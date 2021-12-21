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https://arabic.sputniknews.com/20211221/بوتين-يطلع-ماكرون-على-مجريات-العمل-بشأن-الضمانات-الأمنية-بين-روسيا-وأمريكا-1054416254.html
بوتين يطلع ماكرون على مجريات العمل بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا وأمريكا
بوتين يطلع ماكرون على مجريات العمل بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا وأمريكا
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعزيز الاستقرار والأمن في القارة الأوروبية، حسبما أعلن الكرملين. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T15:26+0000
2021-12-21T15:30+0000
روسيا
فرنسا
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وقال الكرملين: "في سياق الاتصالات الروسية الفرنسية المنتظمة على أعلى مستوى، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، حيث تمت مناقشة قضايا تعزيز الاستقرار والأمن في القارة الأوروبية".وأضاف البيان حول اقتراحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية "في هذا السياق، تم إيلاء أولوية لمسودات الاتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية واتفاقية بشأن التدابير الأمنية لروسيا والدول الأعضاء في الناتو، والتي تم إرسالها إلى الجهات المعنية، بما في ذلك الى الجانب الفرنسي، فقد أبلغ فلاديمير بوتين عن العمل الذي قامت به الدبلوماسية الروسية حول هذا الموضوع".وتابع البيان " لفت فلاديمير بوتين الانتباه إلى القيود التي لا تزال قناة "RT" الإخبارية تخضع لها في فرنسا، وتم الإعراب عن الأمل في أن تحصل القناة على نفس فرص العمل دون أي تمييز، كالتي يتم توفيرها لوسائل الإعلام الفرنسية في روسيا".وأردف البيان: " كما ناقش الرئيسيان الموقف الإشكالي الذي نشأ في تسوية النزاع الأوكراني الداخلي، والناجم عن عدم رغبة كييف في تنفيذ اتفاقيات مينسك".وشدد الرئيس الروسي على أن "إمكانية عقد قمة جديدة بصيغة نورماندي تعتمد على خطوات سلطات كييف لتنفيذ حزمة تدابير مينسك".
فرنسا
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روسيا, فرنسا

بوتين يطلع ماكرون على مجريات العمل بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا وأمريكا

15:26 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 15:30 GMT 21.12.2021)
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بوتين وماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© Sputnik . Илья Питалев
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعزيز الاستقرار والأمن في القارة الأوروبية، حسبما أعلن الكرملين.
وقال الكرملين: "في سياق الاتصالات الروسية الفرنسية المنتظمة على أعلى مستوى، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، حيث تمت مناقشة قضايا تعزيز الاستقرار والأمن في القارة الأوروبية".
وأضاف البيان حول اقتراحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية "في هذا السياق، تم إيلاء أولوية لمسودات الاتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية واتفاقية بشأن التدابير الأمنية لروسيا والدول الأعضاء في الناتو، والتي تم إرسالها إلى الجهات المعنية، بما في ذلك الى الجانب الفرنسي، فقد أبلغ فلاديمير بوتين عن العمل الذي قامت به الدبلوماسية الروسية حول هذا الموضوع".
وتابع البيان " لفت فلاديمير بوتين الانتباه إلى القيود التي لا تزال قناة "RT" الإخبارية تخضع لها في فرنسا، وتم الإعراب عن الأمل في أن تحصل القناة على نفس فرص العمل دون أي تمييز، كالتي يتم توفيرها لوسائل الإعلام الفرنسية في روسيا".
وأردف البيان: " كما ناقش الرئيسيان الموقف الإشكالي الذي نشأ في تسوية النزاع الأوكراني الداخلي، والناجم عن عدم رغبة كييف في تنفيذ اتفاقيات مينسك".
وشدد الرئيس الروسي على أن "إمكانية عقد قمة جديدة بصيغة نورماندي تعتمد على خطوات سلطات كييف لتنفيذ حزمة تدابير مينسك".
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