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بايدن يرسل نصف مليار اختبار كورونا مجاني سريع داخل المنازل للأمريكيين في يناير
بايدن يرسل نصف مليار اختبار كورونا مجاني سريع داخل المنازل للأمريكيين في يناير
ذكرت تقارير أمريكية، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيعلن اليوم الثلاثاء عن شراء 500 مليون ‏اختبار سريع لفيروس "كورونا" المستجد داخل المنازل من أجل مواطنيه.‏ 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T11:31+0000
2021-12-21T11:31+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس الأمريكي جو بايدن
فيروس كورونا
أوميكرون
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كما ينوي بايدن توزيع تلك الاختبارات مجانا على الأمريكيين الذين يطلبونها من خلال موقع إلكتروني، وستكون متاحة لهم من بداية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، بحسب ما كشف عنه مسؤولون في الإدارة الأمريكية لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.وأضاف المسؤولون أن من بين مبادرات بايدن الجديدة خطة لإعداد 1000 من أفراد الخدمة العسكرية من أجل نشرهم في المستشفيات المزدحمة في جميع أنحاء البلاد خلال شهري يناير وفبراير/ شباط المقبلين، وسيشمل هؤلاء العسكريين أطباء وممرضات وأطباء وأفراد طبيين عسكريين آخرين.ومن المقرر أن يكشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن خططه السابق ذكرها خلال خطاب سيلقيه في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.ويعكس الخطاب، الذي يأتي قبل أيام قليلة من عيد الميلاد، تركيز بايدن المتجدد على جائحة الفيروس التاجي، وسط تزايد القلق في جميع أنحاء البلاد من احتمال فرض قيود وإغلاق جديد.ويأتي إعلان الرئيس الأمريكي ضمن احدة من سلسلة من الخطوات الجديدة التي سيقوم بها لمكافحة فيروس "كورونا" ومتحوره الجديد "أوميكرون" الذي تزداد إصاباته في البلاد بصورة سريعة.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/إدارة-بايدن-تحذر-أصحاب-الشركات-من-هجوم-سيبراني-محتمل-خلال-الأسابيع-القليلة-المقبلة-1054246715.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس الأمريكي جو بايدن, فيروس كورونا, أوميكرون

بايدن يرسل نصف مليار اختبار كورونا مجاني سريع داخل المنازل للأمريكيين في يناير

11:31 GMT 21.12.2021
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEINالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
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ذكرت تقارير أمريكية، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيعلن اليوم الثلاثاء عن شراء 500 مليون ‏اختبار سريع لفيروس "كورونا" المستجد داخل المنازل من أجل مواطنيه.‏
كما ينوي بايدن توزيع تلك الاختبارات مجانا على الأمريكيين الذين يطلبونها من خلال موقع إلكتروني، وستكون متاحة لهم من بداية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، بحسب ما كشف عنه مسؤولون في الإدارة الأمريكية لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وأضاف المسؤولون أن من بين مبادرات بايدن الجديدة خطة لإعداد 1000 من أفراد الخدمة العسكرية من أجل نشرهم في المستشفيات المزدحمة في جميع أنحاء البلاد خلال شهري يناير وفبراير/ شباط المقبلين، وسيشمل هؤلاء العسكريين أطباء وممرضات وأطباء وأفراد طبيين عسكريين آخرين.
ومن المقرر أن يكشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن خططه السابق ذكرها خلال خطاب سيلقيه في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
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ويعكس الخطاب، الذي يأتي قبل أيام قليلة من عيد الميلاد، تركيز بايدن المتجدد على جائحة الفيروس التاجي، وسط تزايد القلق في جميع أنحاء البلاد من احتمال فرض قيود وإغلاق جديد.
ويأتي إعلان الرئيس الأمريكي ضمن احدة من سلسلة من الخطوات الجديدة التي سيقوم بها لمكافحة فيروس "كورونا" ومتحوره الجديد "أوميكرون" الذي تزداد إصاباته في البلاد بصورة سريعة.
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