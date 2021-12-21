تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211221/بالأرقام-ماذا-قدم-عبد-الرحمن-العبيد-مع-النصر-قبل-انضمامه-للهلال؟-1054415102.html
بالأرقام... ماذا قدم عبد الرحمن العبيد مع النصر قبل انضمامه للهلال؟
بالأرقام... ماذا قدم عبد الرحمن العبيد مع النصر قبل انضمامه للهلال؟
في مفاجأة من العيار الثقيل، نجح نادي "الهلال" السعودي، في الساعات القليلة الماضية في التعاقد مع عبد الرحمن العبيد، ظهير أيسر منافسه "النصر"، في صفقة انتقال حر،... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T15:00+0000
2021-12-21T15:00+0000
رياضة
أخبار نادي الهلال السعودي
نادي النصر السعودي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103179/90/1031799094_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_674c53c71c436bef7d51a0546bb810fd.jpg
وحسب صحيفة "الجزيرة" السعودية، وقع العبيد، البالغ من العمر 28 سنة، على عقود تربطه بنادي "الهلال"، لمدة 3 مواسم، في انتظار الإعلان الرسمي من إدارة الزعيم.وتأتي خطوة التعاقد مع عبدالرحمن العبيد من أجل تدعيم صفوف الهلال بصفقات مميزة في الميركاتو الشتوي.واستثمر الهلال استغناء النصر عن العبيد وذلك بعدما أخبرت اللاعب بعدم الرغبة في تجديد العقد والبحث عن ناد آخر، لحسم التعاقد معه مقابل 3 ملايين ونصف ريال في الموسم.يذكر أن نادي النصر كان قد تعاقد مع عبدالرحمن العبيد في الميركاتو الشتوي لعام 2018 قادمًا من صفوف القادسية، حيث وقع على عقد لمدة 4 سنوات آنذاك.وعلى مدار 3 مواسم قدم عبدالرحمن العبيد مستويات جيدة للغاية مع نادي النصر، ويتوقع له الكثيرون أن ينجح مع الهلال.ولعب عبدالرحمن العبيد 44 مباراة، وقد شارك في 37 مباراة منها أساسي، مسجلاً هدفا ومقدما تمريرتين حاسمتين لزملائه.وأرسل عبدالرحمن العبيد 58 كرة عرضية ناجحة، واستطاع القيام بـ 54 اعتراض ناجح.ولعب العبيد الموسم الماضي في بطولة الدوري السعودي 20 مباراة، سجل هدف وحيد، وصنع 18 فرصة، وعمل 589 تمريرة صحيحة (83%) و15 مراوغة ناجحة (75%) و30 استخلاص ناجح للكرة (64%) و20 عرضية صحيحة (27%) و23 اعتراض ناجح، و29 تشتيت ناجح للكرة.وحسب تقارير صحفية لم يستفد النصر كثيراً من عبدالرحمن العبيد بسبب الاصابات المتكررة و تذبذب مستواه ورأت إدارة النصر أنها ليست بحاجة إلى خدماته حتى في دكة البدلاء، أعطته فرصة إكمال مشواره في نادي آخر.
أخبار نادي الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103179/90/1031799094_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_aaa053e34a61cdaf04b264b08306179b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار نادي الهلال السعودي, نادي النصر السعودي

بالأرقام... ماذا قدم عبد الرحمن العبيد مع النصر قبل انضمامه للهلال؟

15:00 GMT 21.12.2021
© AFP 2021جماهير الهلال السعودي
جماهير الهلال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021
تابعنا عبر
في مفاجأة من العيار الثقيل، نجح نادي "الهلال" السعودي، في الساعات القليلة الماضية في التعاقد مع عبد الرحمن العبيد، ظهير أيسر منافسه "النصر"، في صفقة انتقال حر، بداية من يناير 2022.
وحسب صحيفة "الجزيرة" السعودية، وقع العبيد، البالغ من العمر 28 سنة، على عقود تربطه بنادي "الهلال"، لمدة 3 مواسم، في انتظار الإعلان الرسمي من إدارة الزعيم.
وتأتي خطوة التعاقد مع عبدالرحمن العبيد من أجل تدعيم صفوف الهلال بصفقات مميزة في الميركاتو الشتوي.
واستثمر الهلال استغناء النصر عن العبيد وذلك بعدما أخبرت اللاعب بعدم الرغبة في تجديد العقد والبحث عن ناد آخر، لحسم التعاقد معه مقابل 3 ملايين ونصف ريال في الموسم.
يذكر أن نادي النصر كان قد تعاقد مع عبدالرحمن العبيد في الميركاتو الشتوي لعام 2018 قادمًا من صفوف القادسية، حيث وقع على عقد لمدة 4 سنوات آنذاك.
وعلى مدار 3 مواسم قدم عبدالرحمن العبيد مستويات جيدة للغاية مع نادي النصر، ويتوقع له الكثيرون أن ينجح مع الهلال.
ولعب عبدالرحمن العبيد 44 مباراة، وقد شارك في 37 مباراة منها أساسي، مسجلاً هدفا ومقدما تمريرتين حاسمتين لزملائه.

وأرسل عبدالرحمن العبيد 58 كرة عرضية ناجحة، واستطاع القيام بـ 54 اعتراض ناجح.
ولعب العبيد الموسم الماضي في بطولة الدوري السعودي 20 مباراة، سجل هدف وحيد، وصنع 18 فرصة، وعمل 589 تمريرة صحيحة (83%) و15 مراوغة ناجحة (75%) و30 استخلاص ناجح للكرة (64%) و20 عرضية صحيحة (27%) و23 اعتراض ناجح، و29 تشتيت ناجح للكرة.
وحسب تقارير صحفية لم يستفد النصر كثيراً من عبدالرحمن العبيد بسبب الاصابات المتكررة و تذبذب مستواه ورأت إدارة النصر أنها ليست بحاجة إلى خدماته حتى في دكة البدلاء، أعطته فرصة إكمال مشواره في نادي آخر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:44 GMTالصحة الروسية تكشف عن لقاحين يحميان من سلالة "أوميكرون"
15:41 GMTمحكمة مصرية تتنحى عن نظر "قضية الآثار الكبرى" لاستشعارها الحرج
15:34 GMTصحيفة عبرية تكشف عن خطوة إسرائيلية تزيد موقف إيران قوة في مفاوضات فيينا
15:31 GMTأسعار الغاز في أوروبا تسجل مستويات تاريخية... 2100 دولار لكل ألف متر مكعب
15:29 GMT مصدر: مقر المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس مغلق لاحتياطات أمنية ولا تهديدات لإغلاقه
15:27 GMTبلينكن يلتقي مجموعة من المهاجرين الأفغان
15:26 GMTبوتين يطلع ماكرون على مجريات العمل بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا وأمريكا
15:23 GMTوزير الخارجية التركي: نتعاون مع مجموعة فيشغراد لمكافحة الهجرة غير النظامية
15:22 GMT‏"شاومي" تطرح هاتفها القوي التالي قبل نهاية 2021‏
15:20 GMTوكالة الأدوية الأوروبية: لا نعرف إذا كنا بحاجة للقاح خاص بمتحور "أوميكرون"
15:19 GMTوزير لبناني سابق: الاغتيالات واردة قبل الانتخابات وعملاء إسرائيل يقبضون بالدولار
15:14 GMTمصر تلزم القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه... من يناير المقبل
15:07 GMTدمشق تؤكد استعدادها المشاركة في اجتماع اللجنة الدستورية السورية عام 2022
15:00 GMTبالأرقام... ماذا قدم عبد الرحمن العبيد مع النصر قبل انضمامه للهلال؟
14:53 GMTارتفاع الإصابات المؤكدة بـ"أوميكرون" في إسرائيل إلى 341 حالة
14:50 GMTبعد ضرب مطار صنعاء... ماذا عن استخدام المطارات المدنية في الحروب؟
14:47 GMTالسعودية تقدم شحنة مساعدات إنسانية للسودان
14:43 GMTولي عهد دبي يثير تفاعلا بلقاء عفوي مع شاب التقاه في الشارع... فيديو
14:40 GMTالسعودية تدشن جسرا بريا لدعم الشعب الأفغاني
14:38 GMTحفتر يلتقي باشاغا ومعيتيق في بنغازي