https://arabic.sputniknews.com/20211221/المهن-الموسيقية-المصرية-تقاضي-فنانة-بسبب-الإساءة-لسمعة-بلدها-1054430199.html

المهن الموسيقية المصرية تقاضي "فنانة" بسبب الإساءة لسمعة بلدها

المهن الموسيقية المصرية تقاضي "فنانة" بسبب الإساءة لسمعة بلدها

قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية المصرية، اليوم الثلاثاء، إنه سيقاضي فنانة مصرية بسبب تعمدها الإساءة إلى بلدها. 21.12.2021, سبوتنيك عربي

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وجاءت تصريحات زكي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة "ON" المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، والذي أوضح خلالها انتشار فيديو على إحدى قنوات اليوتيوب غير المعروفة، لـ"واحدة بيقولوا عليها فنانة، وهي لا شيء خالص، وبتتكلم وبتدين الفن والفنانات".وشدد أشرف زكي على اتخاذ النقابة إجراءات قانونية بحق هذه الفنانة المصرية، موضحا أنها "لا شيء نكرة وهي مش معروفة خالص، وتريد تتشهر وتبقى تريند وتعلق فشلها على شماعة الفن"، مؤكدا أنه لن يسمح لها أو لغيرها بالإساءة إلى الفن المصري.وانتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمطربة مصرية، تدعى دينا حسين، تنتقد فيه المنتجين لتجاهلهم إياها، وعدم التعاون معها غنائيا، رغم أنها تقول إن صوتها "كويس".ونقلت صحيفة الوطن، اليوم الثلاثاء، على لسان دينا حسين أن شريط الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي قديم، ومر عليه عام ونصف، وأنها نشرته بسبب موقف لها مع أحد الأشخاص يتعلق ببعض المنازعات القضائية بينهما، وهو من قام بنشر هذا الفيديو القديم.وحاولت حسين الدفاع عن نفسها، حيث وجهت رسالة لأشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية في مصر، أكدت من خلالها أنها لم تقصد الإساءة لمصر، نهائيا، وأن ما قالته قبل عام ونصف العام كان مجرد "فضفضة".

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