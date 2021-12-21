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https://arabic.sputniknews.com/20211221/اليابان-تدفع-لواشنطن-13-مليار-دولار-مقابل-استضافة-قوات-عسكرية-أمريكية-1054392256.html
اليابان تدفع لواشنطن 13 مليار دولار مقابل استضافة قوات عسكرية أمريكية
اليابان تدفع لواشنطن 13 مليار دولار مقابل استضافة قوات عسكرية أمريكية
اتفاق ياباني أمريكي على أن تدفع طوكيو 13.6 مليار دولار على مدى 5 أعوام لاستضافة قوات أمريكية 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T04:04+0000
2021-12-21T04:04+0000
2021-12-21T04:04+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اليابان
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اتفقت اليابان والولايات المتحدة الأمريكية على أن تستضيف طوكيو قوات عسكرية أمريكية لمدة 5 أعوام مقابل مبلغ يزيد عن 10 مليارات دولار، وفقا لرويترز.وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، اليوم الثلاثاء، أن اليابان ستدفع نحو 1.55 تريليون ين (13.64 مليار دولار) على مدى الأعوام الخمسة.وستبدأ الأعوام الخمسة لاستضافة قوات عسكرية أمريكية ابتداء من أبريل/نيسان من العام المقبل.وقالت الهيئة إن متوسط المبلغ السنوي يبلغ حوالي 211 مليار ين، وهو ما يزيد بنحو 10 مليارات ين عما تدفعه اليابان في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس/آذار.
https://arabic.sputniknews.com/20211215/اليابان-تضاعف-مدى-الصواريخ-المضادة-للسفن-عدة-مرات-1053957900.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, اليابان
اليابان تدفع لواشنطن 13 مليار دولار مقابل استضافة قوات عسكرية أمريكية
اتفاق ياباني أمريكي على أن تدفع طوكيو 13.6 مليار دولار على مدى 5 أعوام لاستضافة قوات أمريكية
اتفقت اليابان والولايات المتحدة الأمريكية على أن
تستضيف طوكيو قوات عسكرية أمريكية
لمدة 5 أعوام مقابل مبلغ يزيد عن 10 مليارات دولار، وفقا لرويترز.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، اليوم الثلاثاء، أن
اليابان ستدفع نحو 1.55 تريليون ين
(13.64 مليار دولار) على مدى الأعوام الخمسة.
وستبدأ الأعوام الخمسة لاستضافة قوات عسكرية أمريكية ابتداء من أبريل/نيسان من العام المقبل.
وقالت الهيئة إن متوسط المبلغ السنوي يبلغ حوالي 211 مليار ين، وهو ما يزيد بنحو 10 مليارات ين عما تدفعه اليابان في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس/آذار.