بسبب استخدامها القوة ضد اللاجئين… هل تسعى المنظمات الدولية لفرض عقوبات ضد بولندا؟

بسبب استخدامها القوة ضد اللاجئين… هل تسعى المنظمات الدولية فرض عقوبات ضد بولندا؟
بسبب استخدامها القوة ضد اللاجئين… هل تسعى المنظمات الدولية فرض عقوبات ضد بولندا؟
وأضافت المنظمة في بيانها: "بولندا تنتهك بوضوح القانون والمعايير الدولية، بما في ذلك حظر التعذيب أو غيره من طرق سوء المعاملة"، فلماذا لا يفرض المجتمع الدولي عقوبات دولية ضد بولندا؟عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، المختص في القانون الدولي، الدكتور علي التميمي:وتابع التميمي: "بولندا بلد يسيره الاتحاد الأوروبي، كونه بلد فقير ويقتات على ما تجود به أوروبا، وهذا ما جعلها تتٱكل رويداً رويداً، فهي تتخذ القرارات بتأثير وضغط من الدول الأوروبية، وهي تُستخدم كحصن وسد أمام عبور اللاجئين، بسبب خشية الدول الأوروبية من هجوم شعوب الدول الفقيرة عليهم، وبالتالي نجد أن مبادئ حقوق الإنسان التي تنادي بها الدول الأوروبية ما هي إلا حبر على ورق."التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...إعداد وتقديم: ضياء حسون.
أعلنت منظمة العفو الدولية، أن سلطات بولندا تعامل بقسوة المهاجرين الذين حاولوا عبور الحدود البولندية- البيلاروسية.
وأضافت المنظمة في بيانها: "بولندا تنتهك بوضوح القانون والمعايير الدولية، بما في ذلك حظر التعذيب أو غيره من طرق سوء المعاملة"، فلماذا لا يفرض المجتمع الدولي عقوبات دولية ضد بولندا؟
عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، المختص في القانون الدولي، الدكتور علي التميمي:
"مسألة اللاجئين هي مسألة سياسية أكثر مما تكون إنسانية، فهؤلاء اللاجئون لا يرغبون البقاء في بولندا، وإنما يسعون للوصول إلى ألمانيا التي عادة ما تستقبل اللاجئين، لكن بولندا تمنعهم على اعتبار أن هناك استفتاء أجرته اعترض على عبور اللاجئين إلى دول أوروبا، وهذا يعد خرقا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، الأمر الذي يستوجب فرض عقوبات ضدها".
وتابع التميمي: "بولندا بلد يسيره الاتحاد الأوروبي، كونه بلد فقير ويقتات على ما تجود به أوروبا، وهذا ما جعلها تتٱكل رويداً رويداً، فهي تتخذ القرارات بتأثير وضغط من الدول الأوروبية، وهي تُستخدم كحصن وسد أمام عبور اللاجئين، بسبب خشية الدول الأوروبية من هجوم شعوب الدول الفقيرة عليهم، وبالتالي نجد أن مبادئ حقوق الإنسان التي تنادي بها الدول الأوروبية ما هي إلا حبر على ورق."
وأضاف التميمي: "هناك حرب غير معلنة بين روسيا من جهة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، وخشية الدول الغربية من مواجهة روسيا يجعلها تذهب تجاه بيلاروسيا عبر التدخل في شؤونها الداخلية، فالغرب جرّب الحرب الاقتصادية مع روسيا وكيف انعكست على دولهم سلبا، لذا على منظمة العفو الدولية التدخل بشكل أكبر ضد بولندا والسعي لوضعها تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كونها تهدد السلم والأمن الدوليين".