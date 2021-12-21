الولايات المتحدة تخطط لإجراء اتصالات مع روسيا بشأن الأمن مطلع العام المقبل

واشنطن - سبوتنيك. وأوضح بلينكن في مؤتمر صحفي الثلاثاء، قائلا :"نحن وروسيا قلنا أننا مستعدون لإجراء العمل الدبلوماسي من خلال قنوات مختلفة، سواء من خلال الحوار المستمر حول الاستقرار الاستراتيجي بين موسكو وواشنطن، أو في مجلس روسيا والناتو <...>، من خلال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حيث نحن أيضًا أعضاء إلى جانب حلفائنا وشركائنا الأوروبيين، بالإضافة إلى أوكرانيا وروسيا".ولفت بلينكن إلى أنه "قد نشهد مطلع العام المقبل اتصالات حول كل هذه القضايا".وأضاف، "يبقى علينا أن نرى ما إذا كان من الممكن إحراز تقدم في التغلب على الخلافات من خلال الإجراءات الدبلوماسية (..)".ويأتي ذلك على خلفية التوتر بين روسيا والغرب بشأن الوضع حول أوكرانيا.ويتهم حلف الناتو والولايات المتحدة روسيا، بأنها تستعد لغزو أوكرانيا عسكريا، وهو ما نفته موسكو مرارا، حيث اعتبرت الاتهامات الموجهة لها بالتخطيط لغزو أوكرانيا ذريعة لنشر قوات حلف شمال الأطلسي قرب حدود روسيا، وهو ما تراه موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بينها وبين الحلف.
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تخطط لإجراء اتصالات أمنية ثنائية مع روسيا ، من خلال الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مطلع العام المقبل.
واشنطن - سبوتنيك. وأوضح بلينكن في مؤتمر صحفي الثلاثاء، قائلا :"نحن وروسيا قلنا أننا مستعدون لإجراء العمل الدبلوماسي من خلال قنوات مختلفة، سواء من خلال الحوار المستمر حول الاستقرار الاستراتيجي بين موسكو وواشنطن، أو في مجلس روسيا والناتو <...>، من خلال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حيث نحن أيضًا أعضاء إلى جانب حلفائنا وشركائنا الأوروبيين، بالإضافة إلى أوكرانيا وروسيا".
ولفت بلينكن إلى أنه "قد نشهد مطلع العام المقبل اتصالات حول كل هذه القضايا".
وأضاف، "يبقى علينا أن نرى ما إذا كان من الممكن إحراز تقدم في التغلب على الخلافات من خلال الإجراءات الدبلوماسية (..)".
ويأتي ذلك على خلفية التوتر بين روسيا والغرب بشأن الوضع حول أوكرانيا.
ويتهم حلف الناتو والولايات المتحدة روسيا، بأنها تستعد لغزو أوكرانيا عسكريا، وهو ما نفته موسكو مرارا، حيث اعتبرت الاتهامات الموجهة لها بالتخطيط لغزو أوكرانيا ذريعة لنشر قوات حلف شمال الأطلسي قرب حدود روسيا، وهو ما تراه موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بينها وبين الحلف.