https://arabic.sputniknews.com/20211221/بايدن-يستقبل-كلبا-جديدا-في-البيت-الأبيض-وينتظر-قطة-فيديو-1054426151.html

بايدن يستقبل كلبا جديدا في البيت الأبيض وينتظر قطة... فيديو

بايدن يستقبل كلبا جديدا في البيت الأبيض وينتظر قطة... فيديو

يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لاستقبال العام الجديد في البيت الأبيض بصحبة رفيق جديد- كلب من فصيلة الراعي الألماني بعمر أربعة أشهر يحمل اسم "كومندار"... 21.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-21T19:49+0000

2021-12-21T19:49+0000

2021-12-21T19:49+0000

العالم

منوعات

الرئيس الأمريكي جو بايدن

البيت الأبيض

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عرض بايدن لحظات وصول الجرو في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت، يوم الاثنين، حيث ظهر الكلب الصغير على أرض البيت الأبيض إلى جانب السيدة الأولى جيل بايدن.استقبل بايدن "كومندار" بعد ستة أشهر تقريبا من وفاة حيوانه الأليف السابق من نفس الفصيلة الذي كان يدعى "تشامب"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".انضم كلب العائلة الرئاسية الآخر "ميجور" من فصيلة الراعي الألماني أيضا، إلى الزوجين في البيت الأبيض بعد تنصيب بايدن في يناير/ كانون الثاني، لكن فترة عمله شهدت حوادث عض بين الموظفين.من جانبه قال مايكل لاروزا، المتحدث باسم جيل بايدن، في بيان إن "ميجور" يعيش الآن خارج الموقع مع أصدقائه، مضيفا أن هذه الخطوة "لم تكن رد فعل على أي حادث جديد أو محدد".في عهد بايدن، استقبل البيت الأبيض الحيوانات الأليفة بعد توقف دام أربع سنوات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي كان أول رئيس منذ أندرو جونسون في ستينيات القرن التاسع عشر لا يمتلك كلبا أو قطة.وذكر لاروزا أن الجرو الأصيل كان هدية من شقيق بايدن وزوجته بمناسبة عيد ميلاد الرئيس التاسع والسبعين، ومن المتوقع منذ فترة طويلة أن يجلب بايدن قطة في يناير.

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العالم, منوعات, الرئيس الأمريكي جو بايدن, البيت الأبيض