام الدولار أكثر من 17.5 منخفضة من إغلاقها عند 16.4790 يوم الجمعة.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/الليرة-التركية-تصعد-بعد-تصريحات-أردوغان-عن-إجراءات-لمنع-التدهور-1054387993.html
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رجب طيب أردوغان, سعر الدولار اليوم, الليرة التركية

"المركزي" التركي يضيف الدرهم الإماراتي للتداول الرسمي

08:17 GMT 21.12.2021
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© Sputnik . POOL
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أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الثلاثاء، إضافة الدرهم الإماراتي إلى نظام العملات الأجنبية المتداولة في البلاد، بعدما سجل يوم أمس تراجعا قياسيا للعملة التركية قبل أن تعود وتتحسن بفعل قرار رئيس البلاد.
وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن البنك المركزي أصدر قرارا يقضي بإضافة عملتي الدرهم الإماراتي والمانات الأذربيجاني الجديد على نظام العملات الأجنبية المتداولة.
وبذلك يرتفع عدد العملات الأجنبية المتداولة لدى البنك المركزي التركي إلى 22 عملة.
الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
الليرة التركية تصعد بعد تصريحات أردوغان عن إجراءات لمنع التدهور
أمس, 19:40 GMT
ومساء أمس الاثنين، تحسنت الليرة التركية وهوت أمام الدولار إلى ما دون 15 عقب قرارات للرئيس رجب طيب أردوغان بشأن اتخاذ إجراءات لمنع التدهور.
واتخذ أردوغان سلسلة من الخطوات قال إنها ستخفف من عبء العملة المتدهورة على الأتراك، فيما تعهد بالمضي قدما في سياسة أسعار الفائدة المنخفضة.
وأكد أردوغان أن الإجراءات ستضمن ألا يضطر المواطنون إلى تحويل الليرة إلى عملة أجنبية بسبب انهيار الليرة، بما في ذلك الوعد بضمان الودائع.
وقال: "نقدم بديلا ماليا جديدا للمواطنين الذين يريدون تخفيف مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف عند تقييم مدخراتهم"، مؤكدا أنه و"مع تخفيضات أسعار الفائدة، سنرى جميعًا كيف سيبدأ التضخم في الانخفاض في غضون أشهر".
وقد ارتفعت الليرة نحو 10% بعد إعلان أردوغان، حيث تم تداولها عند 14.90 مقابل الدولار في الساعة 18:31 بتوقيت غرينتش.
يأتي ذلك بعدما هوت الليرة التركية، صباح أمس إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار، حيث سجلت الليرة أمام الدولار أكثر من 17.5 منخفضة من إغلاقها عند 16.4790 يوم الجمعة.
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