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https://arabic.sputniknews.com/20211221/بيان-خليجي-بريطاني-بشأن-إيران-واليمن-1054393390.html
بيان خليجي بريطاني بشأن إيران واليمن
بيان خليجي بريطاني بشأن إيران واليمن
أكد بيان خليجي بريطاني، أن استمرار إيران بالتصعيد النووي يقوض الأمن الإقليمي والدولي، مشددا على أن محادثات فيينا هي الفرصة الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T06:17+0000
2021-12-21T06:17+0000
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وقال بيان وزراء الخارجية، إن إحياء الاتفاق النووي هو أفضل سبيل لبذل جهود دبلوماسية لضمان الأمن الإقليمي في منطقة الخليج وخلوها بشكل دائم من الأسلحة النووية، وذلك حسب صحيفة الخليج البحرينية.وفي الملف اليمني، تعهد وزراء الخارجية بمنع إعادة تزويد "أنصار الله" في اليمن وحلفائها بالأسلحة، مؤكدين الحاجة الملحة لحل سياسي للصراع في اليمن من خلال عملية سياسية ومفاوضات تيسرها الأمم المتحدة.وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الاثنين، الاجتماع الوزاري الخليجي ـ البريطاني، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية، ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس، وذلك في تشيفنينغ هاوس بالعاصمة البريطانية لندن.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20210423/الخارجية-الإيرانية-تكذب-مسؤولا-بالحرس-الثوري-ادعى-تزويد-أنصار-الله-بالسلاح-1048780679.html
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أخبار إيران, أخبار اليمن الأن

بيان خليجي بريطاني بشأن إيران واليمن

06:17 GMT 21.12.2021
© AP Photoمجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AP Photo
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أكد بيان خليجي بريطاني، أن استمرار إيران بالتصعيد النووي يقوض الأمن الإقليمي والدولي، مشددا على أن محادثات فيينا هي الفرصة الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي.
وقال بيان وزراء الخارجية، إن إحياء الاتفاق النووي هو أفضل سبيل لبذل جهود دبلوماسية لضمان الأمن الإقليمي في منطقة الخليج وخلوها بشكل دائم من الأسلحة النووية، وذلك حسب صحيفة الخليج البحرينية.
الحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في مناورات الرسول الأعظم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2021
الخارجية الإيرانية تكذب مسؤولا بالحرس الثوري ادعى تزويد "أنصار الله" بالسلاح
23 أبريل, 09:39 GMT
وفي الملف اليمني، تعهد وزراء الخارجية بمنع إعادة تزويد "أنصار الله" في اليمن وحلفائها بالأسلحة، مؤكدين الحاجة الملحة لحل سياسي للصراع في اليمن من خلال عملية سياسية ومفاوضات تيسرها الأمم المتحدة.
وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الاثنين، الاجتماع الوزاري الخليجي ـ البريطاني، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية، ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس، وذلك في تشيفنينغ هاوس بالعاصمة البريطانية لندن.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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