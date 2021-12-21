https://arabic.sputniknews.com/20211221/بسبب-استخدامها-القوة-ضد-اللاجئين-هل-تسعى-المنظمات-الدولية-لفرض-عقوبات-ضد-بولندا؟-1054410089.html

بسبب استخدامها القوة ضد اللاجئين… هل تسعى المنظمات الدولية لفرض عقوبات ضد بولندا؟

بسبب استخدامها القوة ضد اللاجئين… هل تسعى المنظمات الدولية لفرض عقوبات ضد بولندا؟

أعلنت منظمة العفو الدولية، أن سلطات بولندا تعامل بقسوة المهاجرين الذين حاولوا عبور الحدود البولندية- البيلاروسية. 21.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-21T13:14+0000

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راديو

أين الحقيقة؟

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بسبب استخدامها القوة ضد اللاجئين… هل تسعى المنظمات الدولية فرض عقوبات ضد بولندا؟ بسبب استخدامها القوة ضد اللاجئين… هل تسعى المنظمات الدولية فرض عقوبات ضد بولندا؟

وأضافت المنظمة في بيانها: "بولندا تنتهك بوضوح القانون والمعايير الدولية، بما في ذلك حظر التعذيب أو غيره من طرق سوء المعاملة"، فلماذا لا يفرض المجتمع الدولي عقوبات دولية ضد بولندا؟عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، المختص في القانون الدولي، الدكتور علي التميمي:وتابع التميمي: "بولندا بلد يسيره الاتحاد الأوروبي، كونه بلد فقير ويقتات على ما تجود به أوروبا، وهذا ما جعلها تتٱكل رويداً رويداً، فهي تتخذ القرارات بتأثير وضغط من الدول الأوروبية، وهي تُستخدم كحصن وسد أمام عبور اللاجئين، بسبب خشية الدول الأوروبية من هجوم شعوب الدول الفقيرة عليهم، وبالتالي نجد أن مبادئ حقوق الإنسان التي تنادي بها الدول الأوروبية ما هي إلا حبر على ورق."التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...إعداد وتقديم: ضياء حسون.

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2021

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ضياء حسون https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png

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