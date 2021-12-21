تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211221/الولايات-المتحدة-تسجل-أقل-نمو-سكاني-منذ-تأسيسها-1054422339.html
الولايات المتحدة تسجل أقل نمو سكاني منذ تأسيسها
الولايات المتحدة تسجل أقل نمو سكاني منذ تأسيسها
كشف مكتب الإحصاء الأمريكي، أن النمو السكاني في الولايات المتحدة سجل أدنى مستوى له منذ تأسيس الدولة، خلال العام الأول من جائحة كورونا. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T17:55+0000
2021-12-21T17:55+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/17/1046616481_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_446868d7b2b4480775f7a05eaa3cc4c7.jpg
وتسببت الجائحة في تقليص الهجرة إلى الولايات المتحدة وتأخير عمليات الحمل، ومقتل مئات الآلاف من السكان، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".ووفقا لإحصاءات المكتب فقد بلغ معدل النمو 0.1% بزيادة بلغت 392665 نسمة خلال الفترة من يوليو/ تموز 2020، إلى يوليو 2021.وتعاني الولايات المتحدة من انخفاض النمو السكاني منذ سنوات لكن الوباء فاقم من هذا الوضع. ويعد العام الماضي هو أول عام منذ 1937، الذي يصبح فيه النمو السكاني أقل من مليون نسمة.قالت كريستي وايلدر خبيرة ديموغرافية في مكتب الإحصاء: "النمو السكاني يتباطأ منذ سنوات بسبب انخفاض معدلات المواليد وانخفاض صافي الهجرة الدولية، وبجانب كل هذا، معدلات الوفيات آخذة في الارتفاع بسبب شيخوخة سكان البلاد".وأضافت: "الآن مع تأثير جائحة فيروس كورونا أدى هذا المزيج إلى بطء تاريخي في وتيرة النمو".
https://arabic.sputniknews.com/20211217/أمريكا-ننظر-في-إعادة-تعريف-التطعيم-الكامل-ضد-كورونا-1054285111.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/17/1046616481_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_14b35a5f64093b262091e6494dd2d460.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل أقل نمو سكاني منذ تأسيسها

17:55 GMT 21.12.2021
© AFP 2021 / Win McNamee/Getty Imagesارتفاع عدد ضحايا و وفيات "كوفيد 19" (فيروس كورونا)، الولايات المتحدة 22 سبتمبر 2020
ارتفاع عدد ضحايا و وفيات كوفيد 19 (فيروس كورونا)، الولايات المتحدة 22 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021 / Win McNamee/Getty Images
تابعنا عبر
كشف مكتب الإحصاء الأمريكي، أن النمو السكاني في الولايات المتحدة سجل أدنى مستوى له منذ تأسيس الدولة، خلال العام الأول من جائحة كورونا.
وتسببت الجائحة في تقليص الهجرة إلى الولايات المتحدة وتأخير عمليات الحمل، ومقتل مئات الآلاف من السكان، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، أنتوني فاوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
أمريكا: ننظر في إعادة تعريف "التطعيم الكامل" ضد كورونا
17 ديسمبر, 21:41 GMT
ووفقا لإحصاءات المكتب فقد بلغ معدل النمو 0.1% بزيادة بلغت 392665 نسمة خلال الفترة من يوليو/ تموز 2020، إلى يوليو 2021.
وتعاني الولايات المتحدة من انخفاض النمو السكاني منذ سنوات لكن الوباء فاقم من هذا الوضع. ويعد العام الماضي هو أول عام منذ 1937، الذي يصبح فيه النمو السكاني أقل من مليون نسمة.
قالت كريستي وايلدر خبيرة ديموغرافية في مكتب الإحصاء: "النمو السكاني يتباطأ منذ سنوات بسبب انخفاض معدلات المواليد وانخفاض صافي الهجرة الدولية، وبجانب كل هذا، معدلات الوفيات آخذة في الارتفاع بسبب شيخوخة سكان البلاد".
وأضافت: "الآن مع تأثير جائحة فيروس كورونا أدى هذا المزيج إلى بطء تاريخي في وتيرة النمو".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:45 GMTإصابة فلسطيني بعد محاولته تنفيذ عملية دهس على حاجز عسكري إسرائيلي
18:38 GMTهل يتجه الرئيس التونسي نحو اعتماد نظام الحكم القاعدي؟
18:33 GMTما هي تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية سمية الألفي؟
18:31 GMTبيع أول رسالة نصية للجوال في التاريخ مقابل 120 ألف دولار
18:23 GMTميريام فارس تحسم حقيقة الخلاف مع شيرين عبد الوهاب
18:20 GMTغوتيريش: لا يحق للمسؤولين اللبنانيين تعطيل العمل
18:14 GMTالخارجية الإسبانية تستدعي القائم بأعمال سفارة المغرب
18:07 GMTزيلينسكي يعلن أنه مستعد للاتصال ببوتين لحل المشاكل المعقدة بين موسكو وكييف
17:55 GMTالولايات المتحدة تسجل أقل نمو سكاني منذ تأسيسها
17:46 GMTالاتحاد الدولي للفروسية يكشف سبب إيقاف الفارس المصري محمد طلعت لمدة عامين
17:27 GMTمنظمة الصحة العالمية تقر لقاحا جديدا مضادا لكورونا
17:24 GMTتونس تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة العام المقبل
17:21 GMTأول حالة وفاة بـ"أوميكرون" في إسرائيل
17:12 GMTالتحالف العربي: مستعدون لنقل الإغاثة الإنسانية من نقاط الوصول إلى الداخل اليمني بإشراف الأمم المتحدة
17:09 GMTالقوات التركية تقصف بالمدفعية قرية أبو راسين في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا
17:06 GMTالأمم المتحدة تعلق على التوترات المسلحة في العاصمة الليبية
17:00 GMTالتحالف: الحوثيون أغلقوا مطار صنعاء أمام رحلات المنظمات الدولية منذ الأحد
16:54 GMTقرار جديد من المحكمة بشأن قضية زيادة نفقة توأم الفنانة زينة
16:53 GMTبوتين يطلع شولتس على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية
16:50 GMTليفربول يعلن إيقاف روبرتسون 3 مباريات