تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211221/بيع-أول-رسالة-نصية-للجوال-في-التاريخ-مقابل-120-ألف-دولار-1054423293.html
بيع أول رسالة نصية للجوال في التاريخ مقابل 120 ألف دولار
بيع أول رسالة نصية للجوال في التاريخ مقابل 120 ألف دولار
بيعت أول رسالة نصية لهاتف جوال في التاريخ، والتي تضمنت عبارة "عيد ميلاد سعيد"، مقابل 107 آلاف يورو (120 ألف دولار) كأحد الرموز غير قابلة للاستبدال في دار... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T18:31+0000
2021-12-21T18:31+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054423254_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7c3865a0cde7825bb926e951836e66b3.jpg
الرسالة النصية التي أرسلت في 3 ديسمبر/ كانون الأول عام 1992، طرحت للمزاد من قبل شركة الاتصالات البريطانية "فودافون"، حسبما أفادت وكالة "فودافون".أرسلت من قبل نيل بابوورث، المهندس لدى الشركة البريطانية، الرسائل القصيرة من الحاسوب الخاص به إلى أحد المديرين في المملكة المتحدة، الذي استقبلها على هاتف "أوربيتيل" الذي يبلغ وزنه 2 كغ (4 أرطال).وقال رئيس قسم التطوير في دار مزادات "أغوتيس" ماكسيميليان أجوتيس، إنهم كانوا في منتصف أحداث نهاية العام، لذلك أرسل له رسالة "عيد ميلاد سعيد".الرموز غير القابلة للاستبدال وتعرف اختصارا بـ"NFTs"، هي أحد أنواع الأصول الرقمية التي زادت شعبيتها هذا العام، حيث بيعت أعمال فنية بهذا الشكل مقابل ملايين الدولارات.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/رقاقة-تحت-الجلد-لتخزين-جواز-التلقيح-ضد-كورونا-فيديو-1054412266.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054423254_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4ad4678776b8ee79c57e75228afdf41f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات

بيع أول رسالة نصية للجوال في التاريخ مقابل 120 ألف دولار

18:31 GMT 21.12.2021
© AFP 2021 / ALAIN JOCARDأول رسالة نصية في التاريخ
أول رسالة نصية في التاريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021 / ALAIN JOCARD
تابعنا عبر
بيعت أول رسالة نصية لهاتف جوال في التاريخ، والتي تضمنت عبارة "عيد ميلاد سعيد"، مقابل 107 آلاف يورو (120 ألف دولار) كأحد الرموز غير قابلة للاستبدال في دار للمزادات بباريس.
الرسالة النصية التي أرسلت في 3 ديسمبر/ كانون الأول عام 1992، طرحت للمزاد من قبل شركة الاتصالات البريطانية "فودافون"، حسبما أفادت وكالة "فودافون".
أرسلت من قبل نيل بابوورث، المهندس لدى الشركة البريطانية، الرسائل القصيرة من الحاسوب الخاص به إلى أحد المديرين في المملكة المتحدة، الذي استقبلها على هاتف "أوربيتيل" الذي يبلغ وزنه 2 كغ (4 أرطال).
رقاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
رقاقة تحت الجلد لتخزين جواز التلقيح ضد كورونا... فيديو
13:49 GMT
وقال رئيس قسم التطوير في دار مزادات "أغوتيس" ماكسيميليان أجوتيس، إنهم كانوا في منتصف أحداث نهاية العام، لذلك أرسل له رسالة "عيد ميلاد سعيد".
الرموز غير القابلة للاستبدال وتعرف اختصارا بـ"NFTs"، هي أحد أنواع الأصول الرقمية التي زادت شعبيتها هذا العام، حيث بيعت أعمال فنية بهذا الشكل مقابل ملايين الدولارات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:45 GMTإصابة فلسطيني بعد محاولته تنفيذ عملية دهس على حاجز عسكري إسرائيلي
18:38 GMTهل يتجه الرئيس التونسي نحو اعتماد نظام الحكم القاعدي؟
18:33 GMTما هي تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية سمية الألفي؟
18:31 GMTبيع أول رسالة نصية للجوال في التاريخ مقابل 120 ألف دولار
18:23 GMTميريام فارس تحسم حقيقة الخلاف مع شيرين عبد الوهاب
18:20 GMTغوتيريش: لا يحق للمسؤولين اللبنانيين تعطيل العمل
18:14 GMTالخارجية الإسبانية تستدعي القائم بأعمال سفارة المغرب
18:07 GMTزيلينسكي يعلن أنه مستعد للاتصال ببوتين لحل المشاكل المعقدة بين موسكو وكييف
17:55 GMTالولايات المتحدة تسجل أقل نمو سكاني منذ تأسيسها
17:46 GMTالاتحاد الدولي للفروسية يكشف سبب إيقاف الفارس المصري محمد طلعت لمدة عامين
17:27 GMTمنظمة الصحة العالمية تقر لقاحا جديدا مضادا لكورونا
17:24 GMTتونس تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة العام المقبل
17:21 GMTأول حالة وفاة بـ"أوميكرون" في إسرائيل
17:12 GMTالتحالف العربي: مستعدون لنقل الإغاثة الإنسانية من نقاط الوصول إلى الداخل اليمني بإشراف الأمم المتحدة
17:09 GMTالقوات التركية تقصف بالمدفعية قرية أبو راسين في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا
17:06 GMTالأمم المتحدة تعلق على التوترات المسلحة في العاصمة الليبية
17:00 GMTالتحالف: الحوثيون أغلقوا مطار صنعاء أمام رحلات المنظمات الدولية منذ الأحد
16:54 GMTقرار جديد من المحكمة بشأن قضية زيادة نفقة توأم الفنانة زينة
16:53 GMTبوتين يطلع شولتس على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية
16:50 GMTليفربول يعلن إيقاف روبرتسون 3 مباريات