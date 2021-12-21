المفوضية الأوروبية تقر مدة صلاحية شهادات التطعيم للسفر بـ9 أشهر

أتى الاعتماد في الوقت الذي تفرض فيه العديد من دول الاتحاد الأوروبي متطلبات إضافية على المسافرين في محاولة للحد من انتشار متغير فيروس كورونا أوميكرون؛ وحسب رويترز.وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز، إن المفوضية الأوروبية تعارض المتطلبات الإضافية وتقوم بتقييم الإجراءات.وقال رينديرز: "نفضل استخدام الشهادة لحرية الحركة في أوروبا فقط دون إجراءات إضافية".وأشار إلى أن المتطلبات الإضافية يمكن تبريرها من خلال المخاوف الناجمة عن انتشار متغير أوميكرون، ولكن يتعين على الحكومات إثبات أنها متناسبة وضرورية.وأوضح أن المفوضية ما زالت تقيم الإجراءات ، مضيفا أن إجراءات التعدي على القيود المحدودة زمنيا لا معنى لها.وستكون القواعد الجديدة ملزمة لدول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة اعتبارًا من 1 فبراير.وبمجرد أن تصبح القاعدة سارية المفعول، ستكون دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بالسماح للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل ببطاقة صالحة بالوصول إلى أراضيهم.ومع ذلك، كاستثناء تبرره حالة متدهورة، لا يزال بإمكانهم فرض متطلبات أخرى، مثل الاختبارات السلبية أو الحجر الصحي.تطلب سبع دول في الاتحاد الأوروبي حاليًا، (وهي إيطاليا واليونان وأيرلندا والبرتغال ولاتفيا وقبرص والنمسا)، من المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل إظهار اختبار كورونا، السلبي عند الوصول إليها، وهي إجراءات يرى البعض أنها تضر بمصداقية بطاقة الاتحاد الأوروبي.
وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز، إن المفوضية الأوروبية تعارض المتطلبات الإضافية وتقوم بتقييم الإجراءات.
وقال رينديرز: "نفضل استخدام الشهادة لحرية الحركة في أوروبا فقط دون إجراءات إضافية".
وأشار إلى أن المتطلبات الإضافية يمكن تبريرها من خلال المخاوف الناجمة عن انتشار متغير أوميكرون، ولكن يتعين على الحكومات إثبات أنها متناسبة وضرورية.
وأوضح أن المفوضية ما زالت تقيم الإجراءات ، مضيفا أن إجراءات التعدي على القيود المحدودة زمنيا لا معنى لها.
وستكون القواعد الجديدة ملزمة لدول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة اعتبارًا من 1 فبراير.
وبمجرد أن تصبح القاعدة سارية المفعول، ستكون دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بالسماح للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل ببطاقة صالحة بالوصول إلى أراضيهم.
ومع ذلك، كاستثناء تبرره حالة متدهورة، لا يزال بإمكانهم فرض متطلبات أخرى، مثل الاختبارات السلبية أو الحجر الصحي.
تطلب سبع دول في الاتحاد الأوروبي حاليًا، (وهي إيطاليا واليونان وأيرلندا والبرتغال ولاتفيا وقبرص والنمسا)، من المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل إظهار اختبار كورونا، السلبي عند الوصول إليها، وهي إجراءات يرى البعض أنها تضر بمصداقية بطاقة الاتحاد الأوروبي.