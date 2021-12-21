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بكين تعارض نشر واشنطن صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا
بكين تعارض نشر واشنطن صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الصين تعارض بشدة نشر الولايات المتحدة صواريخ أرضية متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، مشيرة... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T05:46+0000
2021-12-21T05:49+0000
العالم
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وقال المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية الصينية لوكالة "سبوتينك"، ردا على سؤال عما إذا كانت الصين بحاجة إلى اتفاقية مع الولايات المتحدة على غرار ما عرضته موسكو على واشنطن وحلف الناتو: "الصين ملتزمة بالطبيعة الدفاعية لسياسة الدفاع الوطني، وملتزمة بسياسة عدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية، ولم تنشر الصين أبدًا أسلحة نووية خارج أراضيها ولم توفر أبدًا "مظلة نووية" للدول الأخرى".وأشارت الخارجية الصينية إلى أن الجانب الصيني "عبّر مرات عديدة عن موقفه من قضية الصواريخ متوسطة المدى ويعارض بشدة نشر الولايات المتحدة صواريخ أرضية متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا بأي شكل من الأشكال".
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بكين تعارض نشر واشنطن صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا

05:46 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 05:49 GMT 21.12.2021)
© REUTERS / Thomas Peterعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / Thomas Peter
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الصين تعارض بشدة نشر الولايات المتحدة صواريخ أرضية متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، مشيرة إلى أن بكين ملتزمة بمبدأ عدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية.
وقال المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية الصينية لوكالة "سبوتينك"، ردا على سؤال عما إذا كانت الصين بحاجة إلى اتفاقية مع الولايات المتحدة على غرار ما عرضته موسكو على واشنطن وحلف الناتو: "الصين ملتزمة بالطبيعة الدفاعية لسياسة الدفاع الوطني، وملتزمة بسياسة عدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية، ولم تنشر الصين أبدًا أسلحة نووية خارج أراضيها ولم توفر أبدًا "مظلة نووية" للدول الأخرى".
وأشارت الخارجية الصينية إلى أن الجانب الصيني "عبّر مرات عديدة عن موقفه من قضية الصواريخ متوسطة المدى ويعارض بشدة نشر الولايات المتحدة صواريخ أرضية متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا بأي شكل من الأشكال".
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