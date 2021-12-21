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https://arabic.sputniknews.com/20211221/بـ-كاميرا-خفية-الشرطة-الإيطالية-توثق-تزوير-الحصول-على-اللقاح---1054418469.html
بـ "كاميرا خفية"... الشرطة الإيطالية توثق تزوير الحصول على اللقاح
بـ "كاميرا خفية"... الشرطة الإيطالية توثق تزوير الحصول على اللقاح
وثقت الشرطة الإيطالية قيام إحدى الممرضات بإفراغ حقنة اللقاح خارج ذراع أحد المرضى، لتزوير حصوله على شهادة صحية عن تلقيه. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T16:10+0000
2021-12-21T16:10+0000
إيطاليا
فيروس كورونا
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وحسب بيان للشرطة الإيطالية نشرته رويترز، أكدت أن ثلاثة من المتخلفين عن تلقي اللقاح في صقلية دفعوا ممرضة لمنحهم جرعات مزيفة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، من أجل الحصول على شهادة صحية إلزامية لبعض المهن.وتم القبض على الأشخاص الثلاثة، منهم ممرضة وزعيم محلي للحركة المعروفة في إيطاليا باسم "نو فاكس"، حيث يواجهون اتهامات بالفساد والتزوير.وقد استخدمت الشرطة "كاميرا خفية" لتصوير الممرضة في مركز التلقيح الرئيسي وهي تقوم بإفراغ حقنة اللقاح في منديل قبل وضع الإبرة لفترة وجيزة في ذراع المتلقي.وأوضحت الشرطة أنه تم الحصول على حوالي اثني عشر تصريحًا صحيًا بهذه الطريقة، فيما قالت وسائل إعلام محلية أن الناس دفعوا ما يصل إلى 400 يورو (450 دولارًا) لكل منهم مقابل الخدمة.وقال مفوض شرطة باليرمو ليوبولدو لاريتشيا في البيان "كشفنا النقاب عن المؤامرات المظلمة والاحتيالية لهؤلاء الأشخاص المتعصبين الذين لا يترددون في خرق القانون".وشددت إيطاليا القيود على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم حتى يوم 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مما حد من وصولهم إلى مجموعة من الأماكن والخدمات، بما في ذلك الجلوس في الأماكن المغلقة في الحانات والمطاعم والمتاحف ودور السينما والنوادي والأحداث الرياضية.وقد تلقى حوالي 81% من الإيطاليين حقنة واحدة أو اثنتين، وهي واحدة من أعلى المعدلات في أوروبا - بينما تلقى 26% من السكان حقنة معززة.يشار إلى أنه وفي وقت سابق من هذا الشهر ، ظهر طبيب أسنان في مركز تطعيم في شمال إيطاليا مرتديًا ذراع سيليكون مزيف على أمل خداع ممرضة، لإعطائه حقنة من أجل الحصول على شهادة صحية.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/رجل-يتلقى-لقاح-كورونا-في-ذراع-سيليكون-لكن-الممرضة-تكتشف-أمره-فيديو-1053545896.html
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إيطاليا, فيروس كورونا

بـ "كاميرا خفية"... الشرطة الإيطالية توثق تزوير الحصول على اللقاح

16:10 GMT 21.12.2021
© Sputnik . Aleksey Sukhorukov / الذهاب إلى بنك الصورالتطعيم ضد "كوفيد 19"، فيروس كورونا، روسيا
التطعيم ضد كوفيد 19، فيروس كورونا، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© Sputnik . Aleksey Sukhorukov
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وثقت الشرطة الإيطالية قيام إحدى الممرضات بإفراغ حقنة اللقاح خارج ذراع أحد المرضى، لتزوير حصوله على شهادة صحية عن تلقيه.
وحسب بيان للشرطة الإيطالية نشرته رويترز، أكدت أن ثلاثة من المتخلفين عن تلقي اللقاح في صقلية دفعوا ممرضة لمنحهم جرعات مزيفة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، من أجل الحصول على شهادة صحية إلزامية لبعض المهن.
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وتم القبض على الأشخاص الثلاثة، منهم ممرضة وزعيم محلي للحركة المعروفة في إيطاليا باسم "نو فاكس"، حيث يواجهون اتهامات بالفساد والتزوير.
وقد استخدمت الشرطة "كاميرا خفية" لتصوير الممرضة في مركز التلقيح الرئيسي وهي تقوم بإفراغ حقنة اللقاح في منديل قبل وضع الإبرة لفترة وجيزة في ذراع المتلقي.
وأوضحت الشرطة أنه تم الحصول على حوالي اثني عشر تصريحًا صحيًا بهذه الطريقة، فيما قالت وسائل إعلام محلية أن الناس دفعوا ما يصل إلى 400 يورو (450 دولارًا) لكل منهم مقابل الخدمة.
وقال مفوض شرطة باليرمو ليوبولدو لاريتشيا في البيان "كشفنا النقاب عن المؤامرات المظلمة والاحتيالية لهؤلاء الأشخاص المتعصبين الذين لا يترددون في خرق القانون".
وشددت إيطاليا القيود على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم حتى يوم 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مما حد من وصولهم إلى مجموعة من الأماكن والخدمات، بما في ذلك الجلوس في الأماكن المغلقة في الحانات والمطاعم والمتاحف ودور السينما والنوادي والأحداث الرياضية.
وقد تلقى حوالي 81% من الإيطاليين حقنة واحدة أو اثنتين، وهي واحدة من أعلى المعدلات في أوروبا - بينما تلقى 26% من السكان حقنة معززة.
يشار إلى أنه وفي وقت سابق من هذا الشهر ، ظهر طبيب أسنان في مركز تطعيم في شمال إيطاليا مرتديًا ذراع سيليكون مزيف على أمل خداع ممرضة، لإعطائه حقنة من أجل الحصول على شهادة صحية.
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