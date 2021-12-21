https://arabic.sputniknews.com/20211221/بالأرقام-ماذا-قدم-عبد-الرحمن-العبيد-مع-النصر-قبل-انضمامه-للهلال؟-1054415102.html

بالأرقام... ماذا قدم عبد الرحمن العبيد مع النصر قبل انضمامه للهلال؟

بالأرقام... ماذا قدم عبد الرحمن العبيد مع النصر قبل انضمامه للهلال؟

في مفاجأة من العيار الثقيل، نجح نادي "الهلال" السعودي، في الساعات القليلة الماضية في التعاقد مع عبد الرحمن العبيد، ظهير أيسر منافسه "النصر"، في صفقة انتقال حر،... 21.12.2021, سبوتنيك عربي

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رياضة

أخبار نادي الهلال السعودي

نادي النصر السعودي

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وحسب صحيفة "الجزيرة" السعودية، وقع العبيد، البالغ من العمر 28 سنة، على عقود تربطه بنادي "الهلال"، لمدة 3 مواسم، في انتظار الإعلان الرسمي من إدارة الزعيم.وتأتي خطوة التعاقد مع عبدالرحمن العبيد من أجل تدعيم صفوف الهلال بصفقات مميزة في الميركاتو الشتوي.واستثمر الهلال استغناء النصر عن العبيد وذلك بعدما أخبرت اللاعب بعدم الرغبة في تجديد العقد والبحث عن ناد آخر، لحسم التعاقد معه مقابل 3 ملايين ونصف ريال في الموسم.يذكر أن نادي النصر كان قد تعاقد مع عبدالرحمن العبيد في الميركاتو الشتوي لعام 2018 قادمًا من صفوف القادسية، حيث وقع على عقد لمدة 4 سنوات آنذاك.وعلى مدار 3 مواسم قدم عبدالرحمن العبيد مستويات جيدة للغاية مع نادي النصر، ويتوقع له الكثيرون أن ينجح مع الهلال.ولعب عبدالرحمن العبيد 44 مباراة، وقد شارك في 37 مباراة منها أساسي، مسجلاً هدفا ومقدما تمريرتين حاسمتين لزملائه.وأرسل عبدالرحمن العبيد 58 كرة عرضية ناجحة، واستطاع القيام بـ 54 اعتراض ناجح.ولعب العبيد الموسم الماضي في بطولة الدوري السعودي 20 مباراة، سجل هدف وحيد، وصنع 18 فرصة، وعمل 589 تمريرة صحيحة (83%) و15 مراوغة ناجحة (75%) و30 استخلاص ناجح للكرة (64%) و20 عرضية صحيحة (27%) و23 اعتراض ناجح، و29 تشتيت ناجح للكرة.وحسب تقارير صحفية لم يستفد النصر كثيراً من عبدالرحمن العبيد بسبب الاصابات المتكررة و تذبذب مستواه ورأت إدارة النصر أنها ليست بحاجة إلى خدماته حتى في دكة البدلاء، أعطته فرصة إكمال مشواره في نادي آخر.

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