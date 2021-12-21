بكين تعارض نشر واشنطن صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا

وقال المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية الصينية لوكالة "سبوتينك"، ردا على سؤال عما إذا كانت الصين بحاجة إلى اتفاقية مع الولايات المتحدة على غرار ما عرضته موسكو على واشنطن وحلف الناتو: "الصين ملتزمة بالطبيعة الدفاعية لسياسة الدفاع الوطني، وملتزمة بسياسة عدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية، ولم تنشر الصين أبدًا أسلحة نووية خارج أراضيها ولم توفر أبدًا "مظلة نووية" للدول الأخرى".وأشارت الخارجية الصينية إلى أن الجانب الصيني "عبّر مرات عديدة عن موقفه من قضية الصواريخ متوسطة المدى ويعارض بشدة نشر الولايات المتحدة صواريخ أرضية متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا بأي شكل من الأشكال".
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الصين تعارض بشدة نشر الولايات المتحدة صواريخ أرضية متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، مشيرة إلى أن بكين ملتزمة بمبدأ عدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية.
وقال المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية الصينية لوكالة "سبوتينك"، ردا على سؤال عما إذا كانت الصين بحاجة إلى اتفاقية مع الولايات المتحدة على غرار ما عرضته موسكو على واشنطن وحلف الناتو: "الصين ملتزمة بالطبيعة الدفاعية لسياسة الدفاع الوطني، وملتزمة بسياسة عدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية، ولم تنشر الصين أبدًا أسلحة نووية خارج أراضيها ولم توفر أبدًا "مظلة نووية" للدول الأخرى". وأشارت الخارجية الصينية إلى أن الجانب الصيني "عبّر مرات عديدة عن موقفه من قضية الصواريخ متوسطة المدى ويعارض بشدة نشر الولايات المتحدة صواريخ أرضية متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا بأي شكل من الأشكال".