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https://arabic.sputniknews.com/20211221/بيع-أول-رسالة-نصية-للجوال-في-التاريخ-مقابل-120-ألف-دولار-1054423293.html
بيع أول رسالة نصية للجوال في التاريخ مقابل 120 ألف دولار
بيع أول رسالة نصية للجوال في التاريخ مقابل 120 ألف دولار
بيعت أول رسالة نصية لهاتف جوال في التاريخ، والتي تضمنت عبارة "عيد ميلاد سعيد"، مقابل 107 آلاف يورو (120 ألف دولار) كأحد الرموز غير قابلة للاستبدال في دار... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T18:31+0000
2021-12-21T18:31+0000
2021-12-21T18:31+0000
منوعات
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الرسالة النصية التي أرسلت في 3 ديسمبر/ كانون الأول عام 1992، طرحت للمزاد من قبل شركة الاتصالات البريطانية "فودافون"، حسبما أفادت وكالة "فودافون".أرسلت من قبل نيل بابوورث، المهندس لدى الشركة البريطانية، الرسائل القصيرة من الحاسوب الخاص به إلى أحد المديرين في المملكة المتحدة، الذي استقبلها على هاتف "أوربيتيل" الذي يبلغ وزنه 2 كغ (4 أرطال).وقال رئيس قسم التطوير في دار مزادات "أغوتيس" ماكسيميليان أجوتيس، إنهم كانوا في منتصف أحداث نهاية العام، لذلك أرسل له رسالة "عيد ميلاد سعيد".الرموز غير القابلة للاستبدال وتعرف اختصارا بـ"NFTs"، هي أحد أنواع الأصول الرقمية التي زادت شعبيتها هذا العام، حيث بيعت أعمال فنية بهذا الشكل مقابل ملايين الدولارات.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/رقاقة-تحت-الجلد-لتخزين-جواز-التلقيح-ضد-كورونا-فيديو-1054412266.html
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منوعات
بيع أول رسالة نصية للجوال في التاريخ مقابل 120 ألف دولار
بيعت أول رسالة نصية لهاتف جوال في التاريخ، والتي تضمنت عبارة "عيد ميلاد سعيد"، مقابل 107 آلاف يورو (120 ألف دولار) كأحد الرموز غير قابلة للاستبدال في دار للمزادات بباريس.
الرسالة النصية التي أرسلت في 3 ديسمبر/ كانون الأول عام 1992، طرحت للمزاد من قبل شركة الاتصالات البريطانية "
فودافون
"، حسبما أفادت وكالة "فودافون".
أرسلت من قبل نيل بابوورث، المهندس لدى الشركة البريطانية، الرسائل القصيرة من الحاسوب الخاص به إلى أحد المديرين في المملكة المتحدة، الذي استقبلها على
هاتف
"أوربيتيل" الذي يبلغ وزنه 2 كغ (4 أرطال).
وقال رئيس قسم التطوير في دار مزادات "أغوتيس" ماكسيميليان أجوتيس، إنهم كانوا في منتصف أحداث نهاية العام، لذلك أرسل له رسالة "عيد ميلاد سعيد".
الرموز غير القابلة للاستبدال وتعرف اختصارا بـ"NFTs"، هي أحد أنواع الأصول الرقمية التي زادت شعبيتها هذا العام، حيث بيعت أعمال فنية بهذا الشكل مقابل ملايين الدولارات.