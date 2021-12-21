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https://arabic.sputniknews.com/20211221/بسبب-استخدامها-القوة-ضد-اللاجئين-هل-تسعى-المنظمات-الدولية-لفرض-عقوبات-ضد-بولندا؟-1054410089.html
بسبب استخدامها القوة ضد اللاجئين… هل تسعى المنظمات الدولية لفرض عقوبات ضد بولندا؟
بسبب استخدامها القوة ضد اللاجئين… هل تسعى المنظمات الدولية لفرض عقوبات ضد بولندا؟
أعلنت منظمة العفو الدولية، أن سلطات بولندا تعامل بقسوة المهاجرين الذين حاولوا عبور الحدود البولندية- البيلاروسية. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T13:14+0000
2021-12-21T13:14+0000
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بسبب استخدامها القوة ضد اللاجئين… هل تسعى المنظمات الدولية فرض عقوبات ضد بولندا؟
بسبب استخدامها القوة ضد اللاجئين… هل تسعى المنظمات الدولية فرض عقوبات ضد بولندا؟
وأضافت المنظمة في بيانها: "بولندا تنتهك بوضوح القانون والمعايير الدولية، بما في ذلك حظر التعذيب أو غيره من طرق سوء المعاملة"، فلماذا لا يفرض المجتمع الدولي عقوبات دولية ضد بولندا؟عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، المختص في القانون الدولي، الدكتور علي التميمي:وتابع التميمي: "بولندا بلد يسيره الاتحاد الأوروبي، كونه بلد فقير ويقتات على ما تجود به أوروبا، وهذا ما جعلها تتٱكل رويداً رويداً، فهي تتخذ القرارات بتأثير وضغط من الدول الأوروبية، وهي تُستخدم كحصن وسد أمام عبور اللاجئين، بسبب خشية الدول الأوروبية من هجوم شعوب الدول الفقيرة عليهم، وبالتالي نجد أن مبادئ حقوق الإنسان التي تنادي بها الدول الأوروبية ما هي إلا حبر على ورق."التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...إعداد وتقديم: ضياء حسون.
سبوتنيك عربي
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ضياء حسون
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
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راديو, أين الحقيقة؟, аудио

بسبب استخدامها القوة ضد اللاجئين… هل تسعى المنظمات الدولية لفرض عقوبات ضد بولندا؟

13:14 GMT 21.12.2021
بسبب استخدامها القوة ضد اللاجئين… هل تسعى المنظمات الدولية فرض عقوبات ضد بولندا؟
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ضياء حسون - سبوتنيك عربي
ضياء حسون
كل المواضيع
أعلنت منظمة العفو الدولية، أن سلطات بولندا تعامل بقسوة المهاجرين الذين حاولوا عبور الحدود البولندية- البيلاروسية.
وأضافت المنظمة في بيانها: "بولندا تنتهك بوضوح القانون والمعايير الدولية، بما في ذلك حظر التعذيب أو غيره من طرق سوء المعاملة"، فلماذا لا يفرض المجتمع الدولي عقوبات دولية ضد بولندا؟
عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، المختص في القانون الدولي، الدكتور علي التميمي:
"مسألة اللاجئين هي مسألة سياسية أكثر مما تكون إنسانية، فهؤلاء اللاجئون لا يرغبون البقاء في بولندا، وإنما يسعون للوصول إلى ألمانيا التي عادة ما تستقبل اللاجئين، لكن بولندا تمنعهم على اعتبار أن هناك استفتاء أجرته اعترض على عبور اللاجئين إلى دول أوروبا، وهذا يعد خرقا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، الأمر الذي يستوجب فرض عقوبات ضدها".
وتابع التميمي: "بولندا بلد يسيره الاتحاد الأوروبي، كونه بلد فقير ويقتات على ما تجود به أوروبا، وهذا ما جعلها تتٱكل رويداً رويداً، فهي تتخذ القرارات بتأثير وضغط من الدول الأوروبية، وهي تُستخدم كحصن وسد أمام عبور اللاجئين، بسبب خشية الدول الأوروبية من هجوم شعوب الدول الفقيرة عليهم، وبالتالي نجد أن مبادئ حقوق الإنسان التي تنادي بها الدول الأوروبية ما هي إلا حبر على ورق."
وأضاف التميمي: "هناك حرب غير معلنة بين روسيا من جهة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، وخشية الدول الغربية من مواجهة روسيا يجعلها تذهب تجاه بيلاروسيا عبر التدخل في شؤونها الداخلية، فالغرب جرّب الحرب الاقتصادية مع روسيا وكيف انعكست على دولهم سلبا، لذا على منظمة العفو الدولية التدخل بشكل أكبر ضد بولندا والسعي لوضعها تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كونها تهدد السلم والأمن الدوليين".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
إعداد وتقديم: ضياء حسون.
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