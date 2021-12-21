بوتين يحمل أمريكا مسؤولية توتر الوضع في أوروبا

صرح الرئيس الروسي أمام قيادات الدفاع في بلاده، قائلا: "اعتمادًا على قاعدة صلبة تم بناؤها في السنوات الأخيرة على أساس علمي وتكنولوجي قوي، يجب علينا بالطبع أن نواصل تحسين وتقوية قواتنا المسلحة".وأضاف: "سنواصل العمل على هذا، الوضع العسكري السياسي في العالم لا يزال صعبًا، فقد تزايدت احتمالات الصراع في عدد من المناطق، وظهرت بؤر توتر جديدة".وحمّل بوتين، الولايات المتحدة مسؤولية توتر الوضع في أوروبا.وأردف بوتين خلال اجتماع مع قيادات وزارة الدفاع الروسية: "إذا واصلت البنية التحتية التقدم، وإذا ظهرت منظومات الصواريخ الأمريكية ومنظومات حلف الناتو في أوكرانيا، فإن زمن طيران الصواريخ كي تصل إلى موسكو سينخفض إلى 7- 10 دقائق، وإذا تم نشر أسلحة فرط صوتية سينخفض إلى 5 دقائق".كما أشار إلى أن "تواجد القوات الروسية في سوريا يسهم بشكل ملموس في استقرارها".وأعرب بوتين خلال اجتماع مع قيادات الجيش في البلاد عن "قلقه إزاء نشر منظومات صواريخ أمريكية بالقرب من الحدود الروسية".ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاجتماع الموسع النهائي لمجلس وزارة الدفاع في موسكو، ويلخص الحدث السنوي نتائج عام 2021 ويضع أهدافًا للعام المقبل.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستواصل تحسين وتعزيز قدرات القوات المسلحة الروسية.
صرح الرئيس الروسي أمام قيادات الدفاع في بلاده، قائلا: "اعتمادًا على قاعدة صلبة تم بناؤها في السنوات الأخيرة على أساس علمي وتكنولوجي قوي، يجب علينا بالطبع أن نواصل تحسين وتقوية قواتنا المسلحة".
وأضاف: "سنواصل العمل على هذا، الوضع العسكري السياسي في العالم لا يزال صعبًا، فقد تزايدت احتمالات الصراع في عدد من المناطق، وظهرت بؤر توتر جديدة".
وحمّل بوتين، الولايات المتحدة مسؤولية توتر الوضع في أوروبا.
وأردف بوتين خلال اجتماع مع قيادات وزارة الدفاع الروسية: "إذا واصلت البنية التحتية التقدم، وإذا ظهرت منظومات الصواريخ الأمريكية ومنظومات حلف الناتو في أوكرانيا، فإن زمن طيران الصواريخ كي تصل إلى موسكو سينخفض إلى 7- 10 دقائق، وإذا تم نشر أسلحة فرط صوتية سينخفض إلى 5 دقائق".
كما أشار إلى أن "تواجد القوات الروسية في سوريا يسهم بشكل ملموس في استقرارها".
وأعرب بوتين خلال اجتماع مع قيادات الجيش في البلاد عن "قلقه إزاء نشر منظومات صواريخ أمريكية بالقرب من الحدود الروسية".
ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاجتماع الموسع النهائي لمجلس وزارة الدفاع في موسكو، ويلخص الحدث السنوي نتائج عام 2021 ويضع أهدافًا للعام المقبل.